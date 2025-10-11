V Aberdeenu se hrálo o tři postupové pozice. Češky si po výhrách nad Maďarskem 9:8, Tchaj-wanem 11:2, Litvou 7:4, Německem 10:5, Mexikem 9:5 a Austrálií 8:5 zajistily přímý postup a nemusejí absolvovat nadstavbu, do které zasáhnou další tři celky v pořadí.
O postup se v sestavě trenéra Radka Klímy zasloužily vedle Synáčkové také Linda Nemčoková, Zuzana Pražáková, Karolína Frederiksen a Lenka Vokounová.
„Mise úspěšně ukončena. Jsem rád, že jsme zvítězili i v zápasech, které se dobře nevyvíjely (s Maďarskem či Austrálií). Děvčata prokázala psychickou i fyzickou odolnost a zvládla koncovky zápasů tak, že je vyhrála. Porazili jsme i týmy, které jsou ve světovém žebříčku výše než my (Německo), a to byl základ našeho úspěchu,“ uvedl na svazovém webu Klíma. „Nyní máme dva měsíce na konečnou přípravu. Doufám, že budeme dobře připraveni a pro úspěch, který by se rovnal zázraku, uděláme vše, co bude v našich silách,“ dodal.
Hlavní část olympijské kvalifikace se uskuteční od 6. do 19. prosince v Kelowně a ženy se pokusí napodobit reprezentační kolegy. Tým Lukáš Klímy má start pod pěti kruhy v Cortině d’Ampezzo jistý díky sedmému místu na dubnovém mistrovství světa v kanadském Moose Jaw.
V Kelowně bude o postup na ZOH usilovat také smíšená dvojice Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.