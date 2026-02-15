Pátý zápas a stále bez vítězství. Čeští curleři podlehli i domácím Italům

  21:42aktualizováno  22:27
Ani na pátý pokus se čeští curleři nedočkali vítězství na olympijském turnaji v Cortině d’Ampezzo. V nedělním večerním utkání tým skipa Lukáše Klímy podlehl Itálii 5:10. Bez výhry zůstávají v soutěži už jen dva celky, vedle českého výběru ještě Číňané.
Češi Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa a Radek Boháč

Češi Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa a Radek Boháč soutěží v curlingu proti Itálii. (15. února 2026)

Grant Hardie a Bobby Lammie z Velké Británie v akci během zápasu proti...
Curler Mattia Giovanella v zápase Česko vs. Itálie. (15. února 2026)
Čeští curleři v zápase Česko vs. Itálie. (15. února 2026)
Čeští curleři Marek Černovský, Lukáš Klípa a Martin Jurík v turnaji mužů proti...
22 fotografií

Italové za třetí výhrou na turnaji vykročili hned v prvním endu, který vyhráli 3:0. Češi sice snížili, ale v žádné fázi zápasu nedokázali ani vyrovnat.

Když v devátém endu za stavu 5:9 nevyšel Klímovi riskantní závěrečný kámen, jímž mohl v případě úspěchu zajistit týmu dva body, ale místo toho získali další bod Italové, Češi utkání předčasně ukončili.

Český curler Lukáš Klípa v zápase Česko vs. Itálie. (15. února 2026)
Mattia Giovanella z Itálie soutěží v mužském curlingu. (15. února 2026)

Už je jisté, že základní část turnaje olympijští debutanti zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou, která na turnaji prohrála jediný zápas a v tabulce jí patří druhé místo za dosud neporaženým Švýcarskem.

XXV. zimní olympijské hry

Curling (Cortina)

Muži: Česko - Itálie 5:10, USA - Švédsko 8:5, Německo - Velká Británie 4:9, Norsko - Itálie 10:7, Čína - Kanada 3:6, Norsko - USA 8:10, Velká Británie - Švýcarsko 5:6 po dodatečném endu. Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 5 zápasů/5 výher, 2. Kanada 5/4, 3. Velká Británie a USA 6/4, 5. Itálie a Norsko 5/3, 7. Německo 5/2, 8. Švédsko 5/1, 9. Česko a Čína 5/0.

Ženy: Japonsko - Korea 5:7, Dánsko - Itálie 7:2, Velká Británie - Švédsko 7:10, USA - Čína 6:5. Průběžné pořadí: 1. Švédsko 5/5, 2. USA 5/4, 3. Švýcarsko 4/3, 4. Dánsko, Korea 5/3, 6. Čína 4/2, 7. Velká Británie, Kanada 4/1, 9. Japonsko 5/1, 10. Itálie 5/0.

Nejdřív řada vyšetření, až pak se Davidová rozhodne. Hrami pro ni ale sezona končí

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Po sobotním sprintu, v němž obsadila 81. místo, nejprve jen naznačila: „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek.“ Ale až večerní zpráva Markéty Davidové na instagramu odhalila, co...

15. února 2026  19:06

Zdráhalová obsadila na olympijské pětistovce 26. místo, zlato slaví Koková

Nizozemka Femke Koková oslavuje vítězství ve finále ženského rychlobruslení na...

Sprint rychlobruslařek na 500 metrů na hrách v Miláně vyhrála favorizovaná Femke Koková z Nizozemska v novém olympijském rekordu 36,49. Nikola Zdráhalová obsadila na své nejslabší trati 26. místo.

15. února 2026  18:03,  aktualizováno  18:44

