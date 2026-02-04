Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

Tahoun hokejové reprezentace Pastrňák právě kvůli účasti na zahájení přicestuje do Milána dříve než zbytek hráčů z NHL. Dorazí už v pátek, zatímco další hvězdy přiletí až v neděli.
„Chci si to užít se vším všudy,“ hlásil v podcastu Puk pak pivo.
K němu olympionici ze svých řad vybrali nejzkušenější českou biatlonistku Charvátovou, která se zúčastní svých druhých olympijských her.
Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat
Hlavní kandidátkou na vlajkonošku původně byla rychlobruslařka Martina Sáblíková, pro kterou budou hry v Miláně posledními v kariéře, ale ceremoniálu se kvůli přípravě nezúčastní.
„S těžkým srdcem jsem to musela odmítnout,“ prozradila při odletu vlajkonoška z her v Turíně 2006. „Další den mám závod, tak do něj chci jít s tím, že jsem pro to udělala maximum, ať to dopadne, jak to dopadne.“
