Zatímco duel proti USA prohráli Češi až v dramatické koncovce posledním kamenem, proti Švýcarsku od úvodu ztráceli a jejich odstup narůstal. Když v osmém endu snížili s výhodou posledního kamene jen na 3:7, dva endy před koncem i s vidinou večerního duelu zápas předčasně ukončili.
„O čtyři, po osmi, bez výhody... na výhru to není,“ řekl Klíma svým spoluhráčům krátce předtím, než podali soupeřům ruku.
Těsná porážka. Souboj českých curlerů s Američany rozhodl až poslední kámen
Tým ve složení Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa si premiérovou olympijskou účast zajistil sedmým místem na loňském světovém šampionátu v Kanadě.
Hrací systém je stejný jako v turnaji smíšených dvojic, v němž obsadili osmé místo Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Deset týmů se v základní části utká každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.