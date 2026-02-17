Curleři uspěli na olympijských hrách na sedmý pokus, předtím prohráli s USA, Švýcarskem, Norskem, Velkou Británií, Itálií i Kanadou. Ve skupině tak si tak upravili bilanci na 1:6.
„Je to první výhra pro mužský curling na olympiádě a už jsme na ni trochu čekali. Poslední zápasy jsme byli velmi spokojení, jak jsme hráli, byť skóre tomu neodpovídalo. Čekali jsme, kdy se to konečně zlomí, a teď to přišlo,“ řekl v nahrávce ČOV pro média Martin Jurík.
Ani proti Němcům však Češi nerozehráli duel nejlépe a po šestém endu prohrávali 2:5. Vzápětí ale získali tři body, srovnali a po zisku dalšího bodu v osmém endu se poprvé ujali vedení. Němci ještě odpověděli a vrátili se do těsného vedení 7:6, v závěrečném endu ale Češi získali tři body a s nimi i celý zápas.
„My jsme věděli, že dnes brousili kameny, tím pádem se ty kameny chovají jinak, než se chovaly v předešlých zápasech. Věděli jsme, že s těmito kameny se dá hrát, tvořit a získávat větší body. Dnes jsme nepolevovali, věřili jsme, že to někdy přijde, a nakonec přišlo,“ uvedl reprezentant Lukáš Klípa.
XXV. zimní olympijské hry
Curling (Cortina)
Muži
Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 6 zápasů/6 výher, 2. Kanada 6/5, 3. Norsko 6/4, 4. USA a Velká Británie 7/4, 6. Itálie 6/3, 7. Německo 7/3, 8. Čína 7/2, 9. Česko a Švédsko 7/1.