Finále bylo dlouho vyrovnané. Kanada rozhodla až v devátém endu, kdy získala tři body, ujala se vedení 8:6 a v závěrečném endu už si vítězství pohlídala. Výrazně k tomu přispěl skip Brad Jacobs, který byl jako lídr týmu už u posledního zlata ze Soči.
Kanada, která v základní skupině čelila obvinění z podvádění kvůli dvojdotekům při posílání kamenů, získala čtvrté olympijské zlato. Soutěž mužů ovládla vedle Soči také ve Vancouveru (2010) a Turíně (2006).
Švýcaři získali už čtvrtý olympijský bronz. Ve svém závěrečném zápase v Cortině d’Ampezzo porazili jasně 9:1 Nory, kteří se rozhodli již závěrečný desátý end nehrát.
Švýcarský tým vedl Yannick Schwaller a společně s bratrem Kimem prodloužili úspěšnou rodinnou tradici. Jejich otec Christof i strýc Andreas byli totiž členy bronzového týmu na olympijských hrách 2002 v Salt Lake City. Další třetí místa měli švýcarští curleři z let 2010 a 2018, kdy se na něm podílel stejně jako v Cortině i Benoit van Schwarz-van Berkel.
Kanadské curlerky v sobotním utkání o třetí místo porazily 10:7 tým USA a získaly první olympijskou medaili od roku 2014. O zlato si v neděli zahrají Švédky a Švýcarky.
Kanaďanky vedly už o tři body, Američanky ale v předposledním endu snížily na rozdíl jediného bodu. V desátém dějství ale skipka výběru USA Tabitha Petersonová netrefila posledním kamenem a Kanada mohla slavit.
Pětice kolem skipky Rachel Homanové ukončila kanadské čekání na olympijskou medaili z ženského curlingu, které trvalo od zisku zlata na hrách v Soči. Američanky promarnily šanci získat pod pěti kruhy první cenný kov.
