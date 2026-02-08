Curleři slaví v mixu druhé vítězství na hrách. Porazili norské obhájce stříbra

Autor: ,
  12:08
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský slaví na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo druhé vítězství. V sedmém utkání porazili norské obhájce stříbra 6:3. Ve zbývajících dvou zápasech ještě budou moci vylepšit aktuální dělené sedmé místo.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání proti Norsku. | foto: Reuters

Zelingrová s Chabičovským proti norským manželům Kristin Skaslienové a Magnusi Nedregottenovi, kteří jsou medailisty z obou předchozích olympiád, ani jednou neprohrávali. Do závěrečného endu šli s náskokem dvou bodů a výhodou posledního kamene. Před jeho zahráním měla severská dvojice dva kameny nejblíž středu, ale Zelingrová je oba vyrazila a zpečetila triumf.

Vít Chabičovský sleduje, jak Julie Zelingrová umetá curlingovému kamenu cestu.

Češi si připsali cenný skalp nad párem, který byl Pchjongčchangu 2018 bronzový a minule v Pekingu stříbrný. Druzí a dvakrát třetí skončili Norové i na světových šampionátech. V Cortině se jim tolik nedaří a mají nyní na konci tabulky shodnou bilanci se svými přemožiteli i Korejci a Estonci.

Dnes čeká českou dvojici ještě zápas s italskými obhájci zlata Stefanií Constantiniovou a Amosem Mosanerem se začátkem ve 14:35. V pondělí zakončí základní část turnaje soubojem s Estonskem.

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utkává systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, prvním jistým semifinalistou už je Británie, která vyhrála všech sedm utkání. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

XXV. zimní olympijské hry:

Curling - smíšené dvojice (Cortina):

Česko - Norsko 6:3
Korea - Estonsko 9:3

14:35
Česko - Itálie
Kanada - Švédsko
Velká Británie - Švýcarsko
USA - Estonsko,

19:05
Itálie - Velká Británie
USA - Švédsko
Švýcarsko - Norsko
Kanada - Korea.

Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 7 zápasů/7 výher, 2. USA a Itálie 6/4, 4. Švédsko 7/4, 5. Kanada a Švýcarsko 6/3, 7. Česko, Norsko, Korea a Estonsko 7

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 16:40
  • 30.00
  • 23.90
  • 1.01
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 1.90
  • 4.01
  • 3.32
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.25
  • 3.76
  • 2.72
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.15
  • 7.80
  • 13.90
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 20.10
  • 28.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila

Aktualizujeme
Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila v...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

Snowboarding ONLINE: Ledecká zlato neobhájí, Maděrová je v semifinále

Sledujeme online
Ester Ledecká se prohání po trati ve vyřazovací části paralelního obřího...

Tři jízdy v Livignu Ester Ledecká suverénně vyhrála, ale ve čtvrtfinále narazila. Dvojnásobná olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu na snowboardu prohrála s Rakušankou Payerovou a další...

8. února 2026  12:54,  aktualizováno  14:07

Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v...

7. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 14:05

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Smíšená štafeta. Češi jedou i s Davidovou

Sledujeme online
Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici.

Olympijský program biatlonistů v italské Anterselvě startuje v neděli po obědě závodem smíšených štafet. Češi sázejí na kvartet Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová....

8. února 2026  14:05

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

8. února 2026  7:54,  aktualizováno  13:54

Suverén Klaebo slaví šesté olympijské zlato, Novák byl ve skiatlonu devatenáctý

Johannes Hösflot Klaebo slaví triumf ve skiatlonu na hrách v Itálii.

Norský fenomén v běhu na lyžích Johannes Hösflot Klaebo vyhrál v Teseru skiatlon a do impozantní sbírky olympijských medailí přidal šesté zlato v kariéře. Nejlepším z českých reprezentantů byl...

8. února 2026  13:43

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila

Aktualizujeme
Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila v...

8. února 2026  12:14,  aktualizováno  13:41

Rychlobruslení ONLINE: Jílek debutuje na ZOH, na pětce ale patří mezi favority

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Rychlobruslař Metoděj Jílek nastupuje ke svému prvnímu olympijskému závodu v životě, a to hned v roli jednoho z favoritů. Na ledovém oválu v Miláně se pojede závod na 5000 metrů a devatenáctiletý...

8. února 2026  13:41

Rulíkův rébus v útoku. Co s pozicí centra? K Pastrňákovi se nabízí dvě hlavní varianty

Z českého gólu se raduje trojice Lukáš Sedlák, Roman Červenka a David Pastrňák...

Filip Chytil. Jiří Kulich. A krátce před startem i Pavel Zacha. Tři centři z NHL, které na olympijský turnaj nepustí zdravotní patálie. Radim Rulík musí lepit díry v sestavě, po sobotním oznámení...

8. února 2026  13:40

2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Sledujeme online
Olympijské medailové naděje Ester Ledecké skončily v paralelním obřím slalomu...

Velmi nabitý program českých sportovců ve druhém soutěžním dni zimních olympijských her začal skvěle. V kvalifikaci paralelního obřího slalomu byly Ester Ledecká a Zuzana Maděrová nejrychlejší ze...

8. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:27

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...

8. února 2026  12:42

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Curleři slaví v mixu druhé vítězství na hrách. Porazili norské obhájce stříbra

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání proti Norsku.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský slaví na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo druhé vítězství. V sedmém utkání porazili norské obhájce stříbra 6:3. Ve zbývajících dvou...

8. února 2026  12:08

Malý já by na mě byl pyšný. Boulař Kroupa si olympiádou plní sen a netají: Chci finále!

Premium
Český akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.

Bylo mu dvanáct, zvládal teprve základní triky, přesto si dal do hlavy sen: „Chci na olympiádu!“ Z dětského přání se o sedm let později stává realita. Devatenáctiletý akrobatický lyžař Matyáš Kroupa...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.