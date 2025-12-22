Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

I tak se 22letá Češka mohla radovat. Z vyrovnaného nejlepšího výsledku kariéry a z unikátní bilance: v pěti po sobě jdoucích závodech Světového poháru postoupila vždy aspoň do semifinále.
Což v minulosti dokázaly jen dvě ženy.
Jednou z nich je Ester Ledecká. Ta když se výjimečně zjeví na prkně, okamžitě se stává v očích soupeřek favoritkou číslo 1. Na hrách v Miláně bude trojnásobná olympijská šampionka v únoru společně s rychlobruslaři Metodějem Jílkem a Martinou Sáblíkovou patřit k největším nadějím výpravy.
A kromě nich?
Nezapomínejme na věčnou poučku šéfa mise Martina Doktora: „Vezměme počet medailových nadějí, vydělme ho třemi a dostaneme reálný odhad možných medailí.“