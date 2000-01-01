náhledy
Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil žebříček všech dvanácti reprezentací. Jak si vedli Češi? Kdo nejvíce zaujal? A kdo naopak propadl?
Autor: Český hokej
Začněme odzadu. Nejhorší hodnocení si odnesla Francie, na poslední místo ji zařadilo všech pět hodnotitelů. Oba dresy označili za nudné, chudé, absolutně bez nápadu.
Autor: Équipes de France Hockey
„Ano, nikdo nečeká, že by na turnaji došli daleko, ale mohli alespoň vypadat dobře. Přitom na letních olympijských hrách v Paříži měli velmi zajímavou kolekci,“ divila se novinářka Shayna Goldmanová.
Autor: Équipes de France Hockey
Příliš nezabodovali ani Italové, kteří jako jediní oficiálně nepředstavili, v čem budou pod pěti kruhy hrát. Na fotce vidíte repliku jejich dresu, který se prodává u licencovaných online prodejců. „Rukávy by slušely spíš fotbalovému dresu, jinak není moc co hodnotit,“ uvedla Goldmanová.
Autor: Twitter
Poněkud netradičně propadla i Kanada, třetí od konce žebříčku. „Kdo s něčím takovým přišel? Oproti dresům z Four Nations jde o velký propad,“ nešetřilo se kritikou na The Athletic.
Autor: Hockey Canada
Kanaďané to schytávají především za nedotažené pruhy na rukávech a ve spodní části. Novináři se podivují i nad tím, že na světlé sadě je každý pruh v jiném odstínu červené barvy.
Autor: Hockey Canada
Ještě větší kritiku si vysloužila červená sada, především černý javorový list na hrudi. „Zvláštní experiment. Ale třeba budou na ledě vypadat dobře,“ zaspekuloval si Sean McIndoe.
Autor: Hockey Canada
Následují Lotyši, jejichž dresy zámořské novináře neurazily, ale ani nenadchly. Kombinaci bílé s vínovou považují za nevýraznou, nepříliš pohlednou.
Autor: Latvijas Hokeja federācija
Mark Lazerus, jeden z pětice hodnotitelů, ale lotyšské dresy ve svém osobním žebříčku zařadil na první pozici: „Chtěl bych se omluvit za své kolegy. Nemají vůbec žádný vkus!“
Autor: Latvijas Hokeja federācija
Osmí Švýcaři nepřišli podle The Athletic s ničím převratným. „Takhle zkrátka jejich dresy vypadají. Jsou pěkné, ale ostatní se vyvedly víc,“ porovnávala Hailey Salvianová. A McIndoe doplnil: „ I tohle už je taková klasika, kterou všichni známe.“
Autor: IG/swissicehockeymen
Finům patří v žebříčku šestá příčka, o niž se dělí s Dánskem. Tradiční barevné kombinace splnily svůj účel, stejně jako znak s korunovaným lvem. Problémy hledali na The Athletic jinde...
Autor: Leijonat
„Původně jsem je měl o něco výš, ale pak mě ostatní upozornili na zcela nesymetrický hlavní pruh, který mi vadí. A nemůžu se toho zbavit,“ přiznal McIndoe.
Autor: Leijonat
U Dánů spatřují na The Athletic podobný problém. „Pruh vypadá jak stopa od pneumatik a odvádí pozornost lva, který je cool,“ hlásila Salvianová. Další kritika směřovala na úplně prázdnou spodní část, většině hodnotitelů i tak přišel dres zajímavější než ten finský.
Autor: Danmarks Ishockey Union
Národní tým v žebříčku obstál, umístil se na páté pozici. Hodnotící novináře zaujal především státní znak, jako zdařilejší byla označená bílá sada dresů, kde spolu barvy „víc hrají dohromady“.
Autor: Český hokej
„Státní znak je opravdový homerun! Důležité jsou i detaily na ramenou, bez nich by to celé vypadalo až příliš jednoduše,“ napsala Goldmanová.
Autor: Český hokej
Někomu naopak dvoubarevná záda příliš nesedí, za další mínus na The Athletic označili font písma u jmenovek. „Hlavně N vypadá strašně zvláštně,“ uvedl Lazerus.
Autor: Český hokej
O jednu pozici před Čechy, tedy na čtvrtém místě, skončili Američané. „Modrý dres je naprosto perfektní! Čistý, stylový, prostě klasika,“ tvrdí Salvianová.
Autor: USA Hockey, Profimedia.cz
Velký ohlas naopak nevzbudil diagonální nápis USA, který v NHL na dresu využívají třeba New York Rangers. „Přijde mi to líné... Už jsme od Ameriky viděli lepší práci,“ připojil názor McIndoe.
Autor: Profimedia.cz
Autorům z The Athletic se příliš nezdálo ani umístění loga společnosti Nike a amerického znaku. „Obojí je strašně blízko u sebe, levá strana působí trochu přecpaně,“ napsala Goldmanová.
Autor: Profimedia.cz
O druhé místo se dělí Němci a Švédové, kteří, alespoň podle některých, mají oproti dalším reprezentacím jednu zásadní výhodu. „Nemusí nic extra vymýšlet. Občas prostě jen stačí vsázet na to, co vypadá dobře,“ uvedla Salvianová.
Autor: Tre Kronor, Profimedia.cz
Na někoho naopak dresy s třemi korunkami nefungují, tolik nezaujala ani druhá sada. „Odstoupení od královsky modré se úplně nepovedlo, tohle je až příliš tmavé,“ napsala Goldmanová.
Autor: Tre Kronor, Profimedia.cz
U Němců zaujala především černá sada, zvlášť červené a žluté pruhy na rukávech. Body navíc přinesl i státní znak s orlicí. „Dohromady to funguje skvěle, i žluté dresy jsou podařené,“ shodli se hodnotitelé.
Autor: Deutscher Eishockey-Bund
A konečně jsme u vítězů. Slováci obdrželi celou řadu komplimentů, zabodovali ze všech nejvíc. Dva z pěti hlasujících je zařadili na první pozici, jeden na druhé místo a další na třetí příčku.
Autor: IG/Hockeyslovakia
„Zařazení Tater je velice kreativní nápad. A skutečnost, že se pohoří táhne až k pruhům na rukávech, beru jako dokonalý detail, který dotváří celkový vzhled,“ pochvalovala si Goldmanová.
Autor: IG/Hockeyslovakia
Slováci dle webu The Athletic našli ideální rovnováhu mezi tradičním a moderním vzhledem. „Právě nové prvky dodávají dresu svěžest,“ shodli se novináři.
Autor: IG/Hockeyslovakia