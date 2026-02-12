První zápas obou reprezentací v Miláně.
Čtvrtek, 21.10, USA vs. Lotyšsko.
A také McAvoy vs. Vilmanis.
Samozřejmě nikde není psáno, že ostrý hit z únorového utkání v NHL bude mít na olympiádě nějakou dohru, minimálně fanoušci se ale na zápas i z tohoto důvodu jistě těší.
„Mně je to jedno. Nebudu ho na ledě někde vyhledávat nebo něco podobného,“ pravil McAvoy.
Zákrok ho ale pořádně nahlodal. Ještě aby ne, šlo o pořádnou šlupku, přímo loktem do obličeje. Osmadvacetiletý obránce navíc přišel o několik zápasů v úvodu sezony kvůli zlomené čelisti. Logicky se mohl bát, že by přišel i o turnaj v Miláně.
Na zranění si hned vzpomněl, když ho Vilmanis trefil. „Už jsem se začínal cítit komfortně a pak mě někdo takhle zasáhne. Bolí to úplně stejně, jako když jsem měl zlomenou čelist,“ popisoval McAvoy.
Po zápase přidal na své sociální sítě video se zákrokem i fotografii své tváře, která mu pořádně otekla.
February 7, 2026
„Byl to brutální hit, každý to viděl! Viděl jsem ho i v opakovaných záběrech a nechápu, že jsme po něm nehráli přesilovku,“ zuřil tehdy bostonský trenér Marco Sturm.
Vilmanis obdržel pouze dvouminutový trest za zásah do oblasti hlavy a krku, nevyfasoval žádnou dodatečnou stopku. Na trestnou lavici mířil i Jonathan Aspirot za hrubost, když se za svého spoluhráče postavil.
McAvoy ze zápasu na chvíli odstoupil, poté se do něj ale vrátil.
„Všichni říkají, že záměrně vyhledávám soupeře. Ale hokej je velmi rychlá hra a bez ohledu na to, kdo by na mě najížděl, udělal bych přesně to samé. Nezvedl jsem loket úmyslně – on se mi vyhýbal, já se ho pokusil zasáhnout, byla to reakce,“ říkal Vilmanis v Miláně.
„Lidé se na to dívají v opakovaných záběrech. Ale nebylo to tak zlé, jak to vypadá na videu,“ myslí si mladý Lotyš.
McAvoy jistě nesouhlasí. Sám ještě známky úderu na sobě teď cítí, koneckonců v blogu, který píše pro The Athletic, o víkendu přiznal: „Necítím se dobře, jsem v bolestech. Špatně se mi žvýká, obličej mám zase oteklý.“
Zprvu nevěděl, že se s Vilmanisem utká hned na úvod olympijských her. Jak ale avizoval, na „hříšníka“ nemá nijak políčeno.
„Chci jen porazit Lotyšsko. Neznám ho, nebudu se mstít. Co se stalo v NHL, ať zůstane v NHL. A až na to přijde, vyřídíme to tam. Ale tady jde o zápas USA proti Lotyšsku a abychom měli dobrý start do turnaje,“ říkal.
A ani Vilmanis se střetu nebojí: „Sám nepřijde, má zlomenou čelist, bolí ho každý dotyk. Ale v NHL má spoluhráče, kteří se budou chtít pomstít. Já však budu hrát jako vždycky a uvidíme, co se stane.“
I kdyby některého z Američanů z olympijského výběru napadlo se spoluhráče McAvoye, případně kteréhokoliv dalšího, zastat, musí si dát velký pozor.
Hrozily by jim totiž tvrdé tresty. Což samozřejmě platí pro všechny hokejisty ze všech týmů.
Rozhodčí budou přísněji hodnotit ostré nárazy podobným jako tomu Vilmanisovu, případnou bitku potrestají vyloučením do konce zápasu.
I proto se nedá očekávat, že by se duel Spojených států s Lotyšskem nějak zvrhl. Ale nechme se překvapit...