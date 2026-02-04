Jak se začátek blíží, predikce tradičně přibývají. Kdo získá zlato? Kdo obsadí zbylá místa na stupních vítězů? Kdo se stane největší hvězdou? Kdo překvapí?
Novináři z renomovaného webu The Athletic dali dohromady seznam odvážných předpovědí, které se podle nich v Miláně klidně mohou naplnit. A došlo i na mužstvo Radima Rulíka.
„Po Naganu klesli z medailových výšin, teď vypadají jako tým, který je znovu na vzestupu. Sestava sice není tak kvalitní, ale silné individuality to vynahradí,“ zmínil Dom Luszczyszyn očekávaný přínos hvězdných Davida Pastrňáka a Martina Nečase.
Největší zbraň, která může vyšvihnout reprezentační výběr na pódium, ale hledá jinde. Na nejdůležitějším postu. Mezi třemi tyčemi.
„Gólman je jediným hráčem na ledě, který může sám smazat rozdíl mezi soupeři. A Češi mají Lukáše Dostála. Ve čtvrtfinále vychytá jednoho ze čtyř favoritů a posune svůj tým do boje o medaile,“ přidal se Mark Lazerus.
O tom, jak je důležité mít v zádech jistotu, se hokejisté přesvědčili už na domácím šampionátu v Praze. Jednička Anaheimu čarovala, úctyhodnou spolehlivostí a klidem dotáhla mužstvo ke zlatu.
Perfektní výkony brankáře budou pro úspěch zcela nezbytné. Z úst kouče to zaznělo už na nominační tiskové konferenci, hráči jeho slova v uplynulých týdnech několikrát zopakovali.
Dostál se po několika slabších duelech na přelomu roku vrátil do velmi solidní formy, do Itálie přicestuje dobře naladěný.
Už v pátek, s předpokládaným vlajkonošem Pastrňákem, oproti původnímu plánu o dva dny dříve, aby se v dějišti her rozkoukal a co nejlépe aklimatizoval.
„Ale pozor, všechna odpovědnost nemusí ležet jen na něm. Nezapomínejme na Karla Vejmelku a Daniela Vladaře,“ napsal Ryan Kennedy z magazínu The Hockey News.
Vejmelka v aktuální sezoně jako první z gólmanů v celé NHL pokořil hranici dvaceti vychytaných výher. Vladař má z české trojice nejlepší statistiky, z Philadelphie pomohl udělat kandidáta na postup do play off.
„Ať už trenéři svěří brankoviště komukoliv, nesáhnou vedle. Mají k dispozici jen dobré možnosti, všichni dokážou zápas ukrást,“ doplnil Kennedy.
A ohledně českých šancí doplnil: „Jsou schopní potrápit každého. Podcenit je? Velká chyba. Mají dobře vybalancovanou sestavu a prověřeného trenéra.“
V ofenzivě má podle něj Rulík k dispozici dostatek palebné síly, napříč sestavou i potřebné zkušenosti, národní tým přiveze do Itálie druhý nejstarší kádr (průměrný věk 30,72) hned po Dánech.
Největší otazníky visí nad obranou, která čítá jen dvě jména s pravidelným vytížením v NHL (Hronek, Gudas). Kempný, Kundrátek nebo Šimek si mezi zámořskou elitou rovněž zahráli, ale už to bude delší doba.
„Budou nepříjemní v soubojích, musí najít způsob, jak si s šikovnými útočníky soupeřů poradit. Proti nejlepším to pro ně bude velká výzva,“ poznamenal Kennedy.
Hned úvodní skupinový duel proti Kanadě (ve čtvrtek 12. února od 16.40) leccos napoví. Nejen o stavu brankoviště či možnostech obrany, ale také o tom, zda jsou Češi v Miláně schopní čelit těm nejlepším.