„Že se nakonec do tak zúžené nominace pro rozhodčí z Evropy dostali hned dva naši rozhodčí, považuji za velký úspěch. V první řadě je to ocenění pro ně samotné, ale věřím, že i pro kolegy z extraligy a celého českého hokeje,“ uvedl manažer rozhodčích APK LH Vladimír Pešina na adresu mužské části vybrané čtveřice.
Na olympiádě v Miláně se poprvé od her v Soči 2014 představí hráči z NHL, zápasy tak budou řídit hlavně rozhodčí z kanadsko-americké soutěže.
Přesný seznam nominovaných arbitrů, kteří v minulých dnech absolvovali přípravný kemp v Buffalu, Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ještě nezveřejnila.
V případě ženského turnaje tak ale již učinila a Svobodová je jednou z dvanácti hlavních rozhodčích, Hájková jednou z deseti čárových. Hribika i Hynka čekají druhé olympijské hry v kariéře.