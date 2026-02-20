Vždyť do okruhu favoritů patřili posledně právě v roce 2006. Historicky poprvé ale do závěrečných bojů prošli až na následujících hrách ve Vancouveru.
V pátečním semifinále proti USA si o medaile zahrají už potřetí, v pozici bronzových obhájců. Jak to dělají?
Platí stále stejný recept. Vyrovnanost. Na vícero způsobů.
„Když se vyhrává, neskáčeme vysoko, když se prohrává, neutápíme se,“ shrnul mentální nastavení týmu trenér Vladimír Országh po překvapivé úvodní výhře 4:1 nad Finy. A skutečně, Slovákům do hlav nijak nestoupla.
Obě sousední země odlišuje ještě jeden výrazný prvek. Je to očekávání. Do pozice „černého koně“ experti pasovali Čechy, ne Slováky.