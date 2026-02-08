2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Velmi nabitý program českých sportovců ve druhém soutěžním dni zimních olympijských her začal skvěle. V kvalifikaci paralelního obřího slalomu byly Ester Ledecká a Zuzana Maděrová nejrychlejší ze všech a do finálové fáze půjdou jako favoritky. Po poledni startuje smíšená štafeta jakožto první biatlonové klání her, premiéru pod pěti kruhy si odškrtne rychlobruslař Metoděj Jílek na pětikilometrové trati. Do toho hrají hokejistky i curleři, do akce se zapojí také lyžaři a sáňkař Ondřej Hyman.
Top momenty 2. dne ZOH 2026

Závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu začal z českého pohledu skvěle. Český tým má v disciplíně hned dvě naděje na úspěch, a obě to potvrdily. Dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká byla nejrychlejší, Zuzana Maděrová, která v této sezoně už skončila třikrát na stupních vítězů ve Světovém poháru, zajela druhý nejlepší čas. Obě úspěšně zvládly i osmifinále.

Čtvrtfinálové jízdy startují ve 13:48, pokud by se Češky dostaly až do finále, nastoupí k němu ve 14:29.

Současně se ženami vstoupil do paralelního obřího slalomu i snowboardista Kryštof Minárik, ale ten naopak skončil až u konce výsledkové listiny a do závěrečných bojů nepostoupil. (zpravodajství ze snowboardingu)

Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik

V soutěži mixů curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. překvapivě zdolali norské obhájce stříbra 6:3. Bez šance na postup do play off se v dalších soubojích pokusí vylepšit současnou sedmou pozici. Od 14:35 čekají mladé Čechy Italové. Ti mají zatím ze šesti zápasů bilanci čtyř vítězství.(zpravodajství z curlingu)

Sjezd žen poznamenalo vážné zranění americké hvězdy Lindsey Vonnové. ČI přes neúčast Ester Ledecké mělo české lyžování na startu hned trojnásobné zastoupení. Trio Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri náročnou trať zvládlo dokončit a reprezentantky se srovnaly mezi 25. a 31. místo. (zpravodajství ze sjezdu)

Trojnásobné zastoupení mělo Česko také v běžeckém skiatlonu ve Val di Fiemme. Za fenomenálním Norem Klaebem doběhl nejrychleji Michal Novák na 19. místě. Matyáš Bauer skončil 29. a Mike Ophoff čtyřicátý.

Český program ve 2. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy kvalifikaceEster Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik – 30.
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko 3:6Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik – nepostoupil
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková – 25., Alena Labaštová – 29., Elisa Maria Negri – 31.
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák – 19., Matyáš Bauer – 29., Mike Ophoff – 40.
13:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLEEster Ledecká, Zuzana Maděrová
14:05Biatlon🎯smíšená štafetaVítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - FinskoČeský tým žen

Ve 14:05 začíná biatlonový program v Anterselvě, který otevírá smíšená štafeta. V té jsou Češi stříbrnými medailisty z mistrovství světa a bronzoví z posledního závodu Světového poháru před olympiádou.

Voborníková: Moc se mi ulevilo, že pojedu třetí úsek. Tři dny se mi blbě usínalo

V neděli sází trenéři na kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Zlato z Pekingu obhajují Norové, na úspěch si myslí i domácí Italové.

Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.

Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.

Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.

Výsledky

Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik

Kryštof Minárik v kvalifikaci paralelního obřího slalomu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen dva soupeře dokázal v 32členné kvalifikaci porazit. Do vyřazovacích bojů mezi 16 nejlepších tak alpský snowboardista Kryštof Minárik nepostoupil. Už jen to, že se v olympijském Snow Parku v...

8. února 2026  11:48

Ester Ledecká na ZOH 2026: program a výsledky v Cortině a Livignu

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa.

V závodech ve snowboardingu je královnou paralelního obřího slalomu. A v super-G na lyžích se postarala o jeden z nejbláznivějších příběhů olympijské historie. Ester Ledecká se na zimní olympiádě v...

8. února 2026  5:59,  aktualizováno  11:41

