Top momenty 2. dne ZOH 2026
- 9:00/13:00 paralelní obří slalom – Ester Ledecká
- 14:05 biatlon – smíšená štafeta
- 16:00 rychlobruslení, 5000 m – Metoděj Jílek
Závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu začal z českého pohledu skvěle. Český tým má v disciplíně hned dvě naděje na úspěch, a obě to potvrdily. Dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká byla nejrychlejší, Zuzana Maděrová, která v této sezoně už skončila třikrát na stupních vítězů ve Světovém poháru, zajela druhý nejlepší čas. Obě úspěšně zvládly i osmifinále.
Čtvrtfinálové jízdy startují ve 13:48, pokud by se Češky dostaly až do finále, nastoupí k němu ve 14:29.
Současně se ženami vstoupil do paralelního obřího slalomu i snowboardista Kryštof Minárik, ale ten naopak skončil až u konce výsledkové listiny a do závěrečných bojů nepostoupil. (zpravodajství ze snowboardingu)
|
Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik
V soutěži mixů curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. překvapivě zdolali norské obhájce stříbra 6:3. Bez šance na postup do play off se v dalších soubojích pokusí vylepšit současnou sedmou pozici. Od 14:35 čekají mladé Čechy Italové. Ti mají zatím ze šesti zápasů bilanci čtyř vítězství.(zpravodajství z curlingu)
Sjezd žen poznamenalo vážné zranění americké hvězdy Lindsey Vonnové. ČI přes neúčast Ester Ledecké mělo české lyžování na startu hned trojnásobné zastoupení. Trio Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri náročnou trať zvládlo dokončit a reprezentantky se srovnaly mezi 25. a 31. místo. (zpravodajství ze sjezdu)
Trojnásobné zastoupení mělo Česko také v běžeckém skiatlonu ve Val di Fiemme. Za fenomenálním Norem Klaebem doběhl nejrychleji Michal Novák na 19. místě. Matyáš Bauer skončil 29. a Mike Ophoff čtyřicátý.
Český program ve 2. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy kvalifikace
|Ester Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
|09:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži kvalifikace
|Kryštof Minárik – 30.
|10:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy eliminační kolo
|Ester Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko 3:6
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži eliminační kolo
|Kryštof Minárik – nepostoupil
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd ženy FINÁLE
|Barbora Nováková – 25., Alena Labaštová – 29., Elisa Maria Negri – 31.
|12:30
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLE
|Michal Novák – 19., Matyáš Bauer – 29., Mike Ophoff – 40.
|13:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLE
|Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
|14:05
|Biatlon🎯
|smíšená štafeta
|Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová
|14:35
|Curling🥌
|smíšené dvojice 11. kolo Itálie - Česko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|5000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 3. jízda
|Ondřej Hyman
|18:34
|Saně🛷
|jednotlivci muži 4. jízda FINÁLE
|Ondřej Hyman
|19:30
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 1. jízda
|Laura Záveská
|20:15
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 2. jízda
|Laura Záveská
|21:00
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 3. jízda
|Laura Záveská
|21:10
|Hokej ženy🏒
|skupina A: Česko - Finsko
|Český tým žen
Ve 14:05 začíná biatlonový program v Anterselvě, který otevírá smíšená štafeta. V té jsou Češi stříbrnými medailisty z mistrovství světa a bronzoví z posledního závodu Světového poháru před olympiádou.
|
Voborníková: Moc se mi ulevilo, že pojedu třetí úsek. Tři dny se mi blbě usínalo
V neděli sází trenéři na kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Zlato z Pekingu obhajují Norové, na úspěch si myslí i domácí Italové.
Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.
|
Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?
Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.
Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.
Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.