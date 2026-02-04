Tým na vzestupu s velkou zbraní. Experti před OH radí favoritům: Na Čechy pozor!

Autor:
  18:45
Za hlavní adepty na olympijské zlato se nepovažují, při pohledu na ostatní soupisky ani nemohou. Ale že by tím šance národního týmu na medaili automaticky padaly? Zvlášť na krátkodobých akcích papírové předpoklady kolikrát neplatí. I proto zámořští experti před startem hokejového turnaje velí: „Čechy se ani v nejmenším nevyplatí podceňovat.“
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami. | foto: ČTK

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
Radim Šimek na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami.
Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
67 fotografií

Jak se začátek blíží, predikce tradičně přibývají. Kdo získá zlato? Kdo obsadí zbylá místa na stupních vítězů? Kdo se stane největší hvězdou? Kdo překvapí?

Novináři z renomovaného webu The Athletic dali dohromady seznam odvážných předpovědí, které se podle nich v Miláně klidně mohou naplnit. A došlo i na mužstvo Radima Rulíka.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

„Po Naganu klesli z medailových výšin, teď vypadají jako tým, který je znovu na vzestupu. Sestava sice není tak kvalitní, ale silné individuality to vynahradí,“ zmínil Dom Luszczyszyn očekávaný přínos hvězdných Davida Pastrňáka a Martina Nečase.

Největší zbraň, která může vyšvihnout reprezentační výběr na pódium, ale hledá jinde. Na nejdůležitějším postu. Mezi třemi tyčemi.

„Gólman je jediným hráčem na ledě, který může sám smazat rozdíl mezi soupeři. A Češi mají Lukáše Dostála. Ve čtvrtfinále vychytá jednoho ze čtyř favoritů a posune svůj tým do boje o medaile,“ přidal se Mark Lazerus.

Reprezentační brankář Lukáš Dostál se zlatou medailí z mistrovství světa v Praze. (26. května 2024)

O tom, jak je důležité mít v zádech jistotu, se hokejisté přesvědčili už na domácím šampionátu v Praze. Jednička Anaheimu čarovala, úctyhodnou spolehlivostí a klidem dotáhla mužstvo ke zlatu.

Perfektní výkony brankáře budou pro úspěch zcela nezbytné. Z úst kouče to zaznělo už na nominační tiskové konferenci, hráči jeho slova v uplynulých týdnech několikrát zopakovali.

Dostál se po několika slabších duelech na přelomu roku vrátil do velmi solidní formy, do Itálie přicestuje dobře naladěný.

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Už v pátek, s předpokládaným vlajkonošem Pastrňákem, oproti původnímu plánu o dva dny dříve, aby se v dějišti her rozkoukal a co nejlépe aklimatizoval.

„Ale pozor, všechna odpovědnost nemusí ležet jen na něm. Nezapomínejme na Karla Vejmelku a Daniela Vladaře,“ napsal Ryan Kennedy z magazínu The Hockey News.

Vejmelka v aktuální sezoně jako první z gólmanů v celé NHL pokořil hranici dvaceti vychytaných výher. Vladař má z české trojice nejlepší statistiky, z Philadelphie pomohl udělat kandidáta na postup do play off.

Karel Vejmelka se ohlíží za pukem, který po střele Lea Carlssona kočí v brance.
Brankář Daniel Vladař se rozcvičuje před zápasem proti Norsku.

„Ať už trenéři svěří brankoviště komukoliv, nesáhnou vedle. Mají k dispozici jen dobré možnosti, všichni dokážou zápas ukrást,“ doplnil Kennedy.

A ohledně českých šancí doplnil: „Jsou schopní potrápit každého. Podcenit je? Velká chyba. Mají dobře vybalancovanou sestavu a prověřeného trenéra.“

V ofenzivě má podle něj Rulík k dispozici dostatek palebné síly, napříč sestavou i potřebné zkušenosti, národní tým přiveze do Itálie druhý nejstarší kádr (průměrný věk 30,72) hned po Dánech.

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Největší otazníky visí nad obranou, která čítá jen dvě jména s pravidelným vytížením v NHL (Hronek, Gudas). Kempný, Kundrátek nebo Šimek si mezi zámořskou elitou rovněž zahráli, ale už to bude delší doba.

„Budou nepříjemní v soubojích, musí najít způsob, jak si s šikovnými útočníky soupeřů poradit. Proti nejlepším to pro ně bude velká výzva,“ poznamenal Kennedy.

Hned úvodní skupinový duel proti Kanadě (ve čtvrtek 12. února od 16.40) leccos napoví. Nejen o stavu brankoviště či možnostech obrany, ale také o tom, zda jsou Češi v Miláně schopní čelit těm nejlepším.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.37
  • 4.85
  • 7.01
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.57
  • 3.83
  • 2.34
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.06
  • 13.10
  • 23.70
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 29.40
  • 20.60
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

Tým na vzestupu s velkou zbraní. Experti před OH radí favoritům: Na Čechy pozor!

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Za hlavní adepty na olympijské zlato se nepovažují, při pohledu na ostatní soupisky ani nemohou. Ale že by tím šance národního týmu na medaili automaticky padaly? Zvlášť na krátkodobých akcích...

4. února 2026  18:45

Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

Aktualizujeme
Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou.

Českými vlajkonoši na pátečním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Navážou na krasobruslaře Michala Březinu a...

4. února 2026  17:35

Novináři v olympijském pravěku: Aktuálně znamenalo šest dní poté a Sekora perlil

CURLING PŘED 90 LETY. Britové jsou připraveni k utkání na zimních olympijských...

Stálo to spoustu debat a přemlouvání, ale osmadvacet let po prvních letních olympijských hrách se své premiéry konečně dočkala i zimní olympiáda. Akce v Chamonix v roce 1924 nebyla novou zkušeností...

4. února 2026  16:45

Česko - USA v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Nebezpečná situace před českou bránou v semifinále s USA.

České hokejistky mají před sebou ostrý vstup do olympijského turnaje v Miláně. Jejich prvním soupeřem bude tým USA, největší favorit na zisk zlatých medailí. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a...

4. února 2026

Ups, upadl jsem s ohněm. A došlo i na útěk před policií. Zimní hry potřetí v Itálii

Naposledy na otevřeném kluzišti. Tak se krasobruslilo v Cortině 1956. Na...

Už brzy to vypukne. Na kalendáři bude 6. únor, na ploše legendárního stadionu San Siro nastoupí sportovci z 93 zemí a v číši se rozhoří olympijský oheň. Potřetí hostí Itálie zimní hry, opět v roce se...

4. února 2026

Zabystřan absolvoval první trénink na olympijský sjezd, v Bormiu byl třicátý

Jan Zabystřan během tréninku na olympijský sjezd.

Jan Zabystřan obsadil v úvodním tréninku na sobotní olympijský sjezd 30. místo. Na sjezdovce Stelvio zaostal při prvních seznamovacích jízdách o 3,40 sekundy za nejrychlejším americkým lyžařem Ryanem...

4. února 2026  13:20

Vyhrožovali mu zrušením oddílu, pak na něj plivali. Raškova zlatá cesta měla dohru

Premium
I po mnoha letech ho lidé poznávali, a to se nemusel ani vyskytovat u...

První lyže dostal, když mu byly dva roky. O čtvrt století později získal Jiří Raška premiérovou československou zlatou medaili na zimní olympiádě, a to ve francouzském Grenoblu roku 1968, odkud si...

4. února 2026

Olympijský festival ohrozí jen teploty nad dvacet stupňů, tvrdí jeho technický ředitel

Josef Ženíšek, technický ředitel Olympijského parku v Budějovicích (4. února...

Ve čtvrtek startuje na budějovickém výstavišti Olympijský festival. Přípravy v posledních hodinách vrcholí. Dohlíží na ně technický ředitel akce Josef Ženíšek. „Všechno bude připravené. Ve čtvrtek je...

4. února 2026  11:59

Hokej žen na ZOH 2026: program, tabulky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupí už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...

4. února 2026

Faksa před ZOH: Musí si to sednout. Že máme Kanadu na úvod? Výhoda pro nás

Radek Faksa se spoluhráči slaví svoji druhou branku v sezoně.

Do Itálie se podívá podruhé v životě. Na rozdíl od předchozí návštěvy tentokrát čistě kvůli hokeji. „Pořád nemůžu uvěřit, že si na olympiádě zahraju,“ usmíval se při rozhovoru s českými novináři...

4. února 2026  10:22

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

4. února 2026  9:36

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

4. února 2026  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.