Medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině
|Jméno a příjmení
|Medaile
|Sport
|Disciplína
|Zuzana Maděrová
|Zlato
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom
|Metoděj Jílek
|Zlato
|Rychlobruslení⛸
|10000 m
|Metoděj Jílek
|Stříbro
|Rychlobruslení⛸
|5000 m
|Eva Adamczyková
|Stříbro
|Snowboarding🏂
|snowboardcross
|Tereza Voborníková
|Bronz
|Biatlon🎯
|Závod s hromadným startem
Výsledky českých sportovců na ZOH 2026
V první soutěžní den zimní olympiády byli v akci čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v turnaji smíšených dvojic.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|19:05
|Curling🥌
|1. kolo smíšených dvojic: Kanada vs. Česko 10:5
|Zelingrová, Chabičovský
Čtvrtek 5. února
České hokejistky zahájily olympijský turnaj porážkou 1:5 od USA, curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli i další dvě utkání. Kvalifikaci v disciplíně Big Air absolvoval snowboardista Jakub Hroneš, ale do finále nepostoupil.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|2. kolo smíšených dvojic: Švédsko vs. Česko – 7:4
|Zelingrová, Chabičovský
|14:35
|Curling🥌
|4. kolo smíšených dvojic: Česko vs. Velká Británie 7:8
|Zelingrová, Chabičovský
|16:40
|Lední hokej🏒
|předkolo žen: USA - Česko 5:1
|19:30
|Snowboarding🏂
|Big Air muži kvalifikace - 1. jízda
|Jakub Hroneš
|20:15
|Snowboarding🏂
|Big Air muži kvalifikace - 2. jízda
|Jakub Hroneš
|21:00
|Snowboarding🏂
|Big Air muži kvalifikace - 3. jízda (celkově 28. místo, nepostoupil do finále)
|Jakub Hroneš
Pátek 6. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|14:35
|Curling🥌
|6. kolo smíšených dvojic: Česko – USA 1:8
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|14:40
|Lední hokej🏒
|předkolo žen: Česko - Švýcarsko 3:4 po nájezdech
Sobota 7. února
Jan Zabystřan dojel ve sjezdu na 24. místě, Kateřina Janatová si doběhla pro sedmé místo ve skiatlonu. Ondřej Hyman je v polovině sáňkařské soutěže 21., skokanka na lyžích Anežka Indráčková zapsala ve finále na středním můstku 18. příčku.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd muži FINÁLE
|Jan Zabystřan – 24. místo
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon ženy (10 km + 10 km) FINÁLE
|Kateřina Janatová – 7.místo
|14:35
|Curling🥌
|8. kolo smíšených dvojic Česko - Korea
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová – 9:4
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|3000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková – kvůli nemoci nestartuje
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 1. jízda
|Ondřej Hyman – 21. místo
|18:32
|Saně🛷
|jednotlivci muži 2. jízda
|Ondřej Hyman – 21. místo
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek ženy 1. kolo
|Anežka Indráčková 25., Klára Ulrichová 38., Veronika Jenčová 47.
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek ženy FINÁLE
|Anežka Indráčková – 18. místo
|19:05
|Curling🥌
|9.kolo smíšených dvojic Česko - Švýcarsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová – 3:10
Neděle 8. února
Česká výprava slavila první medailové úspěchy. V paralelním obřím slalomu nejdříve překvapivě získala zlato Zuzana Maděrová, velká favoritka Ester Ledecká vypadla ve čtvrtfinále. Druhou medailovou nadějí nedělního programu byl rychlobruslař Metoděj Jílek, který dojel na pětikilometrové trati druhý. Biatlonisté skončili jedenáctí ve smíšené štafetě.
Pondělí 9. února
České hokejistky prohrály s Kanadou 1:5. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dojela desátá na kilometrové trati. Krasobruslaři skončili v rytmických tancích ve druhé destíce. Skokan na lyžích Roman Koudelka byl 40. na středním můstku. Lyžaři Jan Zabystřan a Marek Müller dojeli v týmové kombinaci poslední.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 13. kolo Česko - Estonsko 8:4
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (sjezd)
|Jan Zabystřan – 20. místo
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (slalom)
|Marek Müller – 20. místo
|17:30
|Rychlobruslení ⛸
|1000 m ženy FINÁLE
|Nikola Zdráhalová – 10. místo
|19:00
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka – 40. místo
|19:20
|Krasobruslení⛸️
|tance na ledě, rytmické tance
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová 14., Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková 17.
|20:12
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka – nepostoupil
|21:10
|Hokej ženy 🏒
|skupina A: Kanada - Česko 5:1
|Český tým žen
Úterý 10. února
Běžec na lyžích Jiří Tuž se blýskl senzačním pátým místem ve sprintu, akrobatický lyžař Matyáš Kroupa se marně pokoušel prorazit v jízdě v boulích. Z českých biatlonistů byl ve vytrvalostním závodě nejlepší Vítězslav Hornig. Lyžařky se v týmové kombinaci umístily až v závěru výsledkové listiny.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy kvalifikace
|Kateřina Janatová – 25. místo, Barbora Antošová, Anna Marie Jaklová a Tereza Beranová vypadly
|09:55
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži kvalifikace
|Ondřej Černý – 14. místo, Jiří Tuž – 4. místo, Michal Novák vypadl
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy sjezd
|Barbora Nováková – 23. místo, Elisa Negri – 25. místo
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízda
|Matyáš Kroupa – 24. místo
|13:30
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLE
|Vítězslav Hornig 26., Michal Krčmář 38., Mikuláš Karlík 68., Petr Hák 81.
|13:38
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži FINÁLE
|Jiří Tuž – 5. místo
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy slalom
|Martina Dubovská – 16. místo, Alena Labaštová – 18. místo
Středa 11. února
Jan Zabystřan skončil v superobřím slalomu sedmnáctý. V biatlonu se ve vytrvalostním závodě blýskla Tereza Vinklárková jedenáctým místem. Sdruženář Jiří Konvalinka byl dvacátý. Mužský turnaj v curlingu zahájili Češi jdou porážkou s USA.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km skokanská část
|Jiří Konvalinka – 18., Jan Vytrval 24.
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G muži FINÁLE
|Jan Zabystřan – 17.
|13:45
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km běžecká část FINÁLE
|Jiří Konvalinka – 20., Jan Vytrval 26.
|14:15
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE
|11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
|19:05
|Curling muži🥌
|týmy 1. kolo: Česko - USA 7:8
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:30
|Krasobruslení⛸️
|volné tance FINÁLE
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová – 15. místo, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková – 16. místo
Čtvrtek 12. února
Čeští hokejisté na úvod turnaje prohráli s Kanadou, největšímu favoritovi podlehli 0:5. Ester Ledecká nedokončila závod v superobřím slalomu. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se s pětikilometrovou distancí rozloučila jedenáctým místem.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 1. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízda
|Matyáš Kroupa – 28.
|10:55
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 2. rozřazovací kolo
|Radek Houser – 26., Kryštof Choura – 25.
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G ženy FINÁLE
|Ester Ledecká – nedokončila, Barbora Nováková – 14. , Alena Labaštová – 20., Elisa Negri -25.
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně ženy FINÁLE
|12. Janatová. 53. Milerská, 54. Jaklová, 55. Havlíčková
|13:30
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži FINÁLE
|Kryštof Choura – 15., Radek Houser – 31.
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|5000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková – 11. místo
|16:40
|Hokej muži🏒
|skupina A: Česko - Kanada 0:5
|Český tým mužů
Pátek 13. února
Krásný medailový den pro české barvy, nejprve Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu stříbro a o pár hodin později rychlobruslař Metoděj Jílek zajel nejrychlejší čas na desetikilometrové trati. Hokejisté porazili Francii, v polovině závodu v jízdě na skeletonu je Anna Fernstädtová. Biatlonisté se předvedli ve sprintu na 10 kilometrů a hokejistky zažily velké zklamání po čtvrtfinálové porážce od Švédska.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko 7:3
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo
|1. Eva Adamczyková, 22. Karolína Hrůšová
|10:55
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo
|23. Karolína Hrůšová
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně muži FINÁLE
|11. Novák 13. Bauer, 45. Ophoff, 56. Tuž
|13:30
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy FINÁLE
|Eva Adamczyková - STŘÍBRO
|14:00
|Biatlon🎯
|Sprint 10 km muži FINÁLE
|20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
|16:00
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 1. jízda
|12. Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|10 000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek – ZLATO
|16:40
|Hokej🏒
|Muži, skupina A: Francie – Česko 3:6
|Český tým mužů
|16:40
|Hokej🏒
|Ženy, čtvrtfinále: Česko – Švédsko 0:2
|Český tým žen
|17:48
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 2. jízda
|11. Anna Fernstädtová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko 4:7
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Sobota 14. února
Marek Müller jel obří slalom, obsadil 35. pozici. Biatlonistky absolvovaly sprint, Markéta Davidová skončila třetí od konce, nejlépe dojela devatenáctá Tereza Voborníková. Čeští curleři padli 4:7 s Velkou Británií. Anna Fernstädtová obsadila ve skeletonu 10. pozici. Roman Koudelka na velkém můstku neprošel do druhého kola.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 1. kolo
|Marek Müller – 39. místo
|12:00
|Běh na lyžích⛷️
|štafeta 4x7,5 km
|Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová – 11. místo
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 1. kolo
|Marek Müller – 35. místo
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká Británie 4:7
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Sprint ženy 7,5 km - FINÁLE
|19. Tereza Voborníková, 46. Lucie Charvátová, 50. Tereza Vinklárková, 81. Markéta Davidová
|18:00
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 3. jízda
|9. Anna Fernstädtová
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži 1. kolo
|42. Roman Koudelka
|19:44
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLE
|10. Anna Fernstädtová
Neděle 15. února
Hokejisté prohráli klíčový duel se Švýcarskem, oba týmy snowboardcrossařů skončily ve čtvrtfinále. Dvojitá porce biatlonu přinesla osmnácté místo pro Krčmáře i Voborníkovou. Snowboardisté Laura Záveská a Jakub Hroneš do finále neprošli. Na velkém můstku si zaskákaly dvě české skokanky a curleři nestačili na Itálii.
Pondělí 16. února
Lyžař Marek Müller neuspěl v mužském slalomu. V hustém sněžení nedokončil první kolo a do druhého tak nepostoupil. Curleři prohráli i šestý zápas s favorizovanou Kanadou.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 1. kolo
|Marek Müller – nedokončil
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller – neprobojoval se
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 8. kolo: Česko 2:8 Kanada
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Úterý 17. února
Na programu byly závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Štafetu běželi čeští biatlonisté a skončili na pěkném šestém místě.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo 9:7
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km skokanská část
|29. Jan Vytrval, 21. Jiří Konvalinka
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková – odloženo
|11:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková – odloženo
|13:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák – odloženo
|13:45
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE
|29. Jan Vytrval, 25. Jiří Konvalinka
|14:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák -odloženo
|14:30
|Biatlon🎯
|Štafeta mužů
|6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
|16:40
|Hokej muži🏒
|předkolo: Česko vs. Dánsko 3:2
|Český tým mužů
Středa 18. února
Čeští hokejisté odehráli výborné čtvrtfinále proti Kanadě, ale s turnajem se loučí po prohře 3:4 v prodloužení. Alpské lyžařky Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová se pustily do slalomu, pouze první jmenovaná však prošla i do druhého kola. Běžci na lyžích bojovali v týmovém sprintu, čeští muži byli ve finále osmi, ženy čtrnácté. Štafeta českých biatlonistek si doběhla pro páté místo.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|14. Sandra Schützová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|24. Martina Dubovská, 45. Alena Labaštová, Celine Sommerová – nedokončila
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Kvalifikace žen - skoky kval. 1. jízda
|24. Adéla Měrková
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|11. Michal Novák, Jiří Tuž – postoupili
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Kvalifikace žen - skoky kval. 2. jízda
|25. Adéla Měrková
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|14. Sandra Schützová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu muži
|8. Michal Novák, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|18. Martina Dubovská
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína 10:5
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|5. Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|16:40
|Hokej muži🏒
|Čtvrtfinále muži
|Kanada – Česko 4:3P
Čtvrtek 19. února
Curleři přehráli Švédsko 10:4 a na turnaji skončili osmí, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka mají za sebou skokanskou část soutěže dvojic a rychlobruslař Metoděj Jílek dojel v závodě na 1500 metrů šestnáctý.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko 4:10
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek skokanská část
|8. Jan Vytrval + Jiří Konvalinka
|14:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE
|8. Jan Vytrval, + Jiří Konvalinka
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m muži - FINÁLE
|16. Metoděj Jílek
Pátek 20. února
Biatlonisté běželi závod s hromadným startem, Michal Krčmář finišoval na 6. místě, Vítězslav Hornig na 19. pozici. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská 24., Lucie Krausová 28.
|10:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák – 22. místo
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák – 22. místo
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|Diana Cholenská 24., Lucie Krausová 28.
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář 6., Vítězslav Hornig 19.
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy – FINÁLE
|Nikola Zdráhalová – 14. místo
|20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková – nedokončila
Sobota 21. února
Biatlonistka Tereza Voborníková získala šokující bronz v závodě s hromadným startem! V „masáku“ se s olympiádou rozloučil i rychlobruslař rychlobruslař Metoděj Jílek – dojel na čtrnáctém místě. Předposlední den velkolepého svátku si užil akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu a s trochou štěstí se dostal do čtvrtfinále. Běžci na lyžích mají za sebou závod na 50 kilometrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|27. Daniel Paulus
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|Daniel Paulus – postup do čtvrtfinále, 16. místo
|11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|21. Bauer, 28. Ophoff, Novák nedokončil
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|3. Tereza Voborníková
|15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek – postup do finále
|16:40
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod finále, muži
|Metoděj Jílek – 14. místo
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. Na padesátikilometrové trati se ukázaly běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková a Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|19. Schützová, 24. Havlíčková
|20:00
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Nominace českých sportovců na ZOH v Miláně a Cortině 2026:
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
České medaile ze zimních olympijských her
|Rok
|Dějiště ZOH
|Medailista
|Sport a disciplína
|Medaile
|1998
|Nagano
|Hokejisté
|Finále
|Zlato
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 5km klasicky
|stříbro
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 10 km volně, stíhací závod
|bronz
|2002
|Salt Lake City
|Aleš Valenta
|Akrobatické lyžování – skoky
|zlato
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 15km volně
|stříbro
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 30 km volně
|zlato
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – skiatlon
|stříbro
|2006
|Turín
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km klasicky
|stříbro
|2006
|Turín
|Hokejisté
|Zápas o 3. místo
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km volně
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal
|Běh na lyžích – štafeta 4x10km
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 1500 metrů
|bronz
|2010
|Vancouver
|Šárka Záhrobská
|Alpské lyžování – slalom
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|stříbro
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – stíhací závod
|stříbro
|2014
|Soči
|Gabriela Soukalová
|Biatlon – závod s hromadným startem
|stříbro
|2014
|Soči
|Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|Biatlon – smíšená štafeta
|stříbro
|2014
|Soči
|Jaroslav Soukup
|Biatlon – sprint
|bronz
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – závod s hromadným startem
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|Biatlon – štafeta žen
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Alpské lyžování – superobří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Michal Krčmář
|Biatlon – sprint
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Veronika Vítková
|Biatlon – sprint
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Karolína Erbanová
|Rychlobruslení – 500 metrů
|bronz
|2022
|Peking
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2022
|Peking
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
