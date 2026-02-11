Ačkoliv je Američance Kimové teprve 25 let, svět snowboardingu si zcela podmanila. V Pchjongčchangu se stala nejmladší americkou ženou, která kdy vyhrála zlatou medaili na zimních olympijských hrách, a zároveň nejmladší vítězkou olympijského zlata na U-rampě.
Letos získání historického třetího zlata z olympiády ohrozilo zranění ramene, které si Kimová přihodila při tréninku na začátku ledna.
I proto před startem her připouštěla: „Mám trochu úzkost. Ale naštěstí tu mám matchu a rodinu, takže to zvládneme.“
Jenže když ve středu suverénním způsobem ovládla kvalifikační jízdu, všechny pochybnosti rozmetala. „Vím, co dělám, jezdím na snowboardu dvaadvacet let!“ řekla Kimová novinářům po své jízdě, za níž si od rozhodčích vysloužila 90,25 bodu. Žádná z jejich soupeřek přitom nepřekonala hranici 88 bodů.
Kimovou v prvotřídním výkonu nezabrzdila ani ortéza, kterou teď na levém rameni nosí. „Je to legrační, ale možná díky ní jezdím lépe,“ smála se. „Paží nemůžu hýbat tak, jako normálně. Což je ale možná paradoxně plus, protože tím pádem rukou nijak neházím a jsem více stabilní,“ porovnávala.
Milovnice surfingu i módy. Ale ne Trumpa
Kimová na sebe upozornila už před svoji kvalifikační jízdou, když se zastala svého reprezentačního parťáka. Americký freestyle lyžař Hunter Hess si v reakci na dotaz novinářů dovolil zkritizovat prezidenta Donalda Trumpa, načež mu hlava Spojených států vzkázala: „Je to skutečný loser. Velmi těžko se fandí někomu takovému.“
Hvězda snowboardingu Kimová reagovala: „Věřím, že máme právo mluvit o tom, co se děje. Musíme vést dialog s láskou a soucitem.“
Ve volném čase se rodačka z kalifornského města Long Beach ráda věnuje surfování i módě. Pravidelně se objevuje na obálkách prestižních magazínů, obchází společenské akce. Kdyby se stala vůbec první snowboardistkou, která získá tři zlaté medaile z olympijských her, pozornost a objektivy se na ni upřou ještě více.
K tomu ale nejdřív musí předvést další precizní jízdu. Finálový program na U-rampě začne v Livignu ve čtvrtek v 19.30 a trenér Kimové Rick Bower věří: „Se zraněním se dokáže vyrovnat.“
„Samozřejmě to není ideální, ale vzhledem k tomu, co všechno natrénovala za posledních 15 let, to zvládne. I když na tom není tak, jak bychom si přáli, bude bojovat o zlato,“ řekl kouč.
Mimochodem: Kimová by mohla usilovat ještě o jeden rekord. Když oslavila vítězství v Pchjongčchangu, rozhodčí jí dali známky 98,25 bodu, což je suverénně nejvyšší skóre v historii ženské U-rampy na hrách. Pokud tuhle metu překoná i s vykloubeným ramenem, byl by to další unikát.