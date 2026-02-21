Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

  15:02aktualizováno  22. února 21:57
Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková bronz. Připomeňte si výsledky českých sportovců na ZOH v Miláně a Cortině den po dni.

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) | foto: AP

Medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině

Jméno a příjmeníMedaileSportDisciplína
Zuzana MaděrováZlato﻿Snowboarding🏂﻿paralelní obří slalom
Metoděj JílekZlatoRychlobruslení⛸10000 m
Metoděj JílekStříbroRychlobruslení⛸5000 m
Eva AdamczykováStříbroSnowboarding🏂snowboardcross
Tereza VoborníkováBronzBiatlon🎯Závod s hromadným startem

Výsledky českých sportovců na ZOH 2026

V první soutěžní den zimní olympiády byli v akci čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v turnaji smíšených dvojic.

ČasSportDisciplínaČeši
19:05Curling🥌1. kolo smíšených dvojic: Kanada vs. Česko 10:5Zelingrová, Chabičovský

Čtvrtek 5. února

České hokejistky zahájily olympijský turnaj porážkou 1:5 od USA, curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli i další dvě utkání. Kvalifikaci v disciplíně Big Air absolvoval snowboardista Jakub Hroneš, ale do finále nepostoupil.

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌2. kolo smíšených dvojic: Švédsko vs. Česko – 7:4Zelingrová, Chabičovský
14:35Curling🥌4. kolo smíšených dvojic: Česko vs. Velká Británie 7:8Zelingrová, Chabičovský
16:40Lední hokej🏒předkolo žen: USA - Česko 5:1
19:30Snowboarding🏂Big Air muži kvalifikace - 1. jízdaJakub Hroneš
20:15Snowboarding🏂Big Air muži kvalifikace - 2. jízdaJakub Hroneš
21:00Snowboarding🏂Big Air muži kvalifikace - 3. jízda (celkově 28. místo, nepostoupil do finále)Jakub Hroneš

Pátek 6. února

ČasSportDisciplínaČeši
14:35Curling🥌6. kolo smíšených dvojic: Česko – USA 1:8Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
14:40Lední hokej🏒předkolo žen: Česko - Švýcarsko 3:4 po nájezdech

Sobota 7. února

Jan Zabystřan dojel ve sjezdu na 24. místě, Kateřina Janatová si doběhla pro sedmé místo ve skiatlonu. Ondřej Hyman je v polovině sáňkařské soutěže 21., skokanka na lyžích Anežka Indráčková zapsala ve finále na středním můstku 18. příčku.

ČasSportDisciplínaČeši
11:30Alpské lyžování🎿sjezd muži FINÁLEJan Zabystřan – 24. místo
13:00Běh na lyžích⛷️skiatlon ženy (10 km + 10 km) FINÁLEKateřina Janatová – 7.místo
14:35Curling🥌8. kolo smíšených dvojic Česko - KoreaVít Chabičovský, Julie Zelingrová – 9:4
16:00Rychlobruslení⛸3000 m ženy FINÁLEMartina Sáblíkovákvůli nemoci nestartuje
17:00Saně🛷jednotlivci muži 1. jízdaOndřej Hyman – 21. místo
18:32Saně🛷jednotlivci muži 2. jízdaOndřej Hyman – 21. místo
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek ženy 1. koloAnežka Indráčková 25., Klára Ulrichová 38., Veronika Jenčová 47.
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek ženy FINÁLEAnežka Indráčková – 18. místo
19:05Curling🥌9.kolo smíšených dvojic Česko - ŠvýcarskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová – 3:10

Neděle 8. února

Česká výprava slavila první medailové úspěchy. V paralelním obřím slalomu nejdříve překvapivě získala zlato Zuzana Maděrová, velká favoritka Ester Ledecká vypadla ve čtvrtfinále. Druhou medailovou nadějí nedělního programu byl rychlobruslař Metoděj Jílek, který dojel na pětikilometrové trati druhý. Biatlonisté skončili jedenáctí ve smíšené štafetě.

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂﻿paralelní obří slalom ženy kvalifikace1. Ester Ledecká -1. , Zuzana Maděrová – 2.
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik – 30.
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko 3:6Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik- nepostoupil
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková – 25. , Alena Labaštová – 29., Elisa Negri – 31.
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák – 19., , Matyáš Bauer – 29., Mike Ophoff – 40.
13:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLEZuzana Maděrová 1. místo, Ester Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
14:05Biatlon🎯smíšená štafeta 11. místoVítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová (11. místo)
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - Česko 8:2Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek – 2. místo
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman – 22. místo
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman – nepostoupil
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská – celkově 17. místo, nepostoupila do finále
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - Finsko 2:0Český tým žen

Pondělí 9. února

České hokejistky prohrály s Kanadou 1:5. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dojela desátá na kilometrové trati. Krasobruslaři skončili v rytmických tancích ve druhé destíce. Skokan na lyžích Roman Koudelka byl 40. na středním můstku. Lyžaři Jan Zabystřan a Marek Müller dojeli v týmové kombinaci poslední.

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌smíšené dvojice 13. kolo Česko - Estonsko 8:4Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (sjezd)Jan Zabystřan – 20. místo
14:00Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (slalom)Marek Müller – 20. místo
17:30Rychlobruslení 1000 m ženy FINÁLENikola Zdráhalová – 10. místo
19:00Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži 1. koloRoman Koudelka – 40. místo
19:20Krasobruslení⛸️tance na ledě, rytmické tanceFilip Taschler & Natálie Taschlerová 14., Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková 17.
20:12Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži FINÁLERoman Koudelka – nepostoupil
21:10Hokej ženy 🏒skupina A: Kanada - Česko 5:1Český tým žen

Úterý 10. února

Běžec na lyžích Jiří Tuž se blýskl senzačním pátým místem ve sprintu, akrobatický lyžař Matyáš Kroupa se marně pokoušel prorazit v jízdě v boulích. Z českých biatlonistů byl ve vytrvalostním závodě nejlepší Vítězslav Hornig. Lyžařky se v týmové kombinaci umístily až v závěru výsledkové listiny.

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceKateřina Janatová – 25. místo, Barbora Antošová, Anna Marie Jaklová a Tereza Beranová vypadly
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceOndřej Černý – 14. místo, Jiří Tuž – 4. místo, Michal Novák vypadl
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezdBarbora Nováková – 23. místo, Elisa Negri – 25. místo
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa 24. místo
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEVítězslav Hornig 26., Michal Krčmář 38., Mikuláš Karlík 68., Petr Hák 81.
13:38Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži FINÁLEJiří Tuž – 5. místo
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalomMartina Dubovská – 16. místo, Alena Labaštová – 18. místo

Středa 11. února

Jan Zabystřan skončil v superobřím slalomu sedmnáctý. V biatlonu se ve vytrvalostním závodě blýskla Tereza Vinklárková jedenáctým místem. Sdruženář Jiří Konvalinka byl dvacátý. Mužský turnaj v curlingu zahájili Češi jdou porážkou s USA.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Severská kombinacestřední můstek / 10 km skokanská částJiří Konvalinka – 18., Jan Vytrval 24.
11:30Alpské lyžování🎿super-G muži FINÁLEJan Zabystřan – 17.
13:45Severská kombinacestřední můstek / 10 km běžecká část FINÁLEJiří Konvalinka – 20., Jan Vytrval 26.
14:15Biatlon🎯vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
19:05Curling muži🥌týmy 1. kolo: Česko - USA 7:8Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:30Krasobruslení⛸️volné tance FINÁLEFilip Taschler & Natálie Taschlerová – 15. místo, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková – 16. místo

Čtvrtek 12. února

Čeští hokejisté na úvod turnaje prohráli s Kanadou, největšímu favoritovi podlehli 0:5. Ester Ledecká nedokončila závod v superobřím slalomu. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se s pětikilometrovou distancí rozloučila jedenáctým místem.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Snowboarding🏂snowboardcross muži 1. rozřazovací koloRadek Houser, Kryštof Choura
10:00Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízdaMatyáš Kroupa – 28.
10:55Snowboarding🏂snowboardcross muži 2. rozřazovací koloRadek Houser – 26., Kryštof Choura – 25.
11:30Alpské lyžování🎿super-G ženy FINÁLEEster Ledecká – nedokončila, Barbora Nováková – 14. , Alena Labaštová – 20., Elisa Negri -25.
13:00Běh na lyžích⛷️10 km volně ženy FINÁLE12. Janatová. 53. Milerská, 54. Jaklová, 55. Havlíčková
13:30Snowboarding🏂snowboardcross muži FINÁLEKryštof Choura – 15., Radek Houser – 31.
16:30Rychlobruslení5000 m ženy FINÁLEMartina Sáblíková – 11. místo
16:40Hokej muži🏒skupina A: Česko - Kanada 0:5Český tým mužů

Pátek 13. února

Krásný medailový den pro české barvy, nejprve Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu stříbro a o pár hodin později rychlobruslař Metoděj Jílek zajel nejrychlejší čas na desetikilometrové trati. Hokejisté porazili Francii, v polovině závodu v jízdě na skeletonu je Anna Fernstädtová. Biatlonisté se předvedli ve sprintu na 10 kilometrů a hokejistky zažily velké zklamání po čtvrtfinálové porážce od Švédska.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko 7:3Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo1. Eva Adamczyková, 22. Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo23. Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLE11. Novák 13. Bauer, 45. Ophoff, 56. Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková - STŘÍBRO
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLE20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízda12. Anna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek – ZLATO
16:40Hokej🏒Muži, skupina A: Francie – Česko 3:6Český tým mužů
16:40Hokej🏒Ženy, čtvrtfinále: Česko – Švédsko 0:2Český tým žen
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízda11. Anna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko 4:7Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Sobota 14. února

Marek Müller jel obří slalom, obsadil 35. pozici. Biatlonistky absolvovaly sprint, Markéta Davidová skončila třetí od konce, nejlépe dojela devatenáctá Tereza Voborníková. Čeští curleři padli 4:7 s Velkou Británií. Anna Fernstädtová obsadila ve skeletonu 10. pozici. Roman Koudelka na velkém můstku neprošel do druhého kola.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 1. koloMarek Müller39. místo
12:00Běh na lyžích⛷️štafeta 4x7,5 kmTereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová – 11. místo
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 1. koloMarek Müller35. místo
14:05Curling🥌Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká Británie 4:7Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Sprint ženy 7,5 km - FINÁLE19. Tereza Voborníková, 46. Lucie Charvátová, 50. Tereza Vinklárková, 81. Markéta Davidová
18:00Skeleton🥶Ženy jednotlivci 3. jízda9. Anna Fernstädtová
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži 1. kolo42. Roman Koudelka
19:44Skeleton🥶Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLE10. Anna Fernstädtová

Neděle 15. února

Hokejisté prohráli klíčový duel se Švýcarskem, oba týmy snowboardcrossařů skončily ve čtvrtfinále. Dvojitá porce biatlonu přinesla osmnácté místo pro Krčmáře i Voborníkovou. Snowboardisté Laura Záveská a Jakub Hroneš do finále neprošli. Na velkém můstku si zaskákaly dvě české skokanky a curleři nestačili na Itálii.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 1. koloAlena Labaštová – 47., Elisa Negri – nedojela
9:30Akrobatické lyžováníparalelní jízda v boulích1. Kingsbury, ..28. Kroupa
10:15Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 1. jízda16. – Jakub Hroneš
11:15Biatlon🎯Stíhací závod mužiMichal Krčmář -18., Vítězslav Hornig – 19. , Mikuláš Karlík – 35., Tomáš Mikyska -45.
11:15Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 2. jízda21. – Jakub Hroneš
12:00Běh na lyžích⛷️štafeta 4x7,5 kmMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž – 7. místo
12:10Hokej🏒Skupina A: Švýcarsko - Česko 4:3PČeský tým mužů
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLEAlena Labaštová – 38., Elisa Negri – nedokončila 1. kolo
13:45Snowboarding🏂Snowboardcross – týmyEva Adamczyková + Kryštof Choura – 11., Karolína Hrůšová + Radek Houser – 16.
14:15Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 1. jízdaLaura Záveská – 23.
14:45Biatlon🎯Stíhací závod ženy18. Tereza Voborníková, 50. Lucie Charvátová, 51. Tereza Vinklárková
17:03Rychlobruslení⛸500 m ženy – FINÁLENikola Zdráhalová – 26.
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy 1. kolo24. Anežka Indráčková, 43. Klára Ulrichová, DNS Veronika Jenčová
19:05Curling🥌Týmy muži 7. kolo: Česko – Itálie 5:10Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy FINÁLE27. Anežka Indráčková

Pondělí 16. února

Lyžař Marek Müller neuspěl v mužském slalomu. V hustém sněžení nedokončil první kolo a do druhého tak nepostoupil. Curleři prohráli i šestý zápas s favorizovanou Kanadou.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Slalom muži 1. koloMarek Müller – nedokončil
13:30Alpské lyžování🎿Slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller – neprobojoval se
14:05Curling🥌Týmy muži 8. kolo: Česko 2:8 KanadaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Úterý 17. února

Na programu byly závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Štafetu běželi čeští biatlonisté a skončili na pěkném šestém místě.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo 9:7Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská část29. Jan Vytrval, 21. Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková – odloženo
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková – odloženo
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák – odloženo
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE29. Jan Vytrval, 25. Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák -odloženo
14:30Biatlon🎯Štafeta mužů6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
16:40Hokej muži🏒předkolo: Česko vs. Dánsko 3:2Český tým mužů

Středa 18. února

Čeští hokejisté odehráli výborné čtvrtfinále proti Kanadě, ale s turnajem se loučí po prohře 3:4 v prodloužení. Alpské lyžařky Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová se pustily do slalomu, pouze první jmenovaná však prošla i do druhého kola. Běžci na lyžích bojovali v týmovém sprintu, čeští muži byli ve finále osmi, ženy čtrnácté. Štafeta českých biatlonistek si doběhla pro páté místo.

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikace14. Sandra Schützová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. kolo24. Martina Dubovská, 45. Alena Labaštová, Celine Sommerová – nedokončila
10:00Akrobatické lyžování🤸Kvalifikace žen - skoky kval. 1. jízda24. Adéla Měrková
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikace11. Michal Novák, Jiří Tuž – postoupili
10:45Akrobatické lyžování🤸Kvalifikace žen - skoky kval. 2. jízda25. Adéla Měrková
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy14. Sandra Schützová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu muži8. Michal Novák, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE18. Martina Dubovská
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína 10:5Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6km5. Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
16:40Hokej muži🏒Čtvrtfinále mužiKanada – Česko 4:3P

Čtvrtek 19. února

Curleři přehráli Švédsko 10:4 a na turnaji skončili osmí, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka mají za sebou skokanskou část soutěže dvojic a rychlobruslař Metoděj Jílek dojel v závodě na 1500 metrů šestnáctý.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko 4:10Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská část8. Jan Vytrval + Jiří Konvalinka
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE8. Jan Vytrval, + Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLE16. Metoděj Jílek

Pátek 20. února

Biatlonisté běželi závod s hromadným startem, Michal Krčmář finišoval na 6. místě, Vítězslav Hornig na 19. pozici. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská 24., Lucie Krausová 28.
10:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák – 22. místo
11:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák – 22. místo
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLEDiana Cholenská 24., Lucie Krausová 28.
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář 6., Vítězslav Hornig 19.
16:30Rychlobruslení1500 m ženy – FINÁLE Nikola Zdráhalová – 14. místo
20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková – nedokončila

Sobota 21. února

Biatlonistka Tereza Voborníková získala šokující bronz v závodě s hromadným startem! V „masáku“ se s olympiádou rozloučil i rychlobruslař rychlobruslař Metoděj Jílek – dojel na čtrnáctém místě. Předposlední den velkolepého svátku si užil akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu a s trochou štěstí se dostal do čtvrtfinále. Běžci na lyžích mají za sebou závod na 50 kilometrů.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací kolo27. Daniel Paulus
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLEDaniel Paulus postup do čtvrtfinále, 16. místo
11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE muži21. Bauer, 28. Ophoff, Novák nedokončil
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 km3. Tereza Voborníková
15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek – postup do finále
16:40RychlobrusleníHromadný závod finále, mužiMetoděj Jílek – 14. místo

Neděle 22. února

Poslední den olympiády. Na padesátikilometrové trati se ukázaly běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková a Sandra Schützová.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženy19. Schützová, 24. Havlíčková
20:00Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Nominace českých sportovců na ZOH v Miláně a Cortině 2026:

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Marek Müller, Barbora Nováková, Jan Zabystřan
BĚH NA LYŽÍCH: Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž
BIATLON: Markéta Davidová, Petr Hák, Vítězslav Hornig, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
CURLING: Radek Boháč, Marek Černovský, Vít Chabičovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Julie Zelingrová
KRASOBRUSLENÍ: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová
LEDNÍ HOKEJ - MUŽI: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha
LEDNÍ HOKEJ - ŽENY: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
SANĚ: Ondřej Hyman
SEVERSKÁ KOMBINACE: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
SHORT TRACK: Petra Vaňková
SKELETON: Anna Fernstädtová
SKOKY NA LYŽÍCH: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Roman Koudelka, Klára Ulrichová
SNOWBOARDING: Eva Adamczyková, Radek Houser, Jakub Hroneš, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik, Laura Záveská

České medaile ze zimních olympijských her

RokDějiště ZOHMedailistaSport a disciplínaMedaile
1998NaganoHokejistéFináleZlato
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 5km klasickystříbro
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 10 km volně, stíhací závodbronz
2002Salt Lake CityAleš ValentaAkrobatické lyžování – skokyzlato
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 15km volněstříbro
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – 30 km volnězlato
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – skiatlonstříbro
2006TurínLukáš BauerBěh na lyžích – 15km klasickystříbro
2006TurínHokejistéZápas o 3. místobronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůzlato
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2010VancouverLukáš BauerBěh na lyžích – 15km volněbronz
2010VancouverMartin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin KoukalBěh na lyžích – štafeta 4x10kmbronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 1500 metrůbronz
2010VancouverŠárka ZáhrobskáAlpské lyžování – slalombronz
2014SočiEva SamkováSnowboarding – snowboardcrosszlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůstříbro
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – stíhací závodstříbro
2014SočiGabriela SoukalováBiatlon – závod s hromadným startemstříbro
2014SočiVeronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej MoravecBiatlon – smíšená štafetastříbro
2014SočiJaroslav SoukupBiatlon – sprintbronz
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – závod s hromadným startembronz
2014SočiEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika VítkováBiatlon – štafeta ženbronz
2018PchjongčchangEster LedeckáAlpské lyžování – superobří slalomzlato
2018PchjongčchangEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2018PchjongčchangMichal KrčmářBiatlon – sprintstříbro
2018PchjongčchangMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůstříbro
2018PchjongčchangVeronika VítkováBiatlon – sprintbronz
2018PchjongčchangEva SamkováSnowboarding – snowboardcrossbronz
2018PchjongčchangKarolína ErbanováRychlobruslení – 500 metrůbronz
2022PekingEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2022PekingMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrů

