Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Václav Havlíček
  10:53
Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se dalo říct, že skikrosař, jenž závodí za Sportovní akademii Přerov, se na lyžích naučil dříve, než se naučil mluvit. Svůj první závod totiž absolvoval už ve třech letech.
Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026) | foto: Hannah MckayReuters

Čech Daniel Paulus ve žlutém dresu a dále Jared Schmidt, Alex Fiva a Erik...
Čtvrtfinále skikrosu a jedoucí Švýcaři Ryan Regez a Alex Fiva, Čech Daniel...
Skikrosaři Alex Fiva ze Švýcarska, Švéd Erik Mobaerg, Kanaďan Jared Schmidt a...
Čech Daniel Paulus ve žlutém dresu, poté Kanaďan Jared Schmidt, Švéd Erik...
7 fotografií

Alpskému lyžování se věnoval až do šestadvaceti, pak ale přišel zlom. Rozhodl se změnit disciplínu a dal se na akrobacii.

„Rozhodnutí bylo dost podpořené mou finanční situací. To, co jsem alpskému lyžování dával po finanční stránce, nebylo v souladu s tím, co jsem podstupoval. Zjistil jsem, že mám rozpočet na sezonu 1,5 milionu a stejně nejsem schopný se připravit tak, jak potřebuju. Takže mi to přestalo dávat smysl,“ líčí Paulus pro iDNES.cz.

Některé závody ke konci sezony už objížděl bez trenéra. „Nebyly peníze,“ krčí rameny.

A zcela upřímně, nebyly ani výkony. Ačkoliv Paulus vyhrál například univerziádu a dvakrát byl vicemistrem republiky v obřím 1 mu a klasickém slalomu, v posledních letech před změnou disciplíny výsledkově strádal. „Takže i kdybych měl větší rozpočet, nepřišlo mi zdravé se takhle trápit a lámat to přes přes koleno,“ uznává zpětně.

Skikrosař Paulus se při olympijské premiéře probojoval do čtvrtfinále, skončil šestnáctý

Přelom přišel v roce 2021 po závodě v Rakousku. „Seděl jsem v autě, přemítal nad pokaženým závodem a najednou mi přišla SMS od táty, který už viděl, jak špatně závod dopadl,“ vzpomíná Paulus.

Ve zprávě stálo: „Dane, co zkusit skikros?“

„Říkal jsem si, že by to pro něho mohla být vhodná disciplína. Na lyžích je takový hravý a má celkem agresivní styl. Navíc jezdí i na motokárách a dělá enduro (motocyklový sport),“ vysvětluje Daniel Paulus starší. Velké přemlouvání to nebylo. A to i vzhledem k tomu, že se junior tehdy nedokázal kvalifikovat na mistrovství světa.

Ještě v autě na cestě z Rakouska si Paulus mladší sehnal číslo na bývalého elitního skikrosaře Tomáše Krause. A ten mu řekl: „Přijď na trénink, byla by škoda, abys to nezkusil!“

Čech Daniel Paulus ve žlutém dresu a dále Jared Schmidt, Alex Fiva a Erik Mobaerg v osmifinále skikrosového lyžařského závodu. (21. února 2026)

Jak se říká, zbytek je historie. Od Krause na začátku své skikrosové cesty ještě slyšel: „Bude to stát hodně dřiny a úsilí. Bude to úplně jiný trénink než v alpském lyžování.

„Danek byl výborný v obřím slalomu, takže měl skvělou průpravu. Ale musel se naučit, že když se mu nepovede start ve skikrosu, soupeře už nemá šanci dojet,“ směje se Paulus starší.

Nejdřív slzičky a pak štamprle

Díky závodům v alpském lyžování měl jeho syn dostatek bodů FIS (Mezinárodní lyžařské federace) na to, aby mohl rovnou soutěžit v Evropském poháru ve skikrosu.

„Světový pohár měl tenkrát pauzu, a tak se na závod sjela celá světová špička. A on z pozice závodníka s pořadovým číslem přes šedesát zajel do třicítky,“ vzpomíná táta.

„To se úplně nečekalo,“ přitaká syn, pro něhož šlo o ujištění, že by mu změna disciplíny skutečně mohla pomoci. Rok nato už obsadil páté místo v Evropském poháru, v roce 2023 získal rodák z Valašského Meziříčí šesté místo na mistrovství světa.

Vymýšlel, jak porazit Adamczykovou. Teď hvězdný kouč povede skikrosaře

„Pohltilo mě to. Najednou jsem zase dostal chuť do tréninků. Chtěl jsem být první na kopci a poslední z něj odcházet. Tím, jak jsem se skikrosem začínal, jsem každým tréninkem cítil progres, což mě neskutečně motivovalo. Doma jsme z kartáčů a plastové plochy postavili takový provizorní startovací box, abych měl kde trénovat starty,“ vybavuje si Paulus.

Další kapitolu tohoto unikátního příběhu napsal letos. Díky zdařilým výsledkům si vyjel nominaci na olympiádu. „Bylo devět večer a volá nám Danek. Se ženou jsme si řekli: Buď se stalo něco na tréninku, nebo jedem na olympiádu,“ vzpomíná otec.

Už podle tónu synova hlasu poznal, že může v únoru balit kufry do italského Livigna. „Trošku jsme si s ženou zaslzeli. No a pak jsme si dali štamprličku slivovice na oslavu,“ vypráví hrdý táta.

A u jednoho slzení nezůstalo. Ještě před startem her Paulus mladší hlásil: „Chtěl bych alespoň jednou postoupit. Na olympiádu se kvalifikovalo 32 nejlepších skikrosařů, já byl třicátý, bude to vyrovnané, postup by byl skvělý.“

Daniel Paulus a jeho olympijský závod ve skikrosu. (21. února 2026)

Jenže první vyřazovací rozjížďka skončila pro Pauluse posledním místem. „Špatný start,“ líčil pak. „Přijeli jsme celá rodina dodávkou. Já, žena, Danova manželka i dítě. Už před začátkem jsme měli vlajku, tancovali jsme, bavili jsme se. Vedle nás stála jedna Švýcarka a po závodě do mě drbla a říká: Koukej, tvůj syn postupuje,“ líčí otec.

Diváci v Livignu se v ten moment dozvěděli, že jezdci Mobärg a Schmidt byli diskvalifikováni. To znamenalo jediné – Paulus junior postoupil do čtvrtfinále. „Okamžitě mi vyhrkly slzy, nemohl jsem tomu uvěřit,“ svěřuje se Paulus starší. „Ve 31 letech měl pomalu myšlenky na konec kariéry, ale myslím, že to teď přehodnotí,“ dodává.

„Navíc zrovna ještě padal sníh, takže to bylo celé takové krásné a dojemné. Pro závodníky už teda tolik ne, protože čerstvý sníh způsobil, že se jelo značně pomaleji. Holky, které závodily dříve měly o několik vteřin lepší časy! Normálně to přitom bývá tak, že jsou kluci tak o vteřinu až dvě lepší,“ říká Paulus starší.

Olympiáda? Nikdy to nebyl cíl

Je tedy možné, že se jméno Paulus objeví v olympijské listině i za čtyři roky. A proč by také ne, vždyť Švýcar Regez, vítěz olympijského zlata z Pekingu 2022, letos na hrách startoval ve 33 letech a dostal se až do semifinále.

Je to do jisté míry paradoxní, protože Paulus na rozdíl od mnoha sportovců nikdy přímo nesnil o olympijské účasti. „Určitě to pro mě nebyla priorita,“ říká.

Skikrosaři Alex Fiva ze Švýcarska, Švéd Erik Mobaerg, Kanaďan Jared Schmidt a ve žlutém dresu Daniel Paulus z Česka. (21. února 2026)

„Nebyl to pro mě dětský sen, ale když se to začalo ubírat směrem, že by to mohlo klapnout, šel jsem do toho naplno. Nicméně pro mě největším potěšením bylo a je dělat sport, který mě baví a je komplexní. Tak komplexní, že i když si jdete třeba zahrát fotbal, tak vám to pomáhá,“ vykládá.

Jak sám říká, v jeho skikrosové cestě mu notně pomáhá i sportovní oddíl Sportovní akademie Přerov, jehož je členem.

„Je to pro mě zásadní. Klub mi vytváří podmínky, díky kterým skikros můžu dělat na takové úrovni. Ať už díky finanční stránce, administrativní stránce nebo tréninkovým podmínkám. Hraje to stěžejní roli, bez nich bych se skikrosu těžko mohl věnovat naplno,“ zdůvodňuje Paulus.

Nejen on je teď jistě rád, že svoji cestu nevzdal. Že se rozhodl pro změnu, jež se ukázala být správným krokem. „Zhruba od tří čtyř let jsme každý víkend v zimě trávili na sjezdovce. Tedy samozřejmě kromě Vánoc,“ usmívá se Paulus starší, který syna v mládí poctivě koučoval.

„Do lyžování jsme byli oba zapálení, což umocňovaly i výsledky, kterých v mládí dosahoval. To byl velký hnací motor,“ uzavírá otec prvního českého skikrosaře na ZOH od Soči 2014. Tehdy se loučil právě bývalý mistr světa Kraus.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se...

25. února 2026  10:53

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči...

24. února 2026  21:40

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Běžec na lyžích Johannes Klaebo si z Milána a Cortiny odvezl šest zlatých...

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémie, které se různí. Které státy svým sportovcům...

24. února 2026  17:15

Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Italský biatlonista Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný...

24. února 2026  16:12

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců....

24. února 2026  14:30

Sakamotová se rozloučila. Nebo ne? Praha ji vábí ke zlatému sbohem

Kaori Sakamotová při choroeografické sekvenci ve své volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ta otázka pochopitelně padla: „Kaori, a co krasobruslařské mistrovství světa v Praze? Nerozloučíte se až tam? A se zlatem?“ Odpověď nebyla rezolutní. Spíše neutrální: „To teď raději nebudu...

24. února 2026  13:42

Berte mě, ještě nejsem tak starý. Durant si říká o páté olympijské zlato

Kevin Durant (vpravo) a LeBron James oslavují americkou výhru.

Americký basketbalista Kevin Durant chce i v roce 2028 hrát na olympijských hrách. Turnaj v Los Angeles se přitom bude konat krátce před jeho 40. narozeninami. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA by...

24. února 2026  10:47

Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našich zpravodajů v Itálii Od začátku olympijských her až do jejich ukončení pokrývali reportéři iDNES.cz sportovní i nesportovní události přímo z místa dění. V Cortině, v Miláně, ale i v Livignu a na spoustě dalších míst. A...

24. února 2026  7:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Premium
Milán a Cortina předaly (zimní) olympijskou štafetu Francouzským Alpám.

Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...

24. února 2026

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...

23. února 2026  23:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.