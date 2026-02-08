Zelingrová s Chabičovským proti norským manželům Kristin Skaslienové a Magnusi Nedregottenovi, kteří jsou medailisty z obou předchozích olympiád, ani jednou neprohrávali. Do závěrečného endu šli s náskokem dvou bodů a výhodou posledního kamene. Před jeho zahráním měla severská dvojice dva kameny nejblíž středu, ale Zelingrová je oba vyrazila a zpečetila triumf.
Češi si připsali cenný skalp nad párem, který byl Pchjongčchangu 2018 bronzový a minule v Pekingu stříbrný. Druzí a dvakrát třetí skončili Norové i na světových šampionátech. V Cortině se jim tolik nedaří a mají nyní na konci tabulky shodnou bilanci se svými přemožiteli i Korejci a Estonci.
Dnes čeká českou dvojici ještě zápas s italskými obhájci zlata Stefanií Constantiniovou a Amosem Mosanerem se začátkem ve 14:35. V pondělí zakončí základní část turnaje soubojem s Estonskem.
Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utkává systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, prvním jistým semifinalistou už je Británie, která vyhrála všech sedm utkání. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling - smíšené dvojice (Cortina):
Česko - Norsko 6:3
14:35
19:05
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 7 zápasů/7 výher, 2. USA a Itálie 6/4, 4. Švédsko 7/4, 5. Kanada a Švýcarsko 6/3, 7. Česko, Norsko, Korea a Estonsko 7