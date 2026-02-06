Letní olympijské hry 2028 – Los Angeles
Letní olympijské hry 2028 se budou konat ve Spojených státech amerických, přičemž hlavním hostitelským městem je Los Angeles. Soutěže se však neodehrají pouze v samotném městě, ale i v širší metropolitní oblasti.
- Místo konání: Los Angeles, Kalifornie
- Rok: 2028
- Zajímavost: Los Angeles bude hostit olympiádu už potřetí (1932, 1984, 2028)
Letní olympijské hry Los Angeles 2028 začínají v pátek 14. července 2028 slavnostním zahajovacím ceremoniálem a potrvají do neděle 30. července 2028. Některé soutěže (např. kriket, fotbal atd.) mohou začít ještě před oficiálním zahájením.
Organizátoři plánují maximálně využít stávající sportovní infrastrukturu, což má výrazně snížit náklady. Olympijské hry v roce 2028 nabídnou tradiční sporty i nové disciplíny, které cílí na mladší publikum.
Kde všude se bude soutěžit?
Olympijská sportoviště budou rozmístěna napříč regionem jižní Kalifornie, například:
- Inglewood – SoFi Stadium a Intuit Dome (např. plavecké a basketbalové soutěže)
- Long Beach – Long Beach Arena a další střediska pro soutěže vodních sportů a halových disciplín
- Pasadena – Rose Bowl a Rose Bowl Aquatics Center (např. fotbal, plavání/diving)
- Carson – sportovní areály a centra pro tenis, cyklistiku, rugby, lukostřelbu atd.
- Arcadia / Santa Anita Park – v plánu je konání dostihové a jezdecké soutěže (equestrian) kolem závodiště Santa Anita Park
- Pomona – fairgrounds pro turnaj v kriketu
Jaké nové sporty nabídne olympiáda 2028?
Vedle tradičních olympijských disciplín přinesou hry v Los Angeles také nové sporty zaměřené na mladší publikum a globální trhy. V programu se objeví:
- kriket (T20)
- flag football
- baseball / softball
- lakros (sixes)
- squash
Cílem je zatraktivnit olympijské hry pro nové fanoušky, zejména v Severní Americe a Asii, a zároveň reflektovat moderní sportovní trendy.
Zimní olympijské hry 2030 – francouzské Alpy
Zimní olympijské hry 2030 se uskuteční ve Francii, konkrétně v malebném regionu francouzských Alp, který nabídne ideální podmínky pro zimní sporty a bohatou infrastrukturu horských středisek.
- Místo konání: francouzské Alpy
- Rok: 2030
- ️ Charakteristika: regionální olympiáda rozprostřená do více horských středisek
- Ve Francii se zimní olympiáda bude konat počtvrté. Předchozí dějiště: Chamonix 1924, Grenoble 1968 a Albertville 1992
Regionální koncept
Hry nebudou soustředěny v jediném hostitelském městě. Organizátoři plánují využít několik známých alpských středisek, což umožní:
- optimální využití stávající infrastruktury
- ideální sněhové a terénní podmínky pro lyžování, biatlon, skoky na lyžích, snowboard či rychlobruslení
- snížení nákladů na výstavbu nových sportovišť a udržitelnější pořádání her
Kde všude se bude soutěžit?
- Chamonix – klasické alpské lyžování a skoky na lyžích
- Grenoble – biatlon, rychlobruslení a halové sporty
- Albertville – sjezdové lyžování, snowboard a freestyle disciplíny
- Les Arcs a La Plagne – moderní lyžařské disciplíny a snowboarding
- Annecy – curling a další halové sporty
Co obě příští olympiády spojuje?
LOH 2028 v Los Angeles i ZOH 2030 ve francouzských Alpách chtějí ukázat, že moderní olympijské hry mohou být udržitelné a efektivně rozprostřené po regionu, s využitím existujících sportovišť a zázemí. Obě události kombinují tradiční sportovní hodnoty s ohledem na životní prostředí.