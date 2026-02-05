A teď abychom se vyhýbali kanadským sjezdařkám. Jak čeští curleři otevřeli hry

Ve středu se jako první Češi na letošním zimním vrcholu naostro pustili do akce.
Samozřejmě, že si představovali, že jejich premiéra dopadne jinak. V zasněžené Cortině favorizovanému kanadskému páru Jocelyn Petermanová, Brett Gallant podlehli 5:10 po sedmi endech.
„Prohra není úplný konec světa, ale byl bych samozřejmě radši, kdybych si mohl říct, že jsem nehrál tak špatně,“ smutně kývl Chabičovský.
Po manželech Zuzaně a Tomáši Paulových se na hrách představili jako historicky druzí čeští zástupci tohoto sportu.
Paulovi na sebe před čtyřmi lety v Pekingu bojovnými výkony i nečekanými výhrami proti favoritům strhli velkou pozornost. Devatenáctiletá Zelingrová, studující ochranu životního prostředí, a jedenadvacetiletý student ČVUT Chabičovský, se jimi chtěli inspirovat.
„Tomáš Paul se nám před olympiádou nabídl, že nám pomůže. Což jsme dost ocenili,“ líčila Zelingrová. „Řekl nám, co máme čekat. Třeba popisoval, jak to chodí právě v media zóně. Taky nám tvrdil, že v ní klidně strávíme i půl hodiny. Což se vážně děje,“ zasmála se.
I v tom jsou olympijské hry jiné.
Česká smíšená dvojice už má za sebou tři účasti na mistrovství světa a boje v loňské olympijské kvalifikaci. Ale tohle?
Zážitek!
„Tady je samozřejmě daleko víc lidí, všude olympijské kruhy, zabírají vás kamery…,“ vyprávěla nadšeně Zelingrová.
Curlingová utkání se v Cortině konají na místě, kde v roce 1956 pod pěti kruhy o kovy bojovali hokejisté a krasobruslaři. Jenže tehdy pod otevřeným nebem.
Nyní už tu stojí menší, leč moderní hala vyzdobená v olympijském designu. Kolem ní bílé stany pro novináře, technický personál a na vše dohlíží spousta dobrovolníků.
Zážitkem je pro ně samozřejmě i olympijská vesnice. Kde jinde mohou potkat hvězdy z jiných sportů?
Chabičovský a Zelingrová tu před úvodním kláním potkali kanadské sjezdařky. „Slíbili jsme jim, že jejich curlery porazíme. Ale bohužel. Teď se jim asi budu muset vyhýbat,“ zasmál se Chabičovský.
Jen co se týče ledu... ten jim nepřipadal právě olympijský.
Rozumějte: byl hrozně pomalý.
„Byl jsem překvapený,“ povídal Chabičovský. „Samozřejmě, že jsme neprohráli kvůli špatnému ledu, ale proto, že oni byli o dost lepší. Nevymlouvám se. Ale je to zvláštní. Kdybychom měli takhle pomalý led u nás, tak by si všichni stěžovali.“
Když byl v Cortině pomalý při prvních trénincích, ještě očekávali, že se jeho kvalita zlepší, že na něm ledaři zapracují.
A ono ne.
„Kanaďani jsou zkušenější a vyrovnali se s tím lépe,“ usoudil Chabičovský. „Nebudeme si rozhodně na led stěžovat poté, co nás takhle vytrestali.“
Kanaďané, šestý tým z posledního světového šampionátu, byli bezesporu favority.
Což rychle potvrdili.
Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský podlehli Kanadě
Když mladé české duo hned po dvou endech prohrávalo 0:5, jeho psychiku to pořádně nahlodalo.
„Jo, ten druhý end, který jsme prohráli 0:4, nás stál celý zápas,“ přitakala Zelingrová. „Dělali jsme pak, co jsme mohli, abychom se do něj zase dostali, ale proti Kanadě to je těžké.“
Kanadští manželé Petermanová a Gallant totiž fungovali jako perfektně sladěné duo. „Když na pět minut v hale vypadal proud, jen jsme se tomu zasmáli a probírali mezitím, co chceme udělat dál,“ vyprávěla Petermanová.
Ani když rozšlápla na ledě mouchu a technická četa musela odklízet krvavou skvrnu, nerozhodilo je to.
„Povedl se nám snový start do turnaje,“ tvrdil Gallant.
Jejich protivníkům naopak nepomohlo ani usilovné povzbuzování české enklávy v hledišti.
„Přijeli i moji kamarádi z curlingu. A já hrál asi nejhůř, co pamatuju,“ povzdychl si Chabičovský.
„No, nebylo to pro ně úplně dobře investovaných padesát euro,“ připomněla partnerka cenu, kterou jejich fanoušci za vstupenku zaplatili. „Ale zase byl pro ně určitě zážitek vidět ostatní zápasy, zažít atmosféru a světelnou show před zápasem, představovačku.“
Po desáté večer mohla s Chabičovským z haly konečně vyrazit zpět do Olympijské vesnice, vyspat se a ideálně se ráno probudit do úplně jiného dne, bez negativních myšlenek.
Pozitivní nastavení mysli bude zapotřebí.
Vždyť po Kanadě je ve čtvrtek čekají dva snad ještě silnější týmy, které v první den turnaje oslavily vítězství: předloňští mistři světa Švédové a Britové (vlastně Skotové), kteří se loni ozdobili stříbrem.
„Snad budeme tentokrát hrát líp a nutit je do těžších situací,“ doufala Zelingrová. „Dnes jsme Kanaďany moc netrestali, ani když udělali chybu. A naopak oni hodně trestali nás.“