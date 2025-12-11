Vzhledem k tomu, že na olympiádu se v curlingu kvalifikuje jen deset družstev, každá výhra znamená šanci dosáhnout na parádní umístění. Češi vedení Klímou si to uvědomují a kvůli účasti na hrách dokonce upozadili svá civilní zaměstnání.
„Do loňského roku jsme byli všichni úplní amatéři. Pracovali jsme na plný úvazek, takže jsme trénovali buď brzo ráno, nebo pozdě večer, kdy už jsme byli unavení. Ale díky postupu na olympiádu jsme dostali větší podporu a zároveň jsme usoudili, že je zapotřebí pracovní život trošku omezit, abychom se na hry mohli lépe připravit,“ popisuje 34letý skip pro iDNES Premium.
Stojím v kruzích a vymýšlím taktiku, jak se má celý end vést, co je cílem týmu, ale i to, jak se jednotlivé kameny mají hrát. Taky v kruzích pokládám koště na určité místo, které slouží jako terč, kam odhazující hráč míří.