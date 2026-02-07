Jeden z nejlepších hokejistů současnosti přiletěl do Itálie už v pátek. Také proto, aby si užil slavnostní zahájení, na které se tolik těšil.
„Bylo to nádherné. Bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou zem, hlavně za všechny sportovce. Pohled, jak jsme vcházeli do vyprodaného a zaplněného San Sira, nikdy nezapomenu,“ podotkl útočník Bostonu v nahrávce pro média.
Podobné dojmy si odnesla i Charvátová.
„Procházeli jsme se centrem Cortiny, mohla jsem vést celý náš český tým, který na místě byl. Bála jsem se, aby se mi vlajka nezamotala. To se naštěstí nestalo a bylo to fajn,“ uvedla pro ČTK a Radiožurnál sport.
Hokejisté, hokejistky, krasobruslaři nebo curleři v Miláně cestovali na ikonický fotbalový stadion autobusem, při průjezdu městem je potkala i dopravní zácpa.
„Cesta byla dlouhá, ale měli jsme policejní doprovod, což nám trochu pomohlo. Je to nová zkušenost, ale určitě nelituju toho, že jsem na zahájení šel. Šel bych znovu. Všechno za ten moment, jak jdete se sportovci, stojí,“ líčil Pastrňák.
Při čekání si stihl popovídat nejen s krajany, ale i s Kanaďany. A nejen jeho pobavilo, když od hostesky, která výpravu na plochu doprovázela s označením státu, slyšel oslovení „Pasta“.
„Všechny nás to rozesmálo. V Itálii jsem ještě takhle nazvaný nebyl, se svojí přezdívkou se tady cítím jako doma,“ smál se devětadvacetiletý útočník.
Charvátová přiznala, že se krátce před nástupem snažila nacvičit „mávání“ s vlajkou, před ceremoniálem se potýkala s mírnou nervozitou.
„Dala jsem do toho hodně energie. Byla trošičku těžká, takže mě na konci už bolely ruce. Ale bylo to super,“ uvedla třiatřicetiletá biatlonistka chystající se na druhé olympijské hry.
Zároveň s úsměvem dodala, že velká zodpovědnost na slavnostním zahájení her pro ni byla možná dokonce náročnější než výhra v závodě.
„Mediálních výstupů jsem měla poměrně hodně. Nebyla jsem na tréninku, připravovala jsem se regenerací a odpoledne jsem si dala malého šlofíčka, protože teď dorazíme pozdě. Takže síly jsem měla.“