Mluvila o smíšených emocích, toužila pomoct českému hokeji k dalšímu velkému úspěchu, s týmem chtěla jeho ženskou podobu dál zpropagovat.
Ale přes medailový úspěch, tak jak si předsevzala, se to v Miláně nepoštěstilo. Rozhodl jediný gól, ke kterému už precizní Seveřanky jen v závěru přidaly pojistku do prázdné branky.
Aneto, čím vás Švédky předčily?
Věděly jsme, že pokud jeden tým dá gól, trochu se stáhne. Švédky měly dobrou gólmanku, my vyhořely ve střelbě. V některých situacích jsme hledaly nahrávky. To je největší problém našeho týmu co se s námi veze už nějakou chvíli. Byl to vyrovnaný zápas, ve třetí třetině jsme byly stoprocentně lepší. Neměly jsme co ztratit, ony vedly 1:0. Ale jen se stáhly a držely to zezadu.
Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále
Jak psychicky náročné bylo dobývat branku soupeřek?
Těžké. Věděly jsme, že máme obrovský tlak. Jenže ony to vzaly fakt zodpovědně a ke gólmance nikoho nepustily. Stáhly se do brány jako stěna. Nám už tam bohužel nic nepadlo. Byla jen loterie, jestli dáme gól při risku v šesti.
Snažila jste se jako kapitánka ještě o přestávce burcovat tým?
Padá hodně slov, motivovali nás trenéři. Nemyslím si, že bychom to vzdaly, že bychom neměly odhodlání. Ve třetí třetině jsme tlačily a věřily, že to dopadne dobře. Ale je to sport a nás jeden gól stál semifinále.
Některé hráčky nejspíš zažily poslední hry, jak to mrzí i kvůli nim?
Olympiáda je jednou za čtyři roky. Na medaili musíte čekat tak dlouho. Je to těžké. Pro některé holky to může být vůbec poslední zápas, turnaj. O to víc mě mrzí, že jsme to nemohli oslavit líp.
Turnaj opět potvrzuje odskočenost zámořských týmů. Co vám řekl dalšího?
Je vždy těžká zkouška proti nim hrát. Pokaždé jsou to dobré zápasy, bruslivé, náročné. A obecně zahrát si tu čtyři zápasy v pěti dnech není nic jednoduchého. Ukázalo nám to, že s nimi můžeme hrát. Teď ale musíme víc a víc šlapat na severské týmy.
Jde i o to umět porážky přijímat?
To se nám podle mě daří dobře. O to víc to bolí. Hrajeme na olympiádě, podruhé jsme byly ve čtvrtfinále a neprošly. Tím horší to je, za poslední dva roky nemáme žádnou medaili.
Kazí to celkový dojem z olympiády?
Myslím, že jo. Holky brečí, některé starší hráčky si vše dobře uvědomují. Včetně mě. Je to smutné a těžké přijmout.
Během první třetiny jste i zmizela do kabiny, co se tam stalo?
Odešla jsem, ale asi bych to víc nerozebírala.
V průběhu turnaje jste razily pozitivní přístup. Co pozitivního si z něj odnesete?
Těžko říct, je brzo. Probereme si to v hlavách, už to nezměníme. Stalo se. Pozitivní body si z toho můžeme odnést, ale bylo by lepší, kdybychom postoupily dál. Na analýzu ale je brzo.