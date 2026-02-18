Měli získat bronz, v Miláně ale zklamali. V zámoří o Česku píšou: Týmu chybí duše

Reprezentace na vzestupu. Velká výzva pro soupeře. Jsou schopní potrápit každého. Zámořské portály popisovaly české hokejisty před startem olympiády různě, označení se však nesla v podobné rovině. „Mohou se postarat o překvapení a klidně přivézt medaili.“ Jenže tomu následné dny vůbec neodpovídaly.
Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla, vlevo je připravený do hry David Pastrňák.

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla, vlevo je připravený do hry David Pastrňák. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Gudas a Chlapík v rozepři s dánským obráncem Bruggisserem.
Radim Šimek kličkuje mezi dánskými protihráči.
David Pastrňák bráněn dvěma dánskými hráči.
Radim Šimek sleduje kotouč, který míří na Lukáše Dostála.
Národní tým zdolal jen papírově slabší soupeře (Francii a Dánsko), naopak neuspěl v těsné bitvě se Švýcarskem a proti Kanadě neměl na vítězství vůbec nárok.

„Navzdory předturnajovému humbuku, který je označoval za černého koně, co by mohl způsobit rozruch, Češi tápali prakticky v každém zápase,“ napsal kriticky Adam Proteau z kanadského portálu The Hockey News.

„Rozhodně nenaplnili očekávání. Kdyby aspoň prohráli, ale předvedli odhodlání jako na mistrovství juniorů nebo šampionátu v Praze... Ovšem takovou duši u nich nevidíme a vypadá to, že z olympiády vypadnou bez pořádného boje,“ doplnil.

Co si asi říkali Kanaďané? Češi upachtili postup, hvězdy vedle trénovaly přesilovku

V zámoří platí, že Češi svými výkony zklamali. Pokud by se postarali o největší šok na turnaji a ve čtvrtfinále zdolali Kanadu, rázem by se pohled na ně jistě změnil.

Ale to očekává opravdu jen málokdo. Protože ani v osmifinále proti Dánsku moc strachu svému dalšímu soupeři nenahnali.

„Z počátku hráli až příliš opatrně, vypadali nervózně. Nebyl to přesvědčivý výkon, ve středu budou muset předvést daleko lepší,“ psal renomovaný server The Athletic.

Přitom právě reportéři z tohoto webu Čechy před startem dění v Miláně honosně chválili, v predikcích jim dávali velké šance.

Tým na vzestupu s velkou zbraní. Experti před OH radí favoritům: Na Čechy pozor!

Hned 28 uznávaných novinářů odpovídalo ve všelijakých anketách, národní tým figuroval v několika z nich.

Jeden dotázaný umístil Česko na první příčku ve skupině. Dva mu přisoudili stříbro. Dokonce ho označili nejpravděpodobnějším kandidátem na bronz a zároveň největším překvapením turnaje.

„Vážně si myslím, že Češi mají třetí nejlepší tým ze všech,“ psal třeba Jesse Granger.

Víra v Rulíkův tým ale vyprchala. „Většina z nás považovala Česko za potenciální překvapení. Ale poté, co prohrálo se Švýcarskem, se jeho cesta na stupně vítězů stala extrémně obtížnou,“ hlásila Shayna Goldmanová.

Čeští hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení. (15. února 2026)

Medaile, ale i postup do semifinále by byl zázrakem. Zatímco před prvním duelem s Kanadou tomu ještě mnozí věřili, teď už se čeští hokejisté dostávají do jiných diskuzí.

Třeba že příští zápas mohou brát jako příležitost zapsat se do historie. Pokusit se o výsledek, který si budou pamatovat navždy. Podle The Athletic by k tomu přistoupili stejně ještě Slováci, ale také Dánové, Lotyši nebo Italové.

Tedy úplně odlišná skupina národů, než jakým měli Češi původně konkurovat.

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února 2026)

„Teď vidím pět týmů, které mají šanci získat zlato. Kanada dominuje. Slovensko vypadá jako hrozba. Finsko působí jako obvykle odhodlaně a neústupně. A ještě Spojené státy a Švédsko, byť zatím nejsou tak konzistentní,“ psal ve svém blogu bývalý obránce Chris Pronger.

Rulíkovi svěřenci i v jeho seznamu chybí.

Pokusí se o zázrak. Ve čtvrtfinále vyřadit největšího favorita olympiády.

„K tomu ale potřebují, aby jejich hvězda David Pastrňák našla vyšší rychlostní stupeň. Zatím hraje „oukej“, určitě ne na takové úrovni, na kterou jsme u něj zvyklí,“ napsal uznávaný novinář Pierre LeBrun.

Sám Pastrňák přiznává, že se mu zatím nedaří.

Doufá však, že nejlepší výkon podá právě proti Kanadě.

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 běží naplno. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Klaebo slaví desáté zlato. Čeští muži byli v týmovém sprintu osmí, ženy čtrnácté

Einar Hedegart se klaní Johannesi Klaebovi, který vítězstvím v týmovém sprintu...

Johannes Hösflot Klaebo si dál pojišťuje pozici historicky nejlepšího sportovce na zimních olympijských hrách, oslavil jubilejní desáté zlato. Devětadvacetiletý norský běžec na lyžích v italském...

18. února 2026  11:26,  aktualizováno  13:34

ONLINE: Slovensko - Německo 4:1. Snížení nepříznivého stavu, prosazuje se Reichel

Sledujeme online
Milos Kelemen ze Slovenska slaví druhý gól se slovenským spoluhráčem Martinem...

Obhajují bronz a dalšímu cennému kovu se můžou přiblížit. Slovenští hokejisté bojují na olympijském turnaji o postup mezi čtyři nejlepší týmy, ve čtvrtfinále čelí od 12.10 Německu. Zápas můžete...

18. února 2026  13:32

12. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž s Novákem osmí, v akci slalomářky i biatlonistky

Sledujeme online
Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Běžce a běžkyně na lyžích čeká finále týmového sprintu a jejich...

18. února 2026,  aktualizováno  13:20

Ruští novináři zaskočili Kanaďany. V českém týmu něco neladí, hlásí z Milána reportér

Podcast Staří bílí muži

Jsou všude a pořád se vyptávají na absenci ruských hokejistů. Novináři ze země, která kvůli agresivní válce na olympiádě nesmí startovat, stále vyvolávají rozruch. V podcastu Staří bílí muži o tom...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Ani vzkaz Madonny nepomohl Glennové. Japonky řádí, Ruska bydlí mimo vesnici

Amber Glennová po krátkém programu krasobruslařek na ZOH v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jedna z nejvíce diskutovaných a očekávaných soutěží těchto her má za sebou první poločas. Večer silných emocí i skvělých výkonů při krátkém programu krasobruslařek. Teenagerka, která loni skončila až...

18. února 2026  12:52

Bude medaile, myslel si rychlobruslař a šel se převléct. Tým nechal ve štychu, kouč zuřil

Marcel Bosker vede nizozemské rychlobruslaře v týmovém sprintu ve čtvrtfinále...

Trenér nizozemských rychlobruslařů Rintje Ritsma řešil v úterý v Miláně nezvyklý problém. Zatímco jeho tým čekal boj o bronz v olympijské týmové stíhačce, jeden z reprezentantů – Marcel Bosker se...

18. února 2026  12:34

Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, při debutu však byla poslední

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Česká akrobatická skokanka na lyžích Adéla Měrková při své olympijské premiéře obsadila v Livignu v kvalifikaci poslední, 25. místo. O medaile se utká ve středu odpoledne 12 lyžařek. Jako vítězka...

18. února 2026  12:32

Biatlon ONLINE: Ženy čeká štafeta, začíná Jislová, finišuje Vinklárková

Sledujeme online
Biatlonistka Lucie Charvátová na tréninku v Anterselvě.

Biatlonový program na italských olympijských hrách pokračuje štafetou žen. Česko v ní v Anterselvě nastoupí ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Jak...

18. února 2026  12:30

Shiffrinová vede olympijský slalom, Dubovská je po prvním kole na 24. místě

Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Lyžařka Martina Dubovská obsadila v prvním kole olympijského slalomu v Cortině d’Ampezzo 24. místo. Třiatřicetiletá rodačka z Třince ztratila v úvodní jízdě 2,56 sekundy na nejrychlejší Američanku...

18. února 2026  12:02

I v Naganu jsme nastupovali jako outsideři. Hosták o hokejistech a jejich budoucnosti

Premium
Martin Hosták

Po dvanácti letech se na olympijský turnaj sjely i největší celebrity zámořské NHL (vyjma těch s ruským pasem). Vzhledem k napěchovaným soupiskám tak nepatří český výběr k favoritům. „V roli...

18. února 2026

Rusové budou na paralympiádě s vlajkou i hymnou. Skandál, zuří ukrajinský ministr

Vlajka se symbolem paralympiády.

Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil start ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách bez omezení se státními symboly za skandální. Uvedl to na sociální síti X.

18. února 2026  11:54

Nečekaný vetřelec v cílové rovince. Kvalifikaci týmového sprintu narušil pes

Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...

Kuriózní moment narušil středeční dopolední kvalifikaci týmového sprintu žen v běžeckém lyžování. Do cílové rovinky totiž vběhl pes, kterého pohotově zachytila i cílová kamera. Některé závodnice...

18. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:38

