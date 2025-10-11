České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Autor: ,
  16:20
Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech šesti zápasech a postoupil do prosincové olympijské kvalifikace v Kanadě, kde se bude hrát o zbylá dvě místa.

České curlerky Zuzana Pražáková (vlevo) a Veronika Vašáková | foto: Mustafa Ozturk / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFPProfimedia.cz

V Aberdeenu se hrálo o tři postupové pozice. Češky si po výhrách nad Maďarskem 9:8, Tchaj-wanem 11:2, Litvou 7:4, Německem 10:5, Mexikem 9:5 a Austrálií 8:5 zajistily přímý postup a nemusejí absolvovat nadstavbu, do které zasáhnou další tři celky v pořadí.

O postup se v sestavě trenéra Radka Klímy zasloužily vedle Synáčkové také Linda Nemčoková, Zuzana Pražáková, Karolína Frederiksen a Lenka Vokounová.

„Mise úspěšně ukončena. Jsem rád, že jsme zvítězili i v zápasech, které se dobře nevyvíjely (s Maďarskem či Austrálií). Děvčata prokázala psychickou i fyzickou odolnost a zvládla koncovky zápasů tak, že je vyhrála. Porazili jsme i týmy, které jsou ve světovém žebříčku výše než my (Německo), a to byl základ našeho úspěchu,“ uvedl na svazovém webu Klíma. „Nyní máme dva měsíce na konečnou přípravu. Doufám, že budeme dobře připraveni a pro úspěch, který by se rovnal zázraku, uděláme vše, co bude v našich silách,“ dodal.

Hlavní část olympijské kvalifikace se uskuteční od 6. do 19. prosince v Kelowně a ženy se pokusí napodobit reprezentační kolegy. Tým Lukáš Klímy má start pod pěti kruhy v Cortině d’Ampezzo jistý díky sedmému místu na dubnovém mistrovství světa v kanadském Moose Jaw.

V Kelowně bude o postup na ZOH usilovat také smíšená dvojice Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. JihlavaHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Poruba 2011 vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.40
  • 2.15
  • 3.10
Zlín vs. Frýdek-M.Hokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Zlín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.05
  • 2.40
  • 5.40
Pardubice B vs. KolínHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Pardubice B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.80
  • 3.80
  • 3.80
Sokolov vs. VsetínHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Sokolov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.80
  • 3.60
  • 1.85
Litoměřice vs. ChomutovHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Litoměřice vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.12
  • 8.00
  • 16.00
Třebíč vs. TáborHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Třebíč vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.60
  • 3.70
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

11. října 2025  16:20

Hanebný krok, zrada svědomí. Návrat Rusů na paralympiádu vyvolal ostré reakce

Proti byli Britové, Poláci, Češi, Švýcaři, Skandinávie, pobaltské státy, takřka celá Evropa. Přesto se to stalo. Ruští sportovci se mohou vrátit na paralympiády. Ne jako neutrálové, ale s plnou...

2. října 2025  6:01

Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na...

27. září 2025  10:43

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Premium

Ačkoliv už sama nepokračuje v úspěšné kariéře a místo závodění se věnuje trénování, stejně přichází na Duklu ve sportovním oblečení. Že by Zuzana Hejnová vytáhla na atletický ovál syna Matyáše, který...

24. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.