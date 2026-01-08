Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Autor:
  14:00
Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka některou hokejovou hvězdu opomenout musel. Co na to přímo Connor Bedard? „Jsem zklamaný, ale zášť necítím,“ pravil.
Connor Bedard během utkání s Calgary.

Connor Bedard během utkání s Calgary. | foto: AP

Tomáš Hertl drží u mantinelu puk před Connorem Bedardem.
Kanadský útočník Connor Bedard.
Connor Bedard se raduje se spoluhráči z gólu v utkání s New Jersey.
Connor Bedard se prosazuje v utkání s Calgary.
87 fotografií

Pokud ze sestavy nevypadne některý z hráčů kvůli zranění, na olympiádu se nepodívá – přestože patří k nejproduktivnějším hráčům v NHL.

Kdybyste si seřadili hokejisty podle nasbíraných bodů v přepočtu na jedno utkání, na Bedarda byste narazili velmi brzy.

MacKinnon, McDavid, Kučerov, Celebrini.

A pak už Bedard, s průměrem 1,42. O dvě desetinky horší drží třeba Leon Draisaitl.

I tak jej generální manažer Doug Armstrong nevybral.

Connor Bedard v zápase proti Floridě.

„Ve finále jsou to hráči, kteří rozhodují o týmu podle toho, jaké podávají výkony. Já hrál dobře, ale chci se postarat o to, aby příště už ani neměli na vybranou,“ říkal odhodlaně Bedard.

„Když nenaplníte svá očekávání nebo některý ze svých cílů, měli byste se podívat do zrcadla a zeptat se sami sebe, kde se můžete zlepšit. To si z rozhodnutí odnáším,“ přidal.

Co víc jsme pro to mohli udělat? Kanadské hvězdy řeší nominaci na olympiádu

Prakticky celý podzim se řešilo, jestli se do nominace vejde. Koneckonců o místo v týmu si říkali i další mladíci, třeba poslední jednička draftu Matthew Schaefer nebo také Macklin Celebrini. Ten se na rozdíl od zbylých dvou do Milána podívá.

„Jsem zklamaný, jednoznačně. Každý Kanaďan by se chtěl do tohoto týmu dostat, ale máme tolik skvělých hráčů a museli se nějak rozhodnout. A to já respektuji, nemůžete být naštvaní na soupisku, kterou určili. Necítím žádnou zášť,“ sdělil.

Nováček sezony Connor Bedard.

I tak ovšem jistě doufal, když mu Armstrong na konci roku volal, že mu sdělí veselejší zprávu. Přesto si telefonátu vážil.

Do sezony vstoupil Bedard skvěle. V prvních 31 zápasech nasbíral 44 bodů za 19 gólů a 25 nahrávek. Opravdu dělal všechno pro to, aby ho reprezentační manažer neopomenul.

Jenže v polovině prosince si poškodil rameno a od té doby v sestavě Chicaga chybí. Ani to jeho šancím na olympiádu nepomohlo.

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

„Ale zranění nemělo na naše rozhodnutí zásadní vliv. Jeho jméno jsme zvažovali do poslední sekundy, ovšem zkrátka se nám nevešel,“ vysvětloval rozhodnutí Armstrong.

„Měli to složité, dalo se očekávat, že na někoho nezbude místo. Ale Connor v týmu měl být, je mi to záhadou,“ podpořil Bedarda jeho trenér Jeff Blashill z Chicaga.

On ani nikdo jiný už ale stanovisko kanadského týmu nezvrátí. Ale pokud se hráči z NHL budou představovat pod pěti kruhy i v budoucnu, je velká pravděpodobnost, že dvacetiletého útočníka účast nemine.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Výsledky

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

7. ledna 2026  9:22

