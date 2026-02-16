Šestý neúspěch. Čeští curleři na ZOH znovu prohráli a přišli o šanci na postup

Autor: ,
  17:06
Čeští curleři podlehli v šestém zápase olympijského turnaje nejúspěšnějšímu týmu v historii her Kanadě 2:8 a přišli i o teoretickou šanci na postup. Majitelé šesti medailí včetně tří zlatých si naopak připsali páté vítězství a míří do semifinále. V úterý Češi nastoupí proti Německu, pak je čekají ještě Čína a na závěr Švédsko.
Fotogalerie3

Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa se radí během curlingového zápasu s Kanadou. (16. února 2026) | foto: AP

Tým skipa Lukáše Klímy reprezentuje na olympijských hrách český curling v mužské kategorii poprvé. Proti kanadskému výběru zaznamenal první bod v pátém endu za stavu 0:4, následně se však soupeři podařilo získat tři body v šestém endu a po skončení osmého Češi souboj vzdali.

Spolu s Klímou tvoří sestavu nejstarší český olympionik v historii zimních her Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa.

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři podlehli Kanadě

O velké překvapení se v pondělí postarali Číňané, kteří deklasovali domácí Italy 11:4. Češi tak zůstali bez výhry jako jediní. Deset týmů se v základní části utkává každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.

XXV. zimní olympijské hry:

Curling (Cortina):

Muži: Česko - Kanada 2:8, Itálie - Čína 4:11, Velká Británie - Norsko 6:7, Švédsko - Německo 3:7.

Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 5 zápasů/5 výher, 2. Kanada 6/5, 3. Norsko a USA 6/4, 5. Velká Británie 7/4, 6. Německo a Itálie 6/3, 8. Čína a Švédsko 6/1, 10. Česko 6/0.

Ženy: Švédsko - Švýcarsko 6:4, Kanada - Čína 10:5, Velká Británie - Dánsko 7:2.

19:05 USA - Itálie, Korea - Čína, Švýcarsko - Velká Británie, Japonsko - Kanada.

Průběžné pořadí: 1. Švédsko 6 zápasů/6 výher, 2. USA 5/4, 3. Korea a Švýcarsko 5/3, 5. Dánsko 6/3, 6. Kanada, Čína a Velká Británie 5/2, 9. Japonsko 5/1, 6. Itálie 5/0.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.04
  • 16.30
  • 29.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  17:51

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

16. února 2026  17:47

Podivné body, francouzská rozhodčí a kontroverze. Okradli Američany o zlato?

Vpravo nadšení olympijští šampioni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume...

Vedle naprosto šokujícího kolapsu superfavorita Ilji Malinina v soutěži mužů je to zdaleka nejprobíranější okamžik krasobruslařského dění na olympiádě v Miláně. Finále tanců na ledě a vítězství...

16. února 2026  17:44

Musím být lepší a věřím, že budu. Pastrňák okolní tlak neřeší a vyhlíží novou „pomoc“

Český hokejový útočník David Pastrňák dává rozhovor po tréninku na olympiádě v...

Od našich zpravodajů v Itálii Že se o jméně Davida Pastrňáka hovoří nejvíce, to není žádné překvapení. Méně časté už to ale bývá v souvislosti s nevýraznými výkony. Český hokejista se na olympijských hrách zatím marně chytá....

16. února 2026  17:07

Šestý neúspěch. Čeští curleři na ZOH znovu prohráli a přišli o šanci na postup

Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa se radí...

Čeští curleři podlehli v šestém zápase olympijského turnaje nejúspěšnějšímu týmu v historii her Kanadě 2:8 a přišli i o teoretickou šanci na postup. Majitelé šesti medailí včetně tří zlatých si...

16. února 2026  17:06

Česko - Dánsko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)

České hokejisty čeká na olympijském turnaji v Miláně osmifinále. V souboji o postup mezi nejlepší osmičku vyzvou Dánsko. Kdy a kde sledovat zápas živě a další užitečné informace najdete v našem...

16. února 2026  16:40

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři podlehli Kanadě

Sledujeme online
Marek Müller padá při sjezdu během slalomu. (16. února 2026)

Jen ve dvou soutěžích má během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller v Bormiu v hustém sněžení nedokončil první kolo...

16. února 2026  16:38

OBRAZEM: Smutek osamělého lyžaře. Chtěl uctít dědečka, ale do cíle nedojel

Norský lyžař Atle Lie McGrath opouští trať po vyřazení během závodu v alpském...

Vztekle zahodil hůlky, odepnul lyže a pěšky se vydal pryč od zrádných branek. Chtěl se schovat v lese, aby byl sám se svým smutkem. Nebo spíš vztekem. Norský lyžař Atle Lie McGrath měl v Bormiu na...

16. února 2026  16:27

Málo atraktivních zápasů, inspirujte se u žen! Formát turnaje hokejistů čelí kritice

Kanadský hokejista Connor McDavid slaví se svými spoluhráči sedmý gól v zápase...

Hokejisté se tím tolik nezabývají. Proč také, když teď stejně nic nezmění. Soustředí se na úplně jiné záležitosti, v médiích se ale téma formátu olympijského turnaje rozebíralo už během skupinové...

16. února 2026

Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Od našeho zpravodaje v Itálii Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák...

16. února 2026  14:01,  aktualizováno  15:27

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Müller slalom v hustém sněžení nedojel. Pod modrou oblohou pak zvítězil Meillard

Zlatý medailista Loic Meillard ze Švýcarska slaví vítězství ve slalomu mužů....

Olympijským vítězem ve slalomu se v Bormiu stal švýcarský lyžař Loic Meillard. V závodě poznamenaném dramatickými proměnami počasí zvítězil před Rakušanem Gstreinem a Norem Kristoffersenem. Jediný...

16. února 2026  9:40,  aktualizováno  15:03

Hledá se hrdina. Kteří Češi zazářili na minulých hrách? Turek, Havlát i Krejčí

David Krejčí rozhodl nájezdy proti Švýcarsku.

Už není prostor pro selhání. Prohra znamená okamžitý konec českých nadějí na hokejové medaile z her v Miláně. Aby na ně národní tým po rozpačitém vstupu do turnaje ještě dosáhl, hodil by se mu nějaký...

16. února 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.