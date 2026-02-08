2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě první medaili, a hned zlatou! Snowboardistka Zuzana Maděrová zastoupila výpadek Ester Ledecké a senzačně vyhrála paralelní obří slalom. Biatlonová smíšená štafeta doběhla jedenáctá. Stříbrnou premiéru na hrách zažil rychlobruslař Metoděj Jílek na pětikilometrové trati.
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...
Top momenty 2. dne ZOH 2026

V závodě snowboardistek Zuzana Maděrová pomstila Ester Ledeckou, která ze závodu nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále s Rakušankou Payerovou. Stejnou soupeřku totiž Maděrová porazila ve finálové jízdě. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce se stala první českou medailistkou těchto her!

Už v kvalifikaci z mužského závodu v paralelním obřím slalomu vypadl snowboardista Kryštof Minárik. (zpravodajství ze snowboardingu)

Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik

V soutěži mixů curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský překvapivě zdolali norské obhájce stříbra 6:3. Následně však nestačili na domácí obhájce zlata z Pekingu. Zápas sami ukončili za stavu 2:8.

Před posledním utkáním turnaje, které je čeká v pondělí proti Estoncům, jsou na posledním místě tabulky společně s právě estonskou dvojicí. (zpravodajství z curlingu)

Sjezd žen poznamenalo vážné zranění americké hvězdy Lindsey Vonnové. I přes neúčast Ester Ledecké mělo české lyžování na startu hned trojnásobné zastoupení. Trio Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri náročnou trať zvládlo dokončit a reprezentantky se srovnaly mezi 25. a 31. místem. (zpravodajství ze sjezdu)

Trojnásobné zastoupení mělo Česko také v běžeckém skiatlonu ve Val di Fiemme. Za fenomenálním Norem Klaebem doběhl nejrychleji Michal Novák na 19. místě. Matyáš Bauer skončil 29. a Mike Ophoff čtyřicátý. (zpravodajství ze skiatlonu)

Kvarteto českých biatlonistů Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová skončilo v závodě smíšených štafet i vinou trestného okruhu jedenácté. Pro první biatlonové zlato na olympijských hrách si dojela Francie. (zpravodajství z biatlonu)

Český program ve 2. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy kvalifikaceEster Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik – 30.
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko 3:6Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik – nepostoupil
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková – 25., Alena Labaštová – 29., Elisa Maria Negri – 31.
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák – 19., Matyáš Bauer – 29., Mike Ophoff – 40.
13:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLEZuzana Maděrová ZLATO, Ester Ledecká – čtvrtfinále
14:05Biatlon🎯smíšená štafetaVítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová – 11.
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - Česko 8:2Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek STŘÍBRO
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - FinskoČeský tým žen

Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.

Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.

Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.

