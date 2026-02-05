Zelingrové s Chabičovským po vyrovnaném úvodu nevyšel čtvrtý end, v němž navzdory české výhodě posledního kamene získali dva body sourozenci Isabelle a Rasmus Wranaaovi, kteří tak zvýšili na 4:1.
V šesté směně bodovali švédští mistři světa z roku 2024 dokonce třikrát a mladí Češi dokázali vzápětí šťastným dvoubodovým závěrem už jen snížit na konečných 4:7.
Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling - smíšené dvojice:
Česko - Švédsko 4:7,
Velká Británie - Estonsko 10:5,
Norsko - USA 6:8,
Korea - Itálie 4:8.
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie a Švédsko 2 zápasy/2 výhry, 3. Kanada, Itálie, Švýcarsko a USA 1/1, 7. Česko, Estonsko, Korea a Norsko 2/0.
14:35 USA - Švýcarsko, Norsko - Kanada,
19:05 Česko - Velká Británie, Kanada - Itálie, Švýcarsko - Korea, Estonsko - Švédsko.