Po nezdarech druhá výhra. Curleři porazili Čínu, osmé místo sdílí i s obhájci zlata

  20:57
Na olympijském turnaji v Cortině d’Ampezzo si připsali druhou výhru v řadě. Čeští curleři porazili Čínu 10:5 a navázali na úterní triumf proti Německu. Výběr skipa Lukáše Klímy čekají ještě dva zápasy, ve čtvrtek vyzvou Švédsko. Obhájci zlata z Pekingu se trápí, v tabulce sdílí společně s Čechy až osmé místo.
Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky...

Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky během zápasu curlingu proti Číně. (18. února 2026) | foto: Issei KatoReuters

Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky...
Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky...
Lukáš Klípa z České republiky během zápasu curlingu proti Číně. (18. února 2026)
Lukáš Klípa z České republiky během zápasu curlingu proti Číně. (18. února 2026)
Čína před středečním zápasem posbírala na turnaji pouze dvě vítězství, Češi na tom byli ještě hůře. Vyhrát dokázali až v úterý proti Německu, předtím šest utkání nezvládli. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Klíma a Lukáš Klípa na hrách debutují.

Před posledními dvěma zápasy jsou v tabulce na osmém místě, které sdílejí právě s Čínou a Švédy. Na ně čeští reprezentanti narazí ve čtvrtek. Seveřané na minulých hrách v Pekingu slavili zlaté medaile, letos zatím porazili jen Čínu a Norsko.

XXV. zimní olympijské hry

Curling (Cortina)

Muži
Česko - Čína 10:5, Itálie - Kanada 3:8, Norsko - Švýcarsko 4:10, USA - Velká Británie 2:9

Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 8 zápasů/8 výher, 2. Kanada 8/7, 3. Velká Británie 9/5, 4. Norsko a Itálie 8/4, 6. USA 9/4, 7. Německo 8/3, 8. Česko, Švédsko a Čína 8/2

Po nezdarech druhá výhra. Curleři porazili Čínu, osmé místo sdílí i s obhájci zlata

