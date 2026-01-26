Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

  21:16
Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším přerozdělení míst rozšířila na 114 sportovců. To je o jednoho více, než bylo na dosud rekordních zimních hrách v Pekingu před čtyřmi lety.

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek | foto: AP

Dvaadvacetiletá Negri se zaměřuje na rychlostní disciplíny. Na loňském mistrovství republiky vyhrála sjezd a byla druhé v superobřím slalomu. K nominaci na ZOH měla blízko už před čtvrtečním plénem ČOV, ale v boji o čtvrté místo mezi alpskými lyžařkami tehdy dostala přednost Alena Labaštová.

Po další realokaci ale Česko získalo ve sjezdovém lyžování ještě jedno místo pro ženy, které Negri obsadila.

EDIT: Čerstvá zpráva z týmu! Elisa Maria Negri dostala realokované místo a bude nás reprezentovat v Itálii.

Pět žen a dva muži nás jedou na olympiádu reprezentovat v alpském lyžování. ️ Ester Ledecká už má svoje zlato z roku 2018 ze Super G. A v této disciplíně se pokusí na úspěch navázat i letos.

Jan Zabystřan jede už na své třetí hry. Poprvé však patří mezi širších okruh favoritů poté, co dokázal senzačně vyhrát svěťák ve Val Gardeně.

Držíme všem palce, ať jsou dojezdy do cíle co nejrychlejší! ❤️ #pojd

26. ledna 2026 v 18:30, příspěvek archivován: 26. ledna 2026 v 21:16
Největší hvězdou lyžařské části olympijské výpravy bude Ester Ledecká, olympijská vítězka v super-G z roku 2018. V ženském sjezdovém lyžování ji vedle Labaštové a Negri doplní Martina Dubovská a Barbora Nováková.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

