První místo ve skupině A si v pátek definitivně zajistila Kanada, která vyhrála oba své zápasy a ani případná rovnost bodů s kterýmkoliv z týmů ji z čela nesesadí.
Ve hře tak zůstává druhá příčka, o níž bojují právě Češi a Švýcaři. Klíč je jednoduchý: získá ji ten, který vzájemný zápas vyhraje.
Vítězství zajistí lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů, byť pavouk bude velmi zamotaný. Teoreticky mají svěřenci Radima Rulíka stále naději na přímý postup do čtvrtfinále, kam zamíří kromě vítězů skupin i nejlepší tým z druhých příček. K tomu ale potřebují porazit Švýcary obrovským rozdílem 13:0.
„Nad tím nepřemýšlíme. Jdeme zápas od zápasu, nemá cenu koukat na něco jiného. Především se musíme vyvarovat toho, co se nám stalo proti Francii, kde jsme měli pětiminutový výpadek a svými chybami jsme soupeři nabídli šance. Chceme prostě zase svou hru posunout,“ řekl v sobotu asistent trenéra Jiří Kalous.
Švýcaři patří k tradičním soupeřům českého týmu. Utkali se s ním třeba ve finále mistrovství světa v Praze (2:0), ale i na loňském šampionátu v Herningu, kde se po bláznivém průběhu radovali Češi z výhry 5:4 v prodloužení.
Trenér soupeře Patrick Fischer musel před zápasem řešit zapeklitou situaci se sestavou, střetnutí s Kanadou pro něj nedopadlo vůbec dobře. A nejen co se týče výsledku (1:5).
Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně
Zranil se útočník Kevin Fiala, jenž přijde o zbytek olympiády i celé sezony. Podezření na otřes mozku má obránce Andrea Glasuer, člen elitního páru. Problémy s ramenem má ještě šikovný forvard Denis Malgin.
„Všichni jsou pro nás důležití, hrají hodně minut, mají zásadní roli v týmu. Je to nepříjemné,“ komentoval kapitán Roman Josi.
