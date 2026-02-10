Norský kouč na sociálních sítích prozradil, že Vonnová byla po pádu neskutečně statečná.
„Inspiruješ lidi, kteří sledují tvou cestu a nás, kteří s tebou každý den úzce spolupracujeme. Včera to byl těžký den. Pro všechny, ale hlavně pro tebe,“ napsal třiačtyřicetiletý dvojnásobný olympijský vítěz v pondělí na Instagram.
Sen jeho svěřenkyně o další olympijské medaili vzal za své už po 13 sekundách, kdy Vonnová upadla a zlomila si holenní kost. Ze sjezdovky v Cortině, kde dřív vyhrála 12 závodů Světového poháru, ji vrtulník transportoval do nemocnice, kde ji čeká ještě několik operací.
Podle Svindala i v nepříjemné chvíli ukázala charakter.
„Pak se stalo něco, co myslím, že mluví za vše. Řekla: ‚Poblahopřejte Breezy a řekněte jí, že odvedla skvělou práci.‘“
Breezy Johnsonová, její týmová kolegyně, v té chvíli totiž olympijský sjezd vedla a ze zlatého postu už ji nikdo nesesadil.
„Bylo to poselství, které chtěla předat trenérům amerického týmu, než ji letecky převezli do nemocnice. Pravý charakter se ukáže v těžkých chvílích,“ dodal Svindal.
Vonnové se zastal i Schwarzenegger
Zraněné lyžařce se dostalo podpory z celého světa, vzkaz poslal třeba i Arnold Schwarzenegger, který ji bránil proti nenávistným komentářům.
„Proč by to dělala? Něco jí v životě asi chybí. Je to nezodpovědné,“ citoval některé. A své kamarádky se proti haterům zastal.
„Tito lidé to nechápou, protože nic velkého nezkusili, protože se nikdy nedostali na absolutní hranici svých možností. Protože nikdy nepoznají svůj skutečný potenciál,“ vzkázal Vonnové Schwarzenegger, jejíž comeback podle svého vyjádření sledoval.