Sesuvy půdy, stížnosti. Další bolestivé téma her, nová lanovka v Cortině nejezdí

Michal Koubek
  10:15
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když se chcete jako novináři dostat do cíle pod sjezdovku Olimpia delle Tofane, musíte dole v Cortině d’Ampezzo nejprve usednout do mikrobusu a jím se po ostrých serpentinách vyškrábat vzhůru. Fanouškům mířícím za sledováním třeba americké sjezdařské legendy Lindsey Vonnové dobrovolníci doporučují: Vezměte to speciálními autobusy, cesta tak daleká není, jen se připravte na fronty.
Lanovka Apollonio-Socrepes v Cortině není krátce před startem olympijských her stále dokončena.

Staveniště lanovky v olympijské Cortině
Přitom měla být daleko příjemnější – bez čekání, jestli se namačkáte do autobusu, a pak až se vykodrcáte nahoru.

Před hrami italští organizátoři lákali na lanovku Apollonio-Socrepes. Padesát kabinek pro deset osob, za hodinu převezených celkem 2 400 lidí, z centra jen čtyři minuty jízdy a pak ještě kousek pěšky. Zkrátka pohodlná přeprava.

Jenže gondola v tuto chvíli stále není v provozu. Před ní stojí pásky, okolí se hemží dělníky a pořád se na ní pracuje.

Lanovka v Cortině nebude do začátku olympiády hotová, píší média

Vedle opožděné dostavby milánské hokejové haly Santa Giulia jde pro organizační tým o druhé bolestivé téma. Lanovku za 35 milionů eur pompézně představili, nazvali ji jako klíčovou stavbu v Cortině. Jenže od té doby se v souvislosti s ní skloňují spíš problémy.

Kvůli zdlouhavému schvalovacímu procesu byla zakázka přidělena státní společnosti Simico až v červenci. Projekt od počátku čelil právní výzvě od skupiny místních obyvatel, kteří s ní nesouhlasili. Stěžují si na ni také ekologičtí aktivisté.

„Existuje příliš mnoho pochybností a kritických environmentálních a hydrogeologických otázek, které si zaslouží mnohem pečlivější zvážení,“ uvedlo sdružení působící v Bellunských Alpách.

Lanovka Apollonio-Socrepes v Cortině není krátce před startem olympijských her stále dokončena.

K tomu výstavbu zkomplikovaly sesuvy půdy. Na konci minulého roku měl proběhnout bezpečnostní test, pak se termín posunul na leden. Ale stále nic.

Už na podzim organizátoři vzhledem k obavám z dopravních komplikací omezili počet vstupenek na ženská lyžařská klání. Nyní zvažují, že v době závodů vyzvou místní školy, aby zrušily výuku, čímž by se omezil počet lidí mířících do města.

Pracuje se nepřetržitě. Každá hodina je dobrá.

Společnost Simico ještě naděje na zprovoznění lanovky v průběhu her nevzdala. Jisté však je, že první dny fungovat nebude. Italský web il Nord Est uvedl, že by se mohla spustit aspoň s poloviční přepravní kapacitou.

Zraněné koleno vydrželo. Vonnová na olympiádě zvládla tréninkovou jízdu

„Ale je to reálné?“ kývla pracovnice v tiskovém centru během pátečního ženského sjezdařského tréninku. „Jsem přímo z Cortiny, stavbu sleduju. Můj názor je, že to není reálné. Na paralympijské hry ano, ale nyní bez šance.“

Sloupy stojí, lano je natažené. Chybějí nátěry i jakékoliv designové prvky, nicméně ty už by byly jen třešničkou. Problém posledních dní představovaly chybějící kabinky. První větší sada podle italských médií dorazila ve čtvrtek, načež ji dělníci začali rychle instalovat.

„Ale pak jde o elektroniku, různé propojení,“ dodává pracovnice tiskového centra. Stavba se musí před provozem i důkladně otestovat, klíčové bude získat zelenou od ministerstva infrastruktury a dopravy.

Jde o boj s časem.

Lanovka Apollonio-Socrepes v Cortině není krátce před startem olympijských her...

7. února 2026  10:15

7. února 2026

