Doufáme v medaile! Hokejistka Křížová o olympijských hrách i divokém trejdu

Premium

Fotogalerie 13

Denisa Křížová v dresu Minnesota Frost. | foto: Bailey Hillesheim/Icon Sportswire / NewscomProfimedia.cz

Markéta Plšková
  12:00
Téměř z minuty na minutu a bez předchozí přípravy se musíte sbalit. A jít bydlet a pracovat třeba i tisíce kilometrů daleko. Takový je život v zámořské hokejové lize. Její nevyzpytatelnost poznala minulý rok i Češka Denisa Křížová, kterou si z její milované Minnesoty vybral nově vzniklý tým z Vancouveru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ale aniž si tam zahrála jediný soutěžní zápas, putovala z Kanady zase zpět do Spojených států. A opět do Minnesoty.

„Byl to kolotoč emocí,“ popisuje 31letá útočnice v rozhovoru pro iDNES Premium. „Ale tak to v našem sportu holt chodí.“

I v aktuální sezoně tak obléká fialový dres s písmenem F v logu, za což jsou obzvlášť v Minnesotě dost rádi. Křížová je totiž jednou z velkých opor týmu, který dvakrát po sobě vyhrál Walter Cup, obdobu mužského Stanley Cupu.

Vysněný pohár přivezla i do Česka, ukázala ho rodině na Vysočině, odkud mimochodem pochází také Martin Nečas, jenž zase září v NHL. „Jsem moc ráda, že se mu tak daří. Doufám, že mu to vydrží a skvělou formu si převeze i na olympiádu.“ A na blížící se hry do Milána odcestuje rovněž Křížová.

Pamatuju si, že před čtyřmi lety jsme byly strašně rády, že jsme se na olympiádu dostaly, bylo skvělé tam vůbec být. Ale teď máme naději získat i medaili. Naše ambice jsou úplně jinde než před Pekingem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Olomouc vs. LegiaFotbal - - 16. 1. 2026:Olomouc vs. Legia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.90
  • 2.50
  • 2.30
Nyíregyháza vs. Hradec KrálovéFotbal - - 16. 1. 2026:Nyíregyháza vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 1. 13:00
  • 4.31
  • 3.92
  • 1.67
Bartoň vs. KukuškinTenis - - 16. 1. 2026:Bartoň vs. Kukuškin //www.idnes.cz/sport
16. 1. 14:30
  • 2.37
  • -
  • 1.58
Malmö vs. SpartaFotbal - - 16. 1. 2026:Malmö vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
16. 1. 15:00
  • 3.69
  • 3.89
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Doufáme v medaile! Hokejistka Křížová o olympijských hrách i divokém trejdu

Premium
Denisa Křížová v dresu Minnesota Frost.

Téměř z minuty na minutu a bez předchozí přípravy se musíte sbalit. A jít bydlet a pracovat třeba i tisíce kilometrů daleko. Takový je život v zámořské hokejové lize. Její nevyzpytatelnost poznala...

16. ledna 2026

Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Premium
Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Při zlatém tažení v Praze nezískal jen titul mistra světa. K jeho jménu připadla i aura hrdiny, který spasí národní tým i v těch nejsložitějších chvílích. Zasloužená, ale do budoucna i lehce nevděčná...

16. ledna 2026

V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?

Hokejista Jakub Voráček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na...

Už jen dvacet dva dní zbývá do startu zimních olympijských her v Itálii. „Vrcholí nominace, definitivně ji budeme znát za týden. Finalizujeme olympijský festival v Českých Budějovicích i Český dům v...

15. ledna 2026  17:30

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

15. ledna 2026

Jste možná silnější, ale já střílím lépe než vy, věděl Moravec v Soči. A nemýlil se

Premium
Ondřej Moravec dojíždí pro stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na zimní...

Je jedním ze symbolů zlaté éry českého biatlonu. A dobu medailových žní by rád pomohl vrátit zpět, tentokrát už jako trenér. Ondřej Moravec a olympiáda, to je rošťácky vyplazený jazyk a radostné...

15. ledna 2026

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu

Katie Uhlaenderová ze Spojených států jede na trati během ZOH v Pekingu 2022....

Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka...

14. ledna 2026  13:10

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

14. ledna 2026  9:18

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také...

14. ledna 2026  9:15

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky

Český curler Lukáš Klíma.

Přezdívá se mu šachy na ledě, sami hráči ho nazývají sportem gentlemanů. Z televize curling znám a baví mě, ale jaký je naživo? A rovnou pod dohledem českých reprezentantů, kteří už za necelý měsíc...

13. ledna 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.