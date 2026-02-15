ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední zápas ve skupině, přímý souboj o druhé místo

  6:05
České hokejisty čeká závěrečné střetnutí v rámci skupinové fáze olympijských her v Miláně. Od 12.10 se utkají se Švýcarskem, půjde o přímý souboj o druhé místo a tedy i lepší nasazení do play off. Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži online.
Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání...

Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání proti Francii. (13. února 2025) | foto: AP

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)
David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.
Čeští hokejisté oslavují výhru nad Francií v základní skupině na olympijských...
Dan Vladař přijímá gratulace po výhře proti Francii.
První místo ve skupině A si v pátek definitivně zajistila Kanada, která vyhrála oba své zápasy a ani případná rovnost bodů s kterýmkoliv z týmů ji z čela nesesadí.

Ve hře tak zůstává druhá příčka, o níž bojují právě Češi a Švýcaři. Klíč je jednoduchý: získá ji ten, který vzájemný zápas vyhraje.

ONLINE: Česko – Švýcarsko

Sledujte zápas národního týmu na ZOH od 12.10 podrobně

Vítězství zajistí lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů, byť pavouk bude velmi zamotaný. Teoreticky mají svěřenci Radima Rulíka stále naději na přímý postup do čtvrtfinále, kam zamíří kromě vítězů skupin i nejlepší tým z druhých příček. K tomu ale potřebují porazit Švýcary obrovským rozdílem 13:0.

„Nad tím nepřemýšlíme. Jdeme zápas od zápasu, nemá cenu koukat na něco jiného. Především se musíme vyvarovat toho, co se nám stalo proti Francii, kde jsme měli pětiminutový výpadek a svými chybami jsme soupeři nabídli šance. Chceme prostě zase svou hru posunout,“ řekl v sobotu asistent trenéra Jiří Kalous.

Český asistent Jiří Kalous s úsměvem cosi vysvětluje Dominiku Kubalíkovi.

Švýcaři patří k tradičním soupeřům českého týmu. Utkali se s ním třeba ve finále mistrovství světa v Praze (2:0), ale i na loňském šampionátu v Herningu, kde se po bláznivém průběhu radovali Češi z výhry 5:4 v prodloužení.

Trenér soupeře Patrick Fischer musel před zápasem řešit zapeklitou situaci se sestavou, střetnutí s Kanadou pro něj nedopadlo vůbec dobře. A nejen co se týče výsledku (1:5).

Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně

Zranil se útočník Kevin Fiala, jenž přijde o zbytek olympiády i celé sezony. Podezření na otřes mozku má obránce Andrea Glasuer, člen elitního páru. Problémy s ramenem má ještě šikovný forvard Denis Malgin.

„Všichni jsou pro nás důležití, hrají hodně minut, mají zásadní roli v týmu. Je to nepříjemné,“ komentoval kapitán Roman Josi.

Jak tedy duel Česka se Švýcarskem dopadne?

Zimní olympijské hry 2026
15. 2. 2026 12:10
Švýcarsko : Česko
()
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 12:10
  • 2.98
  • 4.16
  • 2.13
Kanada vs. FrancieHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Kanada vs. Francie //www.idnes.cz/sport
15. 2. 16:40
  • 1.01
  • 45.00
  • 45.00
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 19:10
  • 2.48
  • 4.12
  • 2.42
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.18
  • 8.08
  • 13.30
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.01
  • 22.60
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.01
  • 23.40
  • 30.00
Výsledky

15. února 2026  6:36

To je asi můj poslední výsledek. Davidová končí sezonu, opět má výhřez ploténky

Markéta Davidová se svou jednorožčí malorážkou.

Od našeho zpravodaje v Itálii Do očí se jí za cílem neustále draly slzy. Chtěla to ještě jednou v závodě zkusit, pokusit se vytvořit si na olympijskou Anterselvu i příjemnější vzpomínku než tu z protrápené biatlonové smíšené...

14. února 2026  18:23,  aktualizováno  22:55

Slovinská radost na velkém můstku. Vyhrál favorit Prevc, Koudelka byl v páté desítce

Roman Koudelka po svém skoku v prvním kole závodu na velkém můstku

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc vyhrál olympijský závod na velkém můstku. Druhý v Predazzu skončil Ren Nikaido z Japonska a třetí byl Kacper Tomasiak z Polska. Roman Koudelka stejně jako na...

14. února 2026  22:35

