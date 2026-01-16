Ale aniž si tam zahrála jediný soutěžní zápas, putovala z Kanady zase zpět do Spojených států. A opět do Minnesoty.
„Byl to kolotoč emocí,“ popisuje 31letá útočnice v rozhovoru pro iDNES Premium. „Ale tak to v našem sportu holt chodí.“
I v aktuální sezoně tak obléká fialový dres s písmenem F v logu, za což jsou obzvlášť v Minnesotě dost rádi. Křížová je totiž jednou z velkých opor týmu, který dvakrát po sobě vyhrál Walter Cup, obdobu mužského Stanley Cupu.
Vysněný pohár přivezla i do Česka, ukázala ho rodině na Vysočině, odkud mimochodem pochází také Martin Nečas, jenž zase září v NHL. „Jsem moc ráda, že se mu tak daří. Doufám, že mu to vydrží a skvělou formu si převeze i na olympiádu.“ A na blížící se hry do Milána odcestuje rovněž Křížová.
Pamatuju si, že před čtyřmi lety jsme byly strašně rády, že jsme se na olympiádu dostaly, bylo skvělé tam vůbec být. Ale teď máme naději získat i medaili. Naše ambice jsou úplně jinde než před Pekingem.