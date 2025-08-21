Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Autor: ,
  10:26
Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou čeká již čtvrtý olympijský turnaj, a čárová Kristýna Hájková. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Rozhodčí Jan Hribik se zranil v zápase Komety s Pardubicemi. | foto: Václav Šálek, ČTK

„Že se nakonec do tak zúžené nominace pro rozhodčí z Evropy dostali hned dva naši rozhodčí, považuji za velký úspěch. V první řadě je to ocenění pro ně samotné, ale věřím, že i pro kolegy z extraligy a celého českého hokeje,“ uvedl manažer rozhodčích APK LH Vladimír Pešina na adresu mužské části vybrané čtveřice.

Na olympiádě v Miláně se poprvé od her v Soči 2014 představí hráči z NHL, zápasy tak budou řídit hlavně rozhodčí z kanadsko-americké soutěže.

Přesný seznam nominovaných arbitrů, kteří v minulých dnech absolvovali přípravný kemp v Buffalu, Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ještě nezveřejnila.

V případě ženského turnaje tak ale již učinila a Svobodová je jednou z dvanácti hlavních rozhodčích, Hájková jednou z deseti čárových. Hribika i Hynka čekají druhé olympijské hry v kariéře.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sanchez Martinez vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 21. 8. 2025:Sanchez Martinez vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
21. 8. 12:30
  • 2.54
  • -
  • 1.51
Stebe vs. ČernýTenis - Čtvrtfinále - 21. 8. 2025:Stebe vs. Černý //www.idnes.cz/sport
21. 8. 12:30
  • 1.28
  • -
  • 3.64
Vítkovice vs. Banská BystricaHokej - - 21. 8. 2025:Vítkovice vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
21. 8. 14:30
  • 1.47
  • 4.97
  • 5.00
Prostějov vs. ZlínHokej - - 21. 8. 2025:Prostějov vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
21. 8. 16:00
  • 5.71
  • 5.47
  • 1.38
Litvínov vs. Karlovy VaryHokej - - 21. 8. 2025:Litvínov vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 2.03
  • 4.07
  • 2.96
Mountfield HK vs. FehérvárHokej - - 21. 8. 2025:Mountfield HK vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 1.17
  • 8.35
  • 9.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Komerční olympiáda. Sportoviště v Los Angeles poprvé ponesou jména firem

Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok,...

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Komerční olympiáda. Sportoviště v Los Angeles poprvé ponesou jména firem

Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok,...

14. srpna 2025  19:59

Půl roku do her. Rekordní vzdálenosti, o Ledecké i Rusku se jedná. A co vstupenky?

Zbývá poslední půlrok. Pak vzplane nad severní Itálií olympijský oheň a na stadionu San Siro začnou zimní hry, které budou rekordní. Co do počtu sportovců (2 900) a medailových odvětví (116), ale...

8. srpna 2025

Transgender sportovkyně? Regule podle Trumpa, vyzývá Americký olympijský výbor

Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) prakticky zakázal účast transgender sportovkyň v ženských soutěžích. Sportovním federacím, které pod něj spadají, sdělil, že se musejí řídit výnosem...

23. července 2025  9:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.