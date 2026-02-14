Choura „vyhrál“ Adamczykovou, Češi postaví dva týmy. A věří ve finále

Češi si tak v týmovém závodě na olympijských hrách střihnou hned dvě premiéry.
V disciplíně, která byla poprvé zařazena na minulé olympiádě v Pekingu, totiž dosud nestartovali. „Na minulých hrách jsme měli jen Vendulku Hopjákovou, která sama jet nemohla,“ připomněl trenér české reprezentace Marek Jelínek.
Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala
Tedy, původně měla jet s Janem Kubičíkem, který si ale v už v dějišti her při tréninku zlomil kotník. Do Číny tak narychlo vyrazil náhradník Radek Houser, jenže ten zase neprošel covidovými testy. Místo, aby s Hopjákovou absolvoval premiéru v týmové soutěži na hrách, zůstal trčet na hotelu. A pak vyrazil zpátky domů.
Tentokrát se dočká i on.
Češi totiž neprožijí jen jednu premiéru, ale hned dvě.
„Poprvé v historii pojedou dva české týmy. S Evkou vyrazí Kryštof Choura a Radek Houser pojede s Kájou Hrůšovou,“ prozradil Jelínek.
Rvačka o místo vedle Adamczykové
O místo po boku trojnásobné olympijské medailistky byl pochopitelně boj.
Týmová pravidla ještě před startem her zněla jasně – který z mužů zvládne svůj individuální start lépe, ten se do týmu číslo 1 nominuje. Mluvil o tom už i Choura, který na rozdíl od Housera ve čtvrtek postoupil do čtvrtfinále.
„Ještě se budeme radit s trenéry, ale věřím, že mi patnácté místo trochu pomohlo. Bude to každopádně férové rozhodnutí, protože Radek taky jezdí suprově, má lepší starty než já, jen udělal jiné chyby. Všechno to zohledníme, poradíme se s trenéry a pak se z toho utvoří výsledek,“ popisoval.
Na což Jelínek navázal: „Kromě výsledku v individuálním závodě jsme měli ještě jedno přidané pravidlo. Kdyby se cokoliv v rozjížďkách pokazilo ne závodníkovou vinou – mohl do vás někdo strčit, mohli jste upadnout a podobně – tak jsme se snažili přihlédnou i ke kvalifikaci. A i v ní dopadl Kryštof lépe.“
Bolestivé stupně vítězů
Součástí Světových pohárů je tato disciplína od sezony 2012/2013. A díky napínavému formátu se těší pochopitelné oblibě.
Jak přesně funguje?
Podobně jako klasický individuální závod.
Na startu bude celkem 16 týmů. Ze čtvrtfinále postoupí v každé ze čtyř rozjížděk dva do semifinále, pak případně do velkého či malého finále.
Jako první do trati vjedou muži a časové rozestupy, které v cíli budou mít, se následně přenesou na start jejich reprezentačních kolegyň. Ty se tak do tratě vydají s náskokem či mankem od svých parťáků. První snowboardistka, která projede cílovou čarou, vítězí.
Což může být pro české barvy výhoda vzhledem k dlouhé livignské trati a schopnosti Adamczykové stáhnout ztrátu, vyvézt se za svými soupeřkami a nakonec je i předjet.
Choura s Adamczykovou si spolupráci střihli v prosinci v Cervinii, kde skončili osmí.
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Česká šampionka už ale zvládla i stupně vítězů, byť se na ně nakonec nepostavila. Právě v týmové soutěži, kde s Janem Kubičíkem v prosinci 2021 dojela druhá, si totiž zlomila při dojezdu do cíle obě nohy a přišla o olympijské hry v Pekingu.
Na těch nakonec zlato získali Američané před Italy a Kanaďany.
Podle kouče Marka Jelínka mají nicméně šanci oba české týmy.
„I Radek s Kájou tady podávali dobré výkony, mohou překvapit, soutěžit s nejlepšími. Nezapomínal bych, že Radek má jako jediný český muž medaili z individuálního závodu ve Světovém poháru (třetí v Mt. St. Anne před dvěma lety) a Kája už dojela i pátá,“ připomíná úspěchy dua s číslem 2.
V 18 letech je Hrůšová na začátku své cesty, i tak už zvládla třikrát ve slavném seriálu skončit mezi nejlepší osmičkou a byť v Livignu z osmifinále ze třetího místa těsně nepostoupila, když chvíli i vedla, na velké soupeřky nijak zvlášť neztrácela.
Oči fanoušků budou ale pochopitelně upřené především na pár číslo 1 i se stříbrnou ženou pátečního klání.
„Práci mám tady hotovou, už to může být jen lepší. Na týmový závod se těším, Kryštof jel super. S top patnáctkou se dá skvěle pracovat, takže klidně můžeme být ve finále,“ věří.