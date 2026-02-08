Český reprezentant Ondřej Hyman obsadil 22. místo a o jednu příčku zaostal za svým olympijským maximem z roku 2018. Do závěrečné čtvrté jízdy nepostoupil, k účasti mezi nejlepší dvacítkou mu chybělo 1,5 sekundy.
Langenhan od začátku mířil za zlatem, když v každé ze čtyř jízd překonal traťový rekord a nakonec vyhrál s náskokem šesti desetin sekundy před Müllerem. Fischnaller, který zopakoval bronz z roku 2022, ztratil téměř sekundu.
Šestadvacetiletý Langehan získal první olympijskou medaili, před čtyřmi lety v Pekingu obsadil šesté místo. Mistrovství světa ovládl v posledních dvou letech, kdy se rovněž stal celkovým vítězem Světového poháru.
XXV. zimní olympijské hry
Saně (Cortina d’ Ampezzo)
Muži: 1. Langenhan (Něm.) 3:31,191 (52,924+52,902+52,705+52,660), 2. Müller (Rak.) -0,596 (52,959+53,029+52,837+52,962), 3. Fischnaller (It.) -0,934 (53,085+53,039+52,949+53,052), 4. Aparjods (Lot.) -1,421 (53,221+53,113+53,208+53,070), 5. Gleirscher (Rak.) -1,782 (53,273+53,412+53,053+53,235), 6. Loch (Něm.) -1,860 (53,418+53,327+53,160+53,146), ...22. Hyman (ČR) 2:43,438 po třech jízdách (54,299+54,318+54,821).