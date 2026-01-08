Pokud ze sestavy nevypadne některý z hráčů kvůli zranění, na olympiádu se nepodívá – přestože patří k nejproduktivnějším hráčům v NHL.
Kdybyste si seřadili hokejisty podle nasbíraných bodů v přepočtu na jedno utkání, na Bedarda byste narazili velmi brzy.
MacKinnon, McDavid, Kučerov, Celebrini.
A pak už Bedard, s průměrem 1,42. O dvě desetinky horší drží třeba Leon Draisaitl.
I tak jej generální manažer Doug Armstrong nevybral.
„Ve finále jsou to hráči, kteří rozhodují o týmu podle toho, jaké podávají výkony. Já hrál dobře, ale chci se postarat o to, aby příště už ani neměli na vybranou,“ říkal odhodlaně Bedard.
„Když nenaplníte svá očekávání nebo některý ze svých cílů, měli byste se podívat do zrcadla a zeptat se sami sebe, kde se můžete zlepšit. To si z rozhodnutí odnáším,“ přidal.
Prakticky celý podzim se řešilo, jestli se do nominace vejde. Koneckonců o místo v týmu si říkali i další mladíci, třeba poslední jednička draftu Matthew Schaefer nebo také Macklin Celebrini. Ten se na rozdíl od zbylých dvou do Milána podívá.
„Jsem zklamaný, jednoznačně. Každý Kanaďan by se chtěl do tohoto týmu dostat, ale máme tolik skvělých hráčů a museli se nějak rozhodnout. A to já respektuji, nemůžete být naštvaní na soupisku, kterou určili. Necítím žádnou zášť,“ sdělil.
I tak ovšem jistě doufal, když mu Armstrong na konci roku volal, že mu sdělí veselejší zprávu. Přesto si telefonátu vážil.
Do sezony vstoupil Bedard skvěle. V prvních 31 zápasech nasbíral 44 bodů za 19 gólů a 25 nahrávek. Opravdu dělal všechno pro to, aby ho reprezentační manažer neopomenul.
Jenže v polovině prosince si poškodil rameno a od té doby v sestavě Chicaga chybí. Ani to jeho šancím na olympiádu nepomohlo.
„Ale zranění nemělo na naše rozhodnutí zásadní vliv. Jeho jméno jsme zvažovali do poslední sekundy, ovšem zkrátka se nám nevešel,“ vysvětloval rozhodnutí Armstrong.
„Měli to složité, dalo se očekávat, že na někoho nezbude místo. Ale Connor v týmu měl být, je mi to záhadou,“ podpořil Bedarda jeho trenér Jeff Blashill z Chicaga.
On ani nikdo jiný už ale stanovisko kanadského týmu nezvrátí. Ale pokud se hráči z NHL budou představovat pod pěti kruhy i v budoucnu, je velká pravděpodobnost, že dvacetiletého útočníka účast nemine.