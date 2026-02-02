Čtyřiadvacetiletá Passlerová měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na letrozol. Bere se při hormonální léčbě rakoviny prsu a je zakázán kvůli tomu, že může být použit k potlačení vedlejších účinků působení anabolických steroidů.
Majitelka pěti medailí z juniorského mistrovství světa Passlerová závodí ve Světovém poháru od roku 2021. Jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu jsou dvě jedenáctá místa, se štafetou byla v sezoně 2022/23 dvakrát třetí.
V generálce na olympijské hry se Passlerová v lednu představila v Novém Městě na Moravě, kde obsadila 42. místo ve zkráceném vytrvalostním závodu.