Čtvrtá porážka curlerů. Chabičovský a Zelingrová podlehli i silným Američanům

Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským od úvodu ztráceli. Po třech endech s mistry světa z roku 2023 prohrávali 0:5 a na jejich jednoznačné porážce nic nezměnil ani čestný bod ve čtvrtém endu.
Češi tak navázali na předchozí porážky s Kanadou, Švédskem a Británií. V sobotu se odpoledne střetnou s Koreou a vítěz tohoto duelu získá první výhru na turnaji. Večer budou soupeřem české dvojice Švýcaři, kteří mají zatím bilanci 2-2.
Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii
Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na ZOH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února.
Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling - smíšené dvojice (Cortina d’Ampezzo):
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 5 zápasů/5 výher, 2. USA 4/4, 3. Kanada a Itálie 4/3, 5. Švýcarsko 4/2, 6. Švédsko 5/2, 7. Estonsko a Norsko 4/1, 9. Česko a Korea 4/0.