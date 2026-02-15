Italové za třetí výhrou na turnaji vykročili hned v prvním endu, který vyhráli 3:0. Češi sice snížili, ale v žádné fázi zápasu nedokázali ani vyrovnat.
Když v devátém endu za stavu 5:9 nevyšel Klímovi riskantní závěrečný kámen, jímž mohl v případě úspěchu zajistit týmu dva body, ale místo toho získali další bod Italové, Češi utkání předčasně ukončili.
Už je jisté, že základní část turnaje olympijští debutanti zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou, která na turnaji prohrála jediný zápas a v tabulce jí patří druhé místo za dosud neporaženým Švýcarskem.
XXV. zimní olympijské hry
Curling (Cortina)
Muži: Česko - Itálie 5:10, USA - Švédsko 8:5, Německo - Velká Británie 4:9, Norsko - Itálie 10:7, Čína - Kanada 3:6, Norsko - USA 8:10, Velká Británie - Švýcarsko 5:6 po dodatečném endu. Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 5 zápasů/5 výher, 2. Kanada 5/4, 3. Velká Británie a USA 6/4, 5. Itálie a Norsko 5/3, 7. Německo 5/2, 8. Švédsko 5/1, 9. Česko a Čína 5/0.
Ženy: Japonsko - Korea 5:7, Dánsko - Itálie 7:2, Velká Británie - Švédsko 7:10, USA - Čína 6:5. Průběžné pořadí: 1. Švédsko 5/5, 2. USA 5/4, 3. Švýcarsko 4/3, 4. Dánsko, Korea 5/3, 6. Čína 4/2, 7. Velká Británie, Kanada 4/1, 9. Japonsko 5/1, 10. Itálie 5/0.