Ani neutrálně. Ruští bobisté a skeletonisté dostali stopku pro olympijské hry

IBSF navázala na rozhodnutí mezinárodní sáňkařské federace, která schválila prodloužení zákazu startů pro reprezentanty Ruska ve svých soutěžích už v polovině června. Jejich vyloučení ze všech mezinárodních závodů včetně kvalifikačních bojů o olympijské hry trvá od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
„Po rozsáhlých diskusích se kongres tajným hlasováním rozhodl nepovolit účast ruských sportovců jako neutrálních sportovců na akcích IBSF,“ uvedla federace bobistů a skeletonistů v prohlášení. Podle ruských funkcionářů nebylo rozhodnutí jednomyslné.
Ruští bobisté a sáňkaři se mohou proti vyloučení ze soutěží odvolat. Sáňkaři už dříve oznámili, že se budou bránit u mezinárodní sportovní arbitráže CAS.