Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

Českými vlajkonoši na pátečním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Navážou na krasobruslaře Michala Březinu a hokejistku Alenu Mills, kteří se této pocty dočkali na posledním zimním svátku v Pekingu 2022. Ceremoniál se uskuteční na ikonickém stadionu San Siro.
Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou.

Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou. | foto: ČOV

Lucie Charvátová na trati singl mixu v Novém Městě na Moravě.
Vlajkonoška českého olympijského týmu Lucie Charvátová.
Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...
Vlajkonoška českého olympijského týmu Lucie Charvátová.
Tahoun hokejové reprezentace Pastrňák právě kvůli účasti na zahájení přicestuje do Milána dříve než zbytek hráčů z NHL. Dorazí už v pátek, zatímco další hvězdy přiletí až v neděli.

„Chci si to užít se vším všudy,“ hlásil v podcastu Puk pak pivo.

K němu olympionici ze svých řad vybrali nejzkušenější českou biatlonistku Charvátovou, která se zúčastní svých druhých olympijských her.

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Hlavní kandidátkou na vlajkonošku původně byla rychlobruslařka Martina Sáblíková, pro kterou budou hry v Miláně posledními v kariéře, ale ceremoniálu se kvůli přípravě nezúčastní.

„S těžkým srdcem jsem to musela odmítnout,“ prozradila při odletu vlajkonoška z her v Turíně 2006. „Další den mám závod, tak do něj chci jít s tím, že jsem pro to udělala maximum, ať to dopadne, jak to dopadne.“

Připravujeme podrobnosti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

Novináři v olympijském pravěku: Aktuálně znamenalo šest dní poté a Sekora perlil

CURLING PŘED 90 LETY. Britové jsou připraveni k utkání na zimních olympijských...

Stálo to spoustu debat a přemlouvání, ale osmadvacet let po prvních letních olympijských hrách se své premiéry konečně dočkala i zimní olympiáda. Akce v Chamonix v roce 1924 nebyla novou zkušeností...

4. února 2026  16:45

Česko - USA v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Nebezpečná situace před českou bránou v semifinále s USA.

České hokejistky mají před sebou ostrý vstup do olympijského turnaje v Miláně. Jejich prvním soupeřem bude tým USA, největší favorit na zisk zlatých medailí. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a...

4. února 2026

Ups, upadl jsem s ohněm. A došlo i na útěk před policií. Zimní hry potřetí v Itálii

Naposledy na otevřeném kluzišti. Tak se krasobruslilo v Cortině 1956. Na...

Už brzy to vypukne. Na kalendáři bude 6. únor, na ploše legendárního stadionu San Siro nastoupí sportovci z 93 zemí a v číši se rozhoří olympijský oheň. Potřetí hostí Itálie zimní hry, opět v roce se...

4. února 2026

Zabystřan absolvoval první trénink na olympijský sjezd, v Bormiu byl třicátý

Jan Zabystřan během tréninku na olympijský sjezd.

Jan Zabystřan obsadil v úvodním tréninku na sobotní olympijský sjezd 30. místo. Na sjezdovce Stelvio zaostal při prvních seznamovacích jízdách o 3,40 sekundy za nejrychlejším americkým lyžařem Ryanem...

4. února 2026  13:20

Vyhrožovali mu zrušením oddílu, pak na něj plivali. Raškova zlatá cesta měla dohru

Premium
I po mnoha letech ho lidé poznávali, a to se nemusel ani vyskytovat u...

První lyže dostal, když mu byly dva roky. O čtvrt století později získal Jiří Raška premiérovou československou zlatou medaili na zimní olympiádě, a to ve francouzském Grenoblu roku 1968, odkud si...

4. února 2026

Olympijský festival ohrozí jen teploty nad dvacet stupňů, tvrdí jeho technický ředitel

Josef Ženíšek, technický ředitel Olympijského parku v Budějovicích (4. února...

Ve čtvrtek startuje na budějovickém výstavišti Olympijský festival. Přípravy v posledních hodinách vrcholí. Dohlíží na ně technický ředitel akce Josef Ženíšek. „Všechno bude připravené. Ve čtvrtek je...

4. února 2026  11:59

Hokej žen na ZOH 2026: program, tabulky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupí už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...

4. února 2026

Faksa před ZOH: Musí si to sednout. Že máme Kanadu na úvod? Výhoda pro nás

Radek Faksa se spoluhráči slaví svoji druhou branku v sezoně.

Do Itálie se podívá podruhé v životě. Na rozdíl od předchozí návštěvy tentokrát čistě kvůli hokeji. „Pořád nemůžu uvěřit, že si na olympiádě zahraju,“ usmíval se při rozhovoru s českými novináři...

4. února 2026  10:22

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

4. února 2026  9:36

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

4. února 2026  8:32

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

4. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

4. února 2026

