Tým skipa Lukáše Klímy reprezentuje na olympijských hrách český curling v mužské kategorii poprvé. Proti kanadskému výběru zaznamenal první bod v pátém endu za stavu 0:4, následně se však soupeři podařilo získat tři body v šestém endu a po skončení osmého Češi souboj vzdali.
Spolu s Klímou tvoří sestavu nejstarší český olympionik v historii zimních her Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa.
10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři podlehli Kanadě
O velké překvapení se v pondělí postarali Číňané, kteří deklasovali domácí Italy 11:4. Češi tak zůstali bez výhry jako jediní. Deset týmů se v základní části utkává každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling (Cortina):
Muži: Česko - Kanada 2:8, Itálie - Čína 4:11, Velká Británie - Norsko 6:7, Švédsko - Německo 3:7.
Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 5 zápasů/5 výher, 2. Kanada 6/5, 3. Norsko a USA 6/4, 5. Velká Británie 7/4, 6. Německo a Itálie 6/3, 8. Čína a Švédsko 6/1, 10. Česko 6/0.
Ženy: Švédsko - Švýcarsko 6:4, Kanada - Čína 10:5, Velká Británie - Dánsko 7:2.
19:05 USA - Itálie, Korea - Čína, Švýcarsko - Velká Británie, Japonsko - Kanada.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 6 zápasů/6 výher, 2. USA 5/4, 3. Korea a Švýcarsko 5/3, 5. Dánsko 6/3, 6. Kanada, Čína a Velká Británie 5/2, 9. Japonsko 5/1, 6. Itálie 5/0.