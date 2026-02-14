Tohle je asi můj poslední výsledek. Davidová naznačila i ukončení kariéry

Tomáš Macek
  18:23
Od našeho zpravodaje v Itálii - Do očí se jí za cílem neustále draly slzy. Chtěla to ještě jednou na trati zkusit, pokusit se vytvořit si na olympijskou Anterselvu i příjemnější vzpomínku než tu z protrápené biatlonové smíšené štafety. Proto si řekla o start ve sprintu. Jenže zázračné vzkříšení Markéty Davidové se nekonalo.
Markéta Davidová se svou jednorožčí malorážkou.

Markéta Davidová se svou jednorožčí malorážkou. | foto: AP

Biatlonistka Markéta Davidová při ležce během sprintu.
Markéta Davidová přijíždí do cíle biatlonového sprintu na olympijských hrách.
Markéta Davidová a její běžecké trápení ve sprintu biatlonistek.
Vyčerpaná Markéta Davidová po dojezdu olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
28 fotografií

Dokončila závod na 81. místě, se čtyřmi chybami na střelnici a s až 69. běžeckým časem.

A to byl pro ni možná i konec. Nejen této olympiády, ale také biatlonové kariéry.

Protože zdraví je mnohem důležitější.

„Mohu fakt s čistým svědomím říct, že jsem pro tuhle olympiádu udělala maximum a lidé kolem mě taky,“ pronesla do mikrofonu ČT sport. „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek. Ale snad si lidé budou pamatovat i ty lepší.“

Další trápení Davidové, dojela na 81. místě. Ve sprintu zvítězila Norka Kirkeeideová

Jinými slovy: Markéta Davidová, mistryně světa z roku 2021, vítězka čtyř závodů Světového poháru a majitelka malého glóbu za vytrvalostní závod v roce 2022, naznačila možné ukončení své biatlonové kariéry.

„Těch sil bojovat už moc není. A bohužel vím, co mě čeká v následujících měsících. Takže uvidíme, jak se s tím zvládnu poprat,“ dodala ještě.

Co ji čeká?

„Myslím, že se to v pravý čas dozvíte.“

Spekulovalo se, že možností, jak ulevit bolestem zad, je i druhá operace ploténky. Tu první podstoupila loni v březnu.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář později upřesnil: „Pokud má se zády problémy, jaké má, musí se nejprve vyzkoušet všechny možnosti, co jde udělat – a operace je potom poslední možnost. To přijde na přetřes po olympiádě. Dokud nebude definitivně rozlousknuté řešení toho problému, nemůžete vyloučit ani to, že bude končit. Je zatím spousta neznámých.“

Markéta Davidová přijíždí do cíle biatlonového sprintu na olympijských hrách v Anterselvě.

Uslzený obličej měla devětadvacetiletá Davidová i ve chvílích, kdy dorazila od České televize k dalším českým novinářům.

„Pocity na trati jsem dnes měla o něco lepší než ve smíšené štafetě, ale zradila mě ležka,“ připomněla úvodní položku, při které nezasáhla terče úvodními třemi ranami. „Cvakala jsem (upravovala mířidla) podle toho, co nám trenéři řekli minutu před startem. Nevím, kam ty rány letěly.“

A že byla především v prvních dvou kolech hodně pomalá a trochu se rozjela až v tom posledním?

Krčení ramen. „Těžko říct. Na lyžích se necítím až tak hrozně na to, jak hrozně to vypadá. Prostě to tak bylo. Evidentně mám hodně chytré tělo, které nechce spolupracovat. Asi to musím přijmout.“

Přiznala, že i psychicky zažívá v Anterselvě těžké chvíle.

„Neměla jsem úplně lehký týden, cítila jsem se na to všechno hodně sama,“ poznamenala.

Davidová opět trénuje: Neuměla jsem před štafetou poznat, že to bude až tak hrozné

Pak, aby nedošlo k mýlce, upřesňovala: „Ale chtěla bych moc poděkovat všem doktorům, kteří mi pomohli a dávali mě do kupy, abych tady vůbec byla. Hlavně Káje Velebové, která se minimálně dvakrát denně informuje, jak mi je, a hlídá mě, aby všechno bylo v pohodě.“

Další velká dávka díků od Davidové směřovala k fanouškům, kteří jí psali na sociální sítě.

„Co se strhlo na mém instagramu po štafetě, bylo až neskutečné,“ popisovala a aspoň na chvíli se usmála.

„Je úžasné, jakou mám komunitu. Kromě asi čtyř negativních zpráv byly všechny ostatní pozitivní. Není samozřejmostí, že s vámi fanoušci drží i v tak špatných chvílích. Tím víc si jich vážím. U některých zpráv jsem se až dojímala, jak se lidé do vás umí vcítit a být empatičtí.“

Rybář při zmínce o psychických problémech Davidové podotkl: „Nemyslím si, že by tady byl někdo, kdo by ji chtěl nechat samotnou. Když ale máte tyhle problémy na vrcholné akci, jakou je olympiáda, nemáte nejspíš moc myšlenek, jak se s někým veselit a něco probírat. Spíš se trochu uzavřete do vlastní ulity a sledujete hlavně své pocity. Makula není extrovert. Někdy je složité se k ní dostat.“

Markéta Davidová a její běžecké trápení ve sprintu biatlonistek.

Sportovní ředitel upřesnil, že Davidová startovala ve sprintu na svoji žádost. Místo ve čtyřčlenné sestavě jí uvolnila Jessica Jislová bojující se žaludečními problémy.

„Markéta jela, protože chtěla jet, asi i z osobních důvodů,“ řekl. Připustil, že by Češky nastoupily bez dočasně indisponované Jislové klidně i ve třech, kdyby Davidová o start nestála.

„Kdybych to měl říct zcela upřímně, já bych Markétu do sprintu nedával, protože si myslím, že je závodníkem, který se výkonnostně pohybuje někde jinde, ale se současným zdravotním handicapem nemůže udělat takový výsledek, jaký by si přála.“

Davidová potvrdila, že si o start řekla: „Chtěla jsem to zkusit a myslím, že jsem si tu šanci zasloužila. Ať si každý myslí, co chce. Věřím, že jsem tu šanci dostat měla. Bohužel jsem si ji hned na první ležce odstřelila. Nebojím se závodění. Šla jsem do závodu dobře nastavená hlavou. Ale občas i když uděláte maximum možného, není to vidět. Což zná každý sportovec.“

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

S týmem zatím na hrách zůstává, i když do stíhacího a hromadného závodu se nekvalifikovala a start ve středeční ženské štafetě je momentálně nepravděpodobný.

Jislová se po páteční zdravotní indispozici už opět vrátila do tréninku. A teoreticky je stále možné, že by mohla přicestovat náhradnice Ilona Plecháčová. „Její prioritou je příprava na mistrovství světa juniorů. Ovšem kdyby bylo opravdu potřeba, můžeme ji přivézt,“ řekl Rybář.

Davidová dostala rovněž otázku, jestli má ještě v sobě sílu současný nepříznivý závodnický stav zlomit.

Trpce se pousmála: „Nechci nic lámat, zlomeného je toho už dost.“

