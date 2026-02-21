„To se mi povedlo poprvé v kariéře, dokonalé načasování,“ dojímal se v cíli. „Cítil jsem se klidný a připravený, měl jsem pocit, že dnešek je můj den. Strašně moc jsem chtěl sestřelit všechny terče, na střelnici jsem se nikdy necítil lépe.“
V aktuální sezoně se jeho celková procenta střelby sice pohybují nad devadesáti procenty, ovšem položky vestoje v jeho podání bývají nevyzpytatelné. Právě proto se norský tým rozhodl, že do štafety jsou vhodnějšími kandidáty jeho kolegové.
„Odjel jsem tady všechny individuální závody a samozřejmě jsem chtěl nastoupit i do štafet,“ zmínil se lehce odstrčený Nor. „Ale zlatem z hromadného závodu je vše zapomenuto. Nezáleží mi, co se stalo na začátku olympiády, důležité je, co se stalo na jejím konci.“
Byl korunován olympijským šampionem.
A to na začátku sezony ani nevěděl, zda na hry do italské Anterselvy vůbec odjede. Nedostal se totiž do výběru pro první zastávku Světového poháru v Östersundu, v národních závodech končil daleko za očekáváním.
„Tehdy jsem to viděl dost černě,“ přiznal nyní. „Říkal jsem si, že už je to možná konec mé kariéry. Pak jsem na sobě ale opět zapracoval a začal se postupně zlepšovat. Dostal jsem se do nominace na olympiádu. A teď jsem tady a mám své první olympijské zlato.“
Přitom před závodem mezi favority spíše nepatřil. V souvislosti s nejcennější medailí z královské disciplíny se skloňovala jiná jména. Tommaso Giacomel, Éric Perrot nebo třeba Johan-Olav Botn.
Ale Dale-Skjevdal?
Nejprve proplouval závodem nenápadně, až se po třetí střelbě od všech odpoutal. A na závěrečnou položku už přijížděl osamocený, s náskokem více než dvaceti sekund na druhého krajana Sturlu Holma Laegreida.
„Je těžké dorazit na první stav úplně sám před takovým publikem. Ale zároveň je to sen každého, přesně v takové pozici chcete být. A já jsem to zvládl dokonale,“ těšilo ho i posledních pět sestřelených terčů. „Bylo pro mě hodně důležité získat medaili. Nikdy nevíte, kolik šancí ještě dostanete.“
Zvlášť v norském týmu, kde je konkurence opravdu veliká.
Však také v polovině pátečního klání se v popředí drželi hned tři závodníci ze severské země. Dale-Skjevdal, Laegreid a Vetle Sjaastad Christiansen. Do jejich skupinky se vetřel ještě rychloběžec Émilien Jacquelin z Francie. A s tempem svých soupeřů byl celkem nespokojený.
„Hej, uklidni se!“ zařval na něj v průběhu třetího kola Dale-Skjevdal. Podle experta norské televize NRK Torgeira Björna, který incident komentoval, se pozdějšímu vítězi nelíbilo, že Francouz slovně útočil na ostatní závodníky.
„Chtěl jet rychle, hodně na nás křičel,“ vysvětlil Dale-Skjevdal na tiskové konferenci. „Řekl jsem mu, ať se uklidní, nebo ať si klidně odjede, jestli chce. Ale bylo to trochu v zápalu boje, pak jsme si to vyříkali.“
Což potvrdil i Jacquelin, který nakonec se šesti chybami finišoval až dvanáctý. „Byl jsem tam sám proti třem Norům, žádný z nich nechtěl jet. Povzbuzoval jsem je, aby jeli, když byli ve třech. Dale-Skjevdal se na mě v tu chvíli zlobil, ale pak mi odjel. A já si říkal: Sakra, měl jsem být zticha.“
Svého soupeře i kvůli čtyřem minelám na třetí položce už dohnat nedokázal. I druhý Laegreid měl k vítězství daleko. A tak se i on musel sklonit před novým olympijských šampionem.
Ten už se mezitím dojímal před novináři v mixzóně. „Jsem plný emocí, je to neuvěřitelné,“ plakal. „Vím, že teď doma všichni brečí. Vidím mámu s tátou, jak sedí u televize a třesou se. Všichni jsme hodně citliví.“
I bývalý vynikající závodník a nyní expert NRK Tarjei Bö se líčil. „Tohle bylo neuvěřitelné, mám skoro slzy v očích.“ Jeho bratr Johannes, jenž ovládl závod s hromadným startem na minulých hrách v Pekingu, zatím gratuloval svému nástupci.
A po chvíli se v areálu na velkoplošné obrazovce objevila jeho manželka Kristina Skjevdalová se synem Jonem. „Gratuluju!“ vyhrkla. „Je to úplně neskutečné. Olympijský vítěz s dvaceti přesnými zásahy, kdo by to čekal.“
Pravda, že od jejího muže jen málokdo.
Ale v pátek před třetí odpoledne se skutečně stal majitelem té nejcennější olympijské medaile. „Na dojezd do cíle tohoto závod nikdy nezapomenu.“