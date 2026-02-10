Charakter se ukáže v těžké chvíli, vyzdvihl trenér Vonnovou. Co řekla hned po pádu?

Autor:
  20:01
Zmítala se v bolestech, přesto byla schopná komunikovat a zhodnotit dosavadní vývoj olympijského závodu. Aksel Lund Svindal, norský trenér Lindsey Vonnové, také prozradil, co americká hvězda řekla v bolestech bezprostředně po svém pádu.
Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou do nemocnice. (8. února 2026)

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou do nemocnice. (8. února 2026) | foto: AP

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Lindsey Vonnová a její otec Alan Kildow na snímku po mistrovství světa ve...
43 fotografií

Norský kouč na sociálních sítích prozradil, že Vonnová byla po pádu neskutečně statečná.

„Inspiruješ lidi, kteří sledují tvou cestu a nás, kteří s tebou každý den úzce spolupracujeme. Včera to byl těžký den. Pro všechny, ale hlavně pro tebe,“ napsal třiačtyřicetiletý dvojnásobný olympijský vítěz v pondělí na Instagram.

Lindsey Vonnová a Aksel Lund Svindal při olympijském tréninku. (6. února 2026)

Sen jeho svěřenkyně o další olympijské medaili vzal za své už po 13 sekundách, kdy Vonnová upadla a zlomila si holenní kost. Ze sjezdovky v Cortině, kde dřív vyhrála 12 závodů Světového poháru, ji vrtulník transportoval do nemocnice, kde ji čeká ještě několik operací.

Podle Svindala i v nepříjemné chvíli ukázala charakter.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

„Pak se stalo něco, co myslím, že mluví za vše. Řekla: ‚Poblahopřejte Breezy a řekněte jí, že odvedla skvělou práci.‘“

Breezy Johnsonová, její týmová kolegyně, v té chvíli totiž olympijský sjezd vedla a ze zlatého postu už ji nikdo nesesadil.

„Bylo to poselství, které chtěla předat trenérům amerického týmu, než ji letecky převezli do nemocnice. Pravý charakter se ukáže v těžkých chvílích,“ dodal Svindal.

Vonnové se zastal i Schwarzenegger

Zraněné lyžařce se dostalo podpory z celého světa, vzkaz poslal třeba i Arnold Schwarzenegger, který ji bránil proti nenávistným komentářům.

Slova obdivu, ale taky otázky: Má se tak riskovat? Nehoda Vonnové i rozděluje

„Proč by to dělala? Něco jí v životě asi chybí. Je to nezodpovědné,“ citoval některé. A své kamarádky se proti haterům zastal.

„Tito lidé to nechápou, protože nic velkého nezkusili, protože se nikdy nedostali na absolutní hranici svých možností. Protože nikdy nepoznají svůj skutečný potenciál,“ vzkázal Vonnové Schwarzenegger, jejíž comeback podle svého vyjádření sledoval.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 18.00
  • 8.50
  • 1.12
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.60
  • 4.38
  • 4.53
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

10. února 2026  20:52

Ukrajinec se zlobí na MOV: Zradili jste zabité sportovce. V zakázané helmě pojede

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi helmu s portréty ukrajinských sportovců zabitých ve válce, kterou začalo Rusko téměř přesně před čtyřmi lety. Heraskevyč...

10. února 2026  20:33

Švédští curleři ovládli soutěž smíšených dvojic, ve finále porazili Spojené státy

Rasmus Wranaa a Isabella Wranaaová se radují ze zlatých medailí, které pro...

V souboji o olympijské zlato z curlingové soutěže smíšených dvojic uspěli Švédové Isabella a Rasmus Wranaaovi. Ve finále v Cortině d’Ampezzo porazili 6:5 americký pár Cory Thiesseová, Korey Dropkin....

10. února 2026  16:35,  aktualizováno  20:14

Charakter se ukáže v těžké chvíli, vyzdvihl trenér Vonnovou. Co řekla hned po pádu?

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou do nemocnice. (8. února 2026)

Zmítala se v bolestech, přesto byla schopná komunikovat a zhodnotit dosavadní vývoj olympijského závodu. Aksel Lund Svindal, norský trenér Lindsey Vonnové, také prozradil, co americká hvězda řekla v...

10. února 2026  20:01

Zkrátil si trať, obvinil soupeře ruský lyžař. Sám se tak chtěl dostat k medaili

Francouzský běžec Mathis Desloges po dojezdu skiatlonu na olympijských hrách v...

Olympijský skiatlon přinesl vedle dramatického závodu i nepříjemnou dohru. Francouzský běžec Mathis Desloges sice projel cílem na druhém místě, krátce poté se však ocitl v nejistotě. Kvůli chybě na...

10. února 2026  19:20

Sáblíková má zelenou, pětku pojede. Všem děkuju, ale mám hrozný strach, vzkazuje

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku, 5. února 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii Martina Sáblíková dostala povolení od lékařů, aby se ve čtvrtek zúčastnila olympijského závodu na pět tisíc metrů. „Nastoupím kvůli sobě, fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují. Ale mám hrozný...

10. února 2026

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Během čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině se dařilo běžci na lyžích Jiřímu Tužovi, který ve sprintu obsadil páté místo. Další čeští sportovci tak dobré výsledky nezapsali. Lyžařky...

10. února 2026  18:22

Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Od našich zpravodajů v Itálii Jde o nezvyklý tah, který dost zvýrazňuje důležitost okamžiku. Čeští hokejisté s blížícím se úvodním zápasem proti Kanadě zavírají tréninky v olympijském Miláně před médii a veřejností. V úterý...

10. února 2026  18:22

Pád ho nezastavil. Nástupce Shauna Whitea chce rekordní medaili pro Japonsko

Ajumu Hirano ve finále U-rampy na olympijských hrách v Pekingu.

Měla to být jen nenápadná prověrka formy, místo toho však necelý měsíc před obhajobou zlata snowboardista Ajumu Hirano utrpěl těžký pád. Vše se zdálo být ztraceno. Dlouho nikdo netušil, jak na tom...

10. února 2026

Byl jsem nevěrný, šokoval olympijský medailista v přímém přenosu

Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...

Ta věta zaskočila sportovní fanoušky. Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid po zisku bronzu z individuálního závodu v přímém televizním přenosu přiznal, že byl krátce před olympijskými hrami...

10. února 2026  17:41

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Střelecké trápení a navíc ty drhnoucí lyže. Dneska to servisu nevyšlo, pronesl Krčmář

Michal Krčmář a Mark-Markos Kehva z Estonska v akci během závodu na 20...

Od našeho zpravodaje v Itálii Je to závod, jenž byl u počátků biatlonu. Ten nejstarší, kdysi jediný, pak královský. Dnes je známý jako vytrvalostní nebo prostě individuál. Některým milovníkům těsných soubojů připadá příliš dlouhý...

10. února 2026  17:30

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Dokráčely k pohodové výhře 5:1. Dá se říct, že podle očekávání. Přesto měly kanadské hokejistky důvod ke smutku, když už v první třetině souboje s Češkami přišly o kapitánku a legendu Marie-Philip...

10. února 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.