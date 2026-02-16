Daleko spokojenější zatím mohou být na olympiádě Slováci. Překvapili, vyhráli svoji skupinu, byť čelili silným týmům ze severu. Finsko zdolali 4:1, se Švédy pak uhráli klíčovou prohru o dva góly (3:5).
To Češi doposud uhráli jen výhru nad papírově slabší Francií a prohra se Švýcary je odkázala k osmifinálovému souboji s Dánskem a především pak ke čtvrtfinále s Kanadou, proti níž neměli ve skupině šanci.
Slováci mají v prvním kole vyřazovací fáze volno, mohou tak duel Čechů pozorně sledovat. A jejich fanoušci i své sousedy podpořit, koneckonců jak byli v minulosti zvyklí.
Někteří si ještě pamatují, když obě země tvořily jednu reprezentaci. Naposledy v takovém složení nastupovaly, vcelku nepřekvapivě, v posledních měsících existence republiky, tedy v roce 1992.
Na šampionátu symbolicky v Praze a Bratislavě skončili Čechoslováci třetí, poslední mač pak svedli 21. prosince na tradičním turnaji Cena Izvestijí, když prohráli finále s domácím Ruskem 1:2.
Na obou akcích v týmu převažovali rodilí Češi, hráči narození na Slovensku v kádru figurovali pokaždé jen tři.
Po separaci zažíval každý nový stát své lepší i horší hokejové časy, oba se radovaly z titulů mistrů světa, oba však také spadly na delší dobu do útlumu.
Ten navzdory posledním medailovým úspěchům Česka trvá ve světovém hokeji i nadále, pokud bychom argumentovali počtem hráčů v NHL.
Stačí se podívat na cifry z probíhající sezony.
Alespoň do jednoho zápasu naskočilo 18 Čechů v poli, z toho jen čtyři obránci. Přičtěme k nim ale úctyhodných osm brankářů.
Slováci mají ještě skromnější čísla – osm hráčů (tři beci), dokonce žádný gólman.
Před turnajem Four Nations loni v únoru platilo, že by Češi početně nesložili ani celý tým z hráčů v NHL. Což se stalo pro organizátory nepřekonatelným faktem k výběru celků – logicky tak ukázali jen na Kanaďany, Američany, Švédy a Finy.
Ani Pastrňák nepřesvědčil. Šéf NHL líčil, proč Češi přijdou o očekávaný turnaj
Tehdejší mistři světa ostrouhali. A i proto v této souvislosti Pastrňák v podcastu Spittin’ Chiclets zahlásil: „Myslím si, že by bylo zajímavé udělat tým Československa jako v minulosti. Navzájem si fandíme, rozumíme si v jazyce. Bývali jsme jedna země, teď jsme sousedé. Dali bychom dohromady dobrý kádr.“
Jednalo by se spíše o variantu pro turnaje typu Four Nations nebo Světového poháru, jehož se v roce 2016 účastnily i speciálně složené týmy Evropy a hráčů ze Severní Ameriky do 23 let.
V té příští edici, která stojí v kalendáři pro rok 2028, by se však bez takových výběrů měl „World Cup of Hockey“ obejít. Šéf NHL Gary Bettman chce raději sázet na klasické reprezentace.
Dostál mi málem přivodil infarkt, řekl Pastrňák. Spojil by Česko a Slovensko
Proto pravděpodobně tým Československa ani za dva roky fandové neuvidí, ale proč si trochu nepohrát s představivostí...
Jak by, čistě teoreticky, mohl vypadat národní tým Československa na olympijských hrách 2026 v Miláně? A jaké by měl ambice?
V kádru by se velmi pravděpodobně objevilo více Čechů – byť podle dění v Miláně by si Slováci zasloužili výraznější stopu. Češi by už ale neměli tak jednoznačnou a silnou převahu jako v roce 1992.
MS 1992: Češi a Slováci naposledy společně. Loučili se bronzem
„V Miláně hrajou s entusiasmem, hezky se na ně dívá. Vzal bych všechny, kteří působí stabilně v NHL,“ zamýšlí se hokejový expert Jakub Koreis.
Východních sousedů sice v zámořské lize hraje v současnosti méně, zato útočníci Juraj Slafkovský nebo obránce Martin Fehérváry či Erik Černák mají neotřesitelnou pozici ve svých klubech a ve složeném výběru by nechyběli.
„Ti jsou jasní. Slafkovský by mohl jít klidně do prvního útoku, ten je opravdu výjimečný. Podobně jako Šimon Nemec,“ přidává Koreis.
Nemec už v NHL několikrát dokázal zazářit povedenými akcemi, jen občas nedostává od New Jersey patřičnou důvěru. V reprezentaci ale patří mezi jasné opory, i přes nízký věk odjel už několik mezinárodních akcí.
„A ještě mají Dvorského!“ vyřkne Koreis jméno perspektivního forvarda, jenž vstřelil onen důležitý gól proti Švédům v poslední minutě a v československém týmu by se mohl probojovat do základní sestavy.
Najednou by tak měli východní sousedé slušné zastoupení, zcela zásadní pak v defenzivních řadách.
A taky by vznikl přetlak na pravé straně – na ní kouč Radim Rulík sází na Filipa Hronka a Radka Gudase, další ověřené muže z NHL. Slováci zase ještě na pardubického Petera Čerešňáka.
„Ze současného kádru by se asi nedostalo na Kundrátka, taky Špačka, Ticháčka, jisté by nic neměl ani Kempný,“ myslí si Koreis a rovnou zmiňuje i levoruké zadáky.
Mezi nimi by se nabízel ještě Radim Šimek, Libor Hájek, případně Patrik Koch nebo Martin Marinčin... Sice výrazně slabší konkurence, avšak možností by bylo neméně.
A zatímco mezi beky by hokejisté ze Slovenska hráli klíčovou roli, ve zbytku pole už dominují Češi.
„Hlavaj sice chytá dobře, ale v brance by zůstali Češi,“ říká Koreis. Trojice Lukáš Dostál, Daniel Vladař a Karel Vejmelka by tak oblékala i dres československého výběru.
A útok?
Již zmíněný Slafkovský by mohl doplnit elitního křídelníka Davida Pastrňáka v prvním útoku. Stabilně v NHL hraje – pokud je zdravý – nepříjemný Martin Pospíšil, také Dvorský v St. Louis.
„V českém týmu navíc není hráč typu Olivera Okuliara. Bojuje, rve se, často se na ledě hádá. To by pak odnesl zřejmě Ondřej Kaše nebo Matěj Stránský...“ nadhazuje Koreis. Jinak by ale sázel na Čechy.
Za aktuální situace bez vážněji zraněných by jel Pastrňák, Nečas, Hertl, Palát nebo Faksa, i přes nevýrazné výkony v Miláně Červenka či Sedlák, v úvahách by figuroval Chlapík, Kämpf, případně ještě Flek, Tomášek nebo Kubalík.
Staronový tým Československa by nepatřil rázem k favoritům v Miláně nebo na jiné akci, ale rozhodně by oproti dvěma samostatným výběrům nabyl na síle.
Šance překvapit giganty ze zámoří nebo třeba Švédy by se ale o něco zvětšila...
Potenciální sestava Československa
Slafkovský – Hertl – Pastrňák
Fehérváry – Hronek
Dostál