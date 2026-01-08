|
Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?
Zimní olympijské hry 2026
Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...
PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...
Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami
Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...
V lotyšské nominaci na ZOH je osm hokejistů z české extraligy a šest z NHL
Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v hokejové nominaci Lotyšska na olympijské hry v Miláně. Mezi 25 jmény, která oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem...
V nominaci dánských hokejistů na ZOH je i útočník Olesen z Budějovic
V nominaci dánských hokejistů na olympijské hry v Miláně je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. Hrdina čtvrtfinále loňského mistrovství světa doma v Herningu proti Kanadě patří mezi dvacítku...
Němečtí hokejisté berou na ZOH sedm hráčů z NHL a tří stříbrné medailisty z OH 2018
Sedm hokejistů z NHL a dva hráče z nižší AHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér Německa Harold Kreis. V pětadvacetičlenném kádru má i trio stříbrných medailistů z olympiády...
Švýcarští hokejisté mají v nominaci na olympijské hry deset hráčů z NHL
Deset hráčů z NHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Nechybí mezi nimi ani v současné době zranění útočníci Philipp Kurashev ze San...
Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt
Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...
Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu
Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské...
Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard
Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva, které patří k nejnáročnějším tratím...
Vladař o olympiádě: Kanady se nebojíme! A na masku chci Helenku Vondráčkovou
Skvělými výkony v dresu týmu Philadelphia Flyers se český gólman Dan Vladař řadí mezi příjemná překvapení této sezony NHL nejen mezi Čechy, ale rovnou v rámci celé ligy. V počtu vychytaných výher je...
Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek
Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...