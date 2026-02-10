Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

  21:36
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým si čeští reprezentanti zahrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace najdete v našem přehledu.

Český curler Lukáš Klíma. | foto: Reuters

Olympiáda 2026

  • Český mužský curlingový tým se na ZOH 2026 kvalifikoval přímo, ziskem dostatečného počtu bodů ze světových šampionátů v letech 2024 a 2025.
  • V mixu jsme viděli český pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, který si naturnaji připsal tři vítězství a skončil na osmém místě.

Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:

  • Skip: Lukáš Klíma
  • Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
  • Druhý kámen: Martin Jurík
  • Lead: Lukáš Klípa
  • Náhradník: Radek Boháč

Program českých zápasů v curlingu (muži):

DatumČasZápasVýsledek
11. 2. 202619:05USA vs. Česko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
18. 2. 202614:05Čína vs. Česko
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko

Rozpis mužského turnaje na olympiádě:

DatumČasZápasVýsledek
11. 2. 202619:05Švédsko vs. Itálie
11. 2. 202619:05Kanada vs. Německo
11. 2. 202619:05Česko vs. USA
11. 2. 202619:05Čína vs. Velká Británie
12. 2. 202614:05Norsko vs. Německo
12. 2. 202614:05USA vs. Švýcarsko
12. 2. 202614:05Velká Británie vs. Švédsko
13. 2. 202609:05Kanada vs. Čína
13. 2. 202609:05Velká Británie vs. Itálie
13. 2. 202609:05USA vs. Norsko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Švýcarsko vs. USA
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
13. 2. 202619:05Německo vs. Itálie
13. 2. 202619:05Kanada vs. Švédsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
14. 2. 202614:05Švédsko vs. Čína
14. 2. 202614:05Švýcarsko vs. Kanada
14. 2. 202614:05Německo vs. USA
15. 2. 202609:05Čína vs. Švédsko
15. 2. 202609:05Německo vs. Velká Británie
15. 2. 202609:05Norsko vs. Itálie
15. 2. 202619:05USA vs. Kanada
15. 2. 202619:05Norsko vs. Čína
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
15. 2. 202619:05Velká Británie vs. Švýcarsko
16. 2. 202614:05Velká Británie vs. Norsko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
16. 2. 202614:05Švédsko vs. Německo
16. 2. 202614:05Itálie vs. USA
17. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Švédsko
17. 2. 202619:05Německo vs. Švýcarsko
17. 2. 202619:05Čína vs. Itálie
17. 2. 202619:05Kanada vs. Velká Británie
17. 2. 202619:05Švédsko vs. Norsko
18. 2. 202614:05Itálie vs. Kanada
18. 2. 202614:05USA vs. Česko
18. 2. 202614:05Norsko vs. Švýcarsko
18. 2. 202614:05Čína vs. Velká Británie
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko
19. 2. 202609:05Itálie vs. Švýcarsko
19. 2. 202609:05Čína vs. Německo
19. 2. 202609:05Norsko vs. Kanada
19. 2. 202619:05Semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.)
20. 2. 202619:05Zápas o bronz
21. 2. 202619:05Finále

Výsledky českého páru Zelingrová / Chabičovský

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si na turnaji smíšených dvojic připsali tři vítězství a skončil na osmém místě.

Datum a časZápasVýsledek
4. 2. 19:05Kanada vs. Česko10:5
5. 2. 10:05Švédsko vs. Česko7:4
5. 2. 19:05Česko vs. Velká Británie7:8
6. 2. 14:35Česko vs. USA1:8
7. 2. 14:35Česko vs. Korea9:4
7. 2. 19:05Česko vs. Švýcarsko3:10
8. 2. 10:05Norsko vs. Česko3:6
8. 2. 14:35Itálie vs. Česko8:2
9. 2. 10:05Česko vs. Estonsko8:4

Curling: výsledky turnaje v mixu na ZOH

Olympijské zlato v mixu získali švédští curleři sourozenci Isabella a Rasmus Wranaaovi. Ve finále v Cortině d’Ampezzo porazili 6:5 americký pár Cory Thiesseová, Korey Dropkin. V duelu o bronz si domácí Stefania Constantiniová, Amos Mosaner poradili s Velkou Británií.

Datum a čas (CET)ZápasVýsledek
4. 2. – 19:05Švédsko vs. Korea10:3
4. 2. – 19:05Velká Británie vs. Norsko8:6
4. 2. – 19:05Kanada vs. Česko (Zelingrová / Chabičovský)10:5
4. 2. – 19:05Estonsko vs. Švýcarsko7:9 pde
5. 2. – 10:05Velká Británie vs. Estonsko10:5
5. 2. – 10:05Švédsko vs. Česko7:4
5. 2. – 10:05Norsko vs. USA6:8
5. 2. – 10:05Korea vs. Itálie4:8
5. 2. – 14:35USA vs. Švýcarsko7:4
5. 2. – 14:35Norsko vs. Kanada3:6
5. 2. – 19:05Kanada vs. Itálie7:2
5. 2. – 19:05Švýcarsko vs. Korea8:5
5. 2. – 19:05Estonsko vs. Švédsko7:5
5. 2. – 19:05Česko vs. Velká Británie7:8
6. 2. – 10:05Švédsko vs. Velká Británie4:7
6. 2. – 10:05Itálie vs. Švýcarsko12:4
6. 2. – 10:05USA vs. Kanada7:5
6. 2. – 14:35Česko vs. USA1:8
6. 2. – 14:35Estonsko vs. Itálie4:7
6. 2. – 14:35Korea vs. Velká Británie2:8
6. 2. – 14:35Švédsko vs. Norsko0:9
7.2. – 10:05Velká Británie - Kanada 7:5
7.2. – 10:05Švýcarsko – Švédsko7:13
7. 2. – 14:35Estonsko vs. Norsko5:6
7. 2. – 14:35Česko vs. Korea9:4
7. 2. – 14:35Švédsko vs. Itálie9:4
7. 2. – 14:35Velká Británie – USA6:4
7. 2. – 19:05Korea vs. USA6:5
7. 2. – 19:05Kanada vs. Estonsko6:8
7. 2. – 19:05Česko vs. Švýcarsko3:10
7. 2. – 19:05Norsko vs. Itálie5:6
8. 2. – 10:05Norsko vs. Česko3:6
8. 2. – 10:05Korea vs. Estonsko9:3
8. 2. – 14:35Kanada vs. Švédsko6:7
8. 2. – 14:35Velká Británie vs. Švýcarsko6:7
8. 2. – 14:35USA vs. Estonsko5:3
8. 2. – 14:35Itálie vs. Česko8:2
8. 2. – 19:05Itálie vs. Velká Británie6:9
8. 2. – 19:05USA vs. Švédsko8:7
8. 2. – 19:05Švýcarsko vs. Norsko3:6
8. 2. – 19:05Kanada vs. Korea5:9
9. 2. – 10:05Švýcarsko vs. Kanada4:8
9. 2. – 10:05Itálie vs. USA7:6
9. 2. – 10:05Norsko vs. Korea8:5
9. 2. – 10:05Česko vs. Estonsko8:4
9.2. – 18:05Semifinále: Velká Británie - Švédsko3:9
9.2. – 18:05Semifinále: Itálie – USA8:9
10.2. – 14:05Zápas o bronz: Velká Británie – Itálie3:5
10.2. – 18:05Finále: Švédsko – USA6:5

pde – po dodatečném endu

Formát turnaje

Po 9 kolech u mužů a 13 kolech u mixu postoupí nejlepší 4 týmy do semifinále, následuje boj o bronz a finále.

Co potřebujete vědět o curlingu:

🥌 Základní princip

  • Curling se hraje na dlouhém ledovém hřišti s kruhy na obou koncích (tzv. house).
  • Cílem je dostat své kameny co nejblíže ke středu kruhů (button).
  • Hraje se s 8 kameny na tým v jedné směně (end). Jeden tým tedy má 16 kamenů celkem na celý zápas.

Týmy

  • V týmu jsou 4 hráči:
    • Lead (první dva kameny)
    • Second (další dva kameny)
    • Third / vice-skip (pátý a šestý kámen)
    • Skip (sedmý a osmý kámen, kapitán)
  • Kapitán (skip) stojí u kruhů, určuje taktiku a ukazuje, kam se má hrát.

Průběh hry

  1. Týmy se střídají po jednom kameni.
  2. Každý kámen se „vypustí“ z odrazového bloku (hacku) a klouže po ledě.
  3. Hráči mohou kámen „zametat“ (sweepovat) před sebou, čímž ovlivňují jeho rychlost a směr.
  4. Po odehrání všech 16 kamenů (8+8) končí směna (end).

Bodování

  • Po skončení směny boduje pouze jeden tým – ten, který má kámen nejblíže středu.
  • Dostane tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu než nejlepší kámen soupeře.
  • Příklad: pokud tým A má dva kameny blíž než nejlepší kámen týmu B, zapíše se 2:0 za tu směnu.

Olympijský formát

  • 10 směn (endů) v základním zápase (na MS a OH se hraje 10, jinde často 8).
  • Pokud je po 10. endu remíza, hraje se prodloužení (extra end).
  • Turnaj:
    • Nejprve round robin (každý s každým).
    • Nejlepší 4 týmy postupují do semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.).
    • Poražení hrají o bronz, vítězové o zlato.

Důležité taktické pojmy

  • Hammer: poslední kámen ve směně – velká výhoda. Tým s hammerem má lepší šanci skórovat.
  • Blank end: směna, ve které nikdo nezíská bod. Tým s hammerem si ho „ponechá“ do další směny.
  • Guard: kámen postavený před kruhy, aby chránil vlastní kameny.
  • Take-out: úder, kdy se soupeřův kámen vyrazí z hry.

Medailisté z posledních ZOH:

RokMedaileZeměHráči
2022ZlatáŠvédskoNiklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
2022StříbrnáVelká BritánieBruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Ross Whyte
2022BronzováŠvýcarskoPeter de Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz, Valentin Tanner, Sven Michel
RokMedaileZeměHráči
2018ZlatáUSAJohn Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner, Joe Polo
2018StříbrnáŠvédskoNiklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
2018BronzováŠvýcarskoBenoît Schwarz, Claudio Pätz, Peter de Cruz, Valentin Tanner, Dominik Märki
RokMedaileZeměHráči
2014ZlatáKanadaBrad Jacobs, Ryan Fry, E. J. Harnden, Ryan Harnden, Caleb Flaxey
2014StříbrnáVelká BritánieDavid Murdoch, Greg Drummond, Scott Andrews, Michael Goodfellow, Tom Brewster
2014BronzováŠvédskoNiklas Edin, Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll, Oskar Eriksson
Výsledky

10. února 2026  16:35,  aktualizováno  22:21

10. února 2026

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.