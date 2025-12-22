Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium

Fotogalerie 34

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu | foto: AP

Tomáš Macek
Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu Světového poháru druhá za Italkou Caffontovou. „Neudělala jsem žádnou chybu, Elisa byla prostě rychlejší,“ pronesla v Davosu vzápětí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

I tak se 22letá Češka mohla radovat. Z vyrovnaného nejlepšího výsledku kariéry a z unikátní bilance: v pěti po sobě jdoucích závodech Světového poháru postoupila vždy aspoň do semifinále.

Což v minulosti dokázaly jen dvě ženy.

Jednou z nich je Ester Ledecká. Ta když se výjimečně zjeví na prkně, okamžitě se stává v očích soupeřek favoritkou číslo 1. Na hrách v Miláně bude trojnásobná olympijská šampionka v únoru společně s rychlobruslaři Metodějem Jílkem a Martinou Sáblíkovou patřit k největším nadějím výpravy.

A kromě nich?

Nezapomínejme na věčnou poučku šéfa mise Martina Doktora: „Vezměme počet medailových nadějí, vydělme ho třemi a dostaneme reálný odhad možných medailí.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Minnesota vs. ColoradoHokej - - 22. 12. 2025:Minnesota vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.20
  • 4.40
  • 1.48
Utah vs. WinnipegHokej - - 22. 12. 2025:Utah vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 2.33
  • 4.09
  • 2.70
Dallas vs. TorontoHokej - - 22. 12. 2025:Dallas vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 1.79
  • 4.47
  • 3.82
Nashville vs. NY RangersHokej - - 22. 12. 2025:Nashville vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 2.45
  • 4.14
  • 2.53
Pittsburgh vs. MontrealHokej - - 22. 12. 2025:Pittsburgh vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 2.42
  • 4.21
  • 2.54
New Jersey vs. BuffaloHokej - - 22. 12. 2025:New Jersey vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 1.95
  • 4.29
  • 3.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ruská biatlonová ofenziva, přes soud na olympiádu. Přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

Od našeho zpravodaje v Rakousku S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům - a to i přesto, že...

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

Ruská biatlonová ofenziva, přes soud na olympiádu. Přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

Od našeho zpravodaje v Rakousku S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům - a to i přesto, že...

16. prosince 2025

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Brignoneová stihne OH, sjezdařka navíc při zahájení ponese italskou vlajku

Federica Brignoneová na trati obřího slalomu v rámci italského šampionátu těsně...

Sjezdařka Federica Brignoneová doléčila zlomeninu nohy a bude startovat na únorových olympijských hrách. Vítězka Světového poháru při zahájení v Cortině d’Ampezzo navíc ponese italskou vlajku.

12. prosince 2025  14:13

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Mezinárodní olympijský výbor vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlajkou a hymnou. Novou strategii, která je velkým krokem k...

11. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:14

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

11. prosince 2025

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

9. prosince 2025  21:14

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

4. prosince 2025

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Premium
Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...

29. listopadu 2025

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

26. listopadu 2025  12:40

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

26. listopadu 2025  10:40

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

25. listopadu 2025  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.