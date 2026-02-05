I druhý olympijský zápas končí prohrou. Curleři nestačili na Švédy

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli na olympijských hrách v Cortině i druhý zápas turnaje smíšených dvojic. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému Švédsku 4:7. Večer je v Cortině čeká další silný soupeř z Velké Británie.
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání se Švédy. | foto: Reuters

Zelingrové s Chabičovským po vyrovnaném úvodu nevyšel čtvrtý end, v němž navzdory české výhodě posledního kamene získali dva body sourozenci Isabelle a Rasmus Wranaaovi, kteří tak zvýšili na 4:1.

V šesté směně bodovali švédští mistři světa z roku 2024 dokonce třikrát a mladí Češi dokázali vzápětí šťastným dvoubodovým závěrem už jen snížit na konečných 4:7.

Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

XXV. zimní olympijské hry:

Curling - smíšené dvojice:

Česko - Švédsko 4:7,

Velká Británie - Estonsko 10:5,

Norsko - USA 6:8,

Korea - Itálie 4:8.

Průběžné pořadí: 1. Velká Británie a Švédsko 2 zápasy/2 výhry, 3. Kanada, Itálie, Švýcarsko a USA 1/1, 7. Česko, Estonsko, Korea a Norsko 2/0.

14:35 USA - Švýcarsko, Norsko - Kanada,

19:05 Česko - Velká Británie, Kanada - Itálie, Švýcarsko - Korea, Estonsko - Švédsko.

