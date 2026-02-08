Top momenty 2. dne ZOH 2026
- Snowboardistka Maděrová vybojovala pro Česko první zlato
- Při olympijském sjezdu se vážně zranila Vonnová
- Rychlobruslař Metoděj Jílek získal stříbro na pětikilometrové trati
V závodě snowboardistek Zuzana Maděrová pomstila Ester Ledeckou, která ze závodu nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále s Rakušankou Payerovou. Stejnou soupeřku totiž Maděrová porazila ve finálové jízdě. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce se stala první českou medailistkou těchto her!
Už v kvalifikaci z mužského závodu v paralelním obřím slalomu vypadl snowboardista Kryštof Minárik. (zpravodajství ze snowboardingu)
Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik
V soutěži mixů curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský překvapivě zdolali norské obhájce stříbra 6:3. Následně však nestačili na domácí obhájce zlata z Pekingu. Zápas sami ukončili za stavu 2:8.
Před posledním utkáním turnaje, které je čeká v pondělí proti Estoncům, jsou na posledním místě tabulky společně s právě estonskou dvojicí. (zpravodajství z curlingu)
Sjezd žen poznamenalo vážné zranění americké hvězdy Lindsey Vonnové. I přes neúčast Ester Ledecké mělo české lyžování na startu hned trojnásobné zastoupení. Trio Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri náročnou trať zvládlo dokončit a reprezentantky se srovnaly mezi 25. a 31. místem. (zpravodajství ze sjezdu)
Trojnásobné zastoupení mělo Česko také v běžeckém skiatlonu ve Val di Fiemme. Za fenomenálním Norem Klaebem doběhl nejrychleji Michal Novák na 19. místě. Matyáš Bauer skončil 29. a Mike Ophoff čtyřicátý. (zpravodajství ze skiatlonu)
Kvarteto českých biatlonistů Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová skončilo v závodě smíšených štafet i vinou trestného okruhu jedenácté. Pro první biatlonové zlato na olympijských hrách si dojela Francie. (zpravodajství z biatlonu)
Český program ve 2. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy kvalifikace
|Ester Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
|09:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži kvalifikace
|Kryštof Minárik – 30.
|10:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy eliminační kolo
|Ester Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko 3:6
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži eliminační kolo
|Kryštof Minárik – nepostoupil
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd ženy FINÁLE
|Barbora Nováková – 25., Alena Labaštová – 29., Elisa Maria Negri – 31.
|12:30
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLE
|Michal Novák – 19., Matyáš Bauer – 29., Mike Ophoff – 40.
|13:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLE
|Zuzana Maděrová ZLATO, Ester Ledecká – čtvrtfinále
|14:05
|Biatlon🎯
|smíšená štafeta
|Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová – 11.
|14:35
|Curling🥌
|smíšené dvojice 11. kolo Itálie - Česko 8:2
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|5000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek STŘÍBRO
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 3. jízda
|Ondřej Hyman
|18:34
|Saně🛷
|jednotlivci muži 4. jízda FINÁLE
|Ondřej Hyman
|19:30
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 1. jízda
|Laura Záveská
|20:15
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 2. jízda
|Laura Záveská
|21:00
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 3. jízda
|Laura Záveská
|21:10
|Hokej ženy🏒
|skupina A: Česko - Finsko
|Český tým žen
Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.
Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?
Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.
Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.
Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.