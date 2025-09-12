Ani neutrálně. Ruští bobisté a skeletonisté dostali stopku pro olympijské hry

Olympijské soutěže bobistů a skeletonistů v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou v příštím roce bez ruských závodníků. Mezinárodní federace obou sportovních disciplín IBSF na kongresu v dějišti soutěží v Cortině v tajném hlasování zamítla návrh, aby směli pod pěti kruhy startovat jako neutrální sportovci.

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her | foto: Claudia GrecoReuters

IBSF navázala na rozhodnutí mezinárodní sáňkařské federace, která schválila prodloužení zákazu startů pro reprezentanty Ruska ve svých soutěžích už v polovině června. Jejich vyloučení ze všech mezinárodních závodů včetně kvalifikačních bojů o olympijské hry trvá od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Sáňkařka zmeškala dopingové kontroly, teď přijde o ZOH. Kariéra v troskách, říká

„Po rozsáhlých diskusích se kongres tajným hlasováním rozhodl nepovolit účast ruských sportovců jako neutrálních sportovců na akcích IBSF,“ uvedla federace bobistů a skeletonistů v prohlášení. Podle ruských funkcionářů nebylo rozhodnutí jednomyslné.

Ruští bobisté a sáňkaři se mohou proti vyloučení ze soutěží odvolat. Sáňkaři už dříve oznámili, že se budou bránit u mezinárodní sportovní arbitráže CAS.

