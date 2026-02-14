„Patrně je v pořádku dotýkat se kamene za hog line,“ konstatoval ironicky švédský curlel Oskar Eriksson.
„Co?“ odvětil Kennedy.
A pak to začalo. „Ukážu ti to na videu po zápase,“ nadhodil Eriksson. „Můžeš si nas*at. Neudělal jsem to ani jednou,“ bránil se Kanaďan.
Podívejte se na inkriminovanou situaci:
Přestože vše sledovali rozhodčí, porušení pravidel nezahlásili. Eriksson ale zůstal klidný a znovu nabídl, že Kanaďanům pustí po konci video, což vyprovokovalo Kennedyho k poslední ostré reakci.
„Je mi to úplně u pr*ele. Koukají na to a stejně to neodpískali, takže si na*er, Oskare,“ čílil se Kennedy.
„Obvinil nás z podvodu, asi neunesl prohru“
A pokračovalo se i po konci zápasu. „V pohodě, je to sport. Je to olympiáda, každý se snaží vyhrát. Oskar nás obvinil z podvodu, to se mi nelíbí. Dělám curling profesionálně pětadvacet let,“ řekl Kennedy serveru the Guardian.
Upozornil, že kameny sledují speciální přístroje, které by jeho dotyk zaznamenaly. „A stejně nás obviňuje. Možná byl naštvaný, že prohrávali. Nevím. Já o něm nikdy neřekl nic špatného,“ pokračoval kanadský curler.
Eriksson už během zápasů komunikoval s rozhodčími. Ti však žádné kanadské pochybení nezaznamenali. „Neznají pravidla,“ posteskl si Švéd.
„Mysleli si, že dvojdotyk jakékoliv části kamene je v pořádku, ale to je špatně. Můžete se dotýkat jenom elektronické části držadla,“ předložil Eriksson výklad pravidel.
V curlingu hraje takzvaná hog line klíčovou roli. Hráč musí kámen pustit před svou hog line, jinak je hod neplatný. Po odhozu musí kámen přejet protější hog line, jinak je také odstraněn ze hry. Dotyk kamene během odhozu je rovněž regulován – hráč se smí dotknout pouze elektronické části rukojeti, která hlídá správnost hodu. Kontakt s jinými částmi kamene nebo tělem je porušením pravidel.
Dvojdotyk, tedy dotýkání se více částí kamene najednou, bývá nejčastější chybou.
Při programu smíšených dvojic na olympiádě se kamene za hog line dotkla například Češka Julie Zelingrová, což norským soupeřům okamžitě přiznala, za což sklidila uznání nejen od soupeřů, ale i fanoušků.