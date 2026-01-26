Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Dvaadvacetiletá Negri se zaměřuje na rychlostní disciplíny. Na loňském mistrovství republiky vyhrála sjezd a byla druhé v superobřím slalomu. K nominaci na ZOH měla blízko už před čtvrtečním plénem ČOV, ale v boji o čtvrté místo mezi alpskými lyžařkami tehdy dostala přednost Alena Labaštová.
Po další realokaci ale Česko získalo ve sjezdovém lyžování ještě jedno místo pro ženy, které Negri obsadila.
Největší hvězdou lyžařské části olympijské výpravy bude Ester Ledecká, olympijská vítězka v super-G z roku 2018. V ženském sjezdovém lyžování ji vedle Labaštové a Negri doplní Martina Dubovská a Barbora Nováková.