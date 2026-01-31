Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

  9:58
Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem přehledu.
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě si vyzvedla oblečení a vybavení pro nominované sportovce. | foto: ČTK

Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová pózují před...
České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...
Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.
Hokejista Roman Červenka a asistent trenéra české reprezentace Tomáš Plekanec...
Olympiáda 2026 v Miláně a Cortině

Středa 4. února

V první soutěžní den zimní olympiády jdou do akce čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v turnaji smíšených dvojic.

ČasSportDisciplínaČeši
19:05Curling🥌1. kolo smíšených dvojic: Kanada vs. ČeskoZelingrová, Chabičovský

Čtvrtek 5. února

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský mají před sebou dvě utkání. Kvalifikaci v disciplíně Big Air absolvuje snowboardista Jakub Hroneš.

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌2. kolo smíšených dvojic: Švédsko vs. ČeskoZelingrová, Chabičovský
14:35Curling🥌4. kolo smíšených dvojic: Česko vs. Velká BritánieZelingrová, Chabičovský
16:40Lední hokej🏒předkolo žen: USA - Česko
19:30Snowboarding🏂Big Air muži kvalifikace - 1. jízdaJakub Hroneš
20:15Snowboarding🏂Big Air muži kvalifikace - 2. jízdaJakub Hroneš
21:00Snowboarding🏂Big Air muži kvalifikace - 3. jízdaJakub Hroneš

Pátek 6. února

České hokejistky zahajují olympijský turnaj proti Švýcarsku. Pokračuje soutěž smíšených dvojic v curlingu. Večer si fanoušci užijí slavnostní ceremoniál.

ČasSportDisciplínaČeši
14:35Curling🥌6. kolo smíšených dvojic: Česko – USAVít Chabičovský, Julie Zelingrová
14:40Lední hokej🏒předkolo žen: Česko - ŠvýcarskoČeský tým žen
20:00Slavnostní ceremoniálMilán, stadion San SiroČeská výprava

Sobota 7. února

Ve sjezdu se předvede Jan Zabystřan, na tříkilometrové distanci uvidíme rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, závodit budou i běžci na lyžích a na sáně usedne Ondřej Hyman.

ČasSportDisciplínaČeši
11:30Alpské lyžování🎿sjezd muži FINÁLEJan Zabystřan
13:00Běh na lyžích⛷️skiatlon ženy (10 km + 10 km) FINÁLEBarbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
14:35Curling🥌8. kolo smíšených dvojic Česko - KoreaVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸3000 m ženy FINÁLEMartina Sáblíková
17:00Saně🛷jednotlivci muži 1. jízdaOndřej Hyman
18:32Saně🛷jednotlivci muži 2. jízdaOndřej Hyman
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek ženy FINÁLE? Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌9.kolo smíšených dvojic Česko - ŠvýcarskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová

Neděle 8. února

Do akce jde fenomenální Ester Ledecká. Na snowboardu ji čeká paralelní obří slalom. A aby nezůstalo u jedné medailové naděje, uvidíme i rychlobruslaře Metoděje Jílka na pětikilometrové trati. Biatlonisté zabojují ve smíšené štafetě.

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy kvalifikaceEster Ledecká, Zuzana Maděrová
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká, Zuzana Maděrová
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková, Alena Labaštová
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:05Biatlon🎯smíšená štafetaČesko
14:26Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy – malé finále
14:29Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy – FINÁLE
14:36Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži – malé finále
14:39Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži FINÁLE
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - FinskoČeský tým žen

Pondělí 9. února

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová bude závodit na kilometrové trati. Na středním můstku se do akce vydá skokan na lyžích Roman Koudelka a na své si přijdou i příznivci krasobruslení. Dva české páry čekají rytmické tance.

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌smíšené dvojice 13. kolo Česko - EstonskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
17:30Rychlobruslení 1000 m ženy FINÁLENikola Zdráhalová
19:00Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:20Krasobruslení⛸️tance na ledě rytmické tanceFilip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
20:12Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži FINÁLERoman Koudelka
21:10Hokej ženy 🏒skupina A: Kanada - ČeskoČeský tým žen

Úterý 10. února

Běžce na lyžích čekají sprinty, akrobatický lyžař Matyáš Kroupa se pokusí prorazit v jízdě v boulích a českých vrcholem bude vytrvalostní závod biatlonistů.

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
13:25Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy FINÁLEBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
13:30Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž

Středa 11. února

Jana Zabystřana čeká Super obří slalom, ve kterém v prosinci šokoval triumfem na SP v italské Val Gardeně. V biatlonu se ve vytrvalostním závodě předvedou ženy, na programu je také severská kombinace a začíná mužský turnaj v curlingu.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Severská kombinacestřední můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
11:30Alpské lyžování🎿super-G muži FINÁLEJan Zabystřan
13:45Severská kombinacestřední můstek / 10 km běžecká část FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Biatlon🎯vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLELucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
19:05Curling muži🥌týmy 1. koloRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Čtvrtek 12. února

Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pojede závod na 5000 metrů a poprvé budou v akci čeští hokejisté. A hned proti největšímu favoritovi turnaje Kanadě. A jak si povede na lyžích Ester Ledecká v superobřím slalomu?

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Snowboarding🏂snowboardcross muži 1. rozřazovací koloRadek Houser, Kryštof Choura
10:00Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízdaMatyáš Kroupa
10:55Snowboarding🏂snowboardcross muži 2. rozřazovací koloRadek Houser, Kryštof Choura
11:30Alpské lyžování🎿super-G ženy FINÁLEEster Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
13:00Běh na lyžích⛷️10 km volně ženy FINÁLEBarbora Havlíčková, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
13:30Snowboarding🏂snowboardcross muži FINÁLERadek Houser, Kryštof Choura
16:30Rychlobruslení5000 m ženy FINÁLEMartina Sáblíková
16:40Hokej muži🏒skupina A: Česko - KanadaČeský tým mužů

Pátek 13. února

Do boje jde Eva Adamczyková ve snowboardcrossu, hokejisté vyzvou Francii, rychlobruslař Metoděj Jílek se ukáže v závodě na deset kilometrů, v jízdě na skeletonu se můžete těšit na Annu Fernstädtovou. Biatlonisty uvidíme ve sprintu na 10 kilometrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízdaAnna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
16:40Hokej🏒Skupina A: Francie – ČeskoČeský tým mužů
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízdaAnna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – NorskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Sobota 14. února

Jan Zabystřan a Marek Müller pojedou obří slalom, pokračuje mužský turnaj v curlingu. Biatlonistky mají na programu sprint a Anna Fernstädtová absolvuje další jízdy ve skeletonu. Roman Koudelka si zaskáče na velkém můstku.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 1. koloJan Zabystřan, Marek Müller
13:30Alpské lyžováníObří slalom muži 2. kolo - FINÁLEJan Zabystřan, Marek Müller
14:05Curling🥌Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká BritánieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Sprint ženy 7,5 km - FINÁLELucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:00Skeleton🥶Ženy jednotlivci 3. jízdaAnna Fernstädtová
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:44Skeleton🥶Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLEAnna Fernstädtová
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži FINÁLERoman Koudelka

Neděle 15. února

Obří slalom pojedou také ženy v čele s Martinou Dubovskou. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou Itálii.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
12:10Hokej🏒Skupina C: Švýcarsko - ČeskoČeský tým mužů
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌Týmy muži 7. kolo: Česko – ItálieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy FINÁLEKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová

Pondělí 16. února

Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Slalom muži 1. koloMarek Müller
10:30Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 1. jízdaLaura Záveská
11:35Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 2. jízdaLaura Záveská
13:30Alpské lyžování🎿Slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller
14:00Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 1. jízdaJakub Hroneš
14:05Curling🥌Týmy muži 8. kolo: Česko – KanadaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
15:05Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 2. jízdaJakub Hroneš

Úterý 17. února

Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák

Středa 18. února

Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceOndřej Černý, Jiří Tuž
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy mužiOndřej Černý, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková

Čtvrtek 19. února

Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLEMetoděj Jílek

Pátek 20. února

Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
20. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
20. 2. 16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLE Nikola Zdráhalová
20. 2. 20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
20. 2. 21:56Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A

Sobota 21. února

Předposlední den velkolepého svátku si užije snowboardista Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.

ČasSportDisciplínaČeši
21. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
21. 2. 12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE?Daniel Paulus
21. 2. 11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
21. 2. 15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek

Neděle 22. února

Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.

ČasSportDisciplínaČeši
22. 2. 10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
20:30Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Nominace českých sportovců na ZOH v Miláně a Cortině 2026:

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Marek Müller, Barbora Nováková, Jan Zabystřan
BĚH NA LYŽÍCH: Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž
BIATLON: Markéta Davidová, Petr Hák, Vítězslav Hornig, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
CURLING: Radek Boháč, Marek Černovský, Vít Chabičovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Julie Zelingrová
KRASOBRUSLENÍ: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová
LEDNÍ HOKEJ - MUŽI: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha
LEDNÍ HOKEJ - ŽENY: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
SANĚ: Ondřej Hyman
SEVERSKÁ KOMBINACE: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
SHORT TRACK: Petra Vaňková
SKELETON: Anna Fernstädtová
SKOKY NA LYŽÍCH: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Roman Koudelka, Klára Ulrichová
SNOWBOARDING: Eva Adamczyková, Radek Houser, Jakub Hroneš, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik, Laura Záveská

České medaile ze zimních olympijských her

RokDějiště ZOHMedailistaSport a disciplínaMedaile
1998NaganoHokejistéFináleZlato
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 5km klasickystříbro
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 10 km volně, stíhací závodbronz
2002Salt Lake CityAleš ValentaAkrobatické lyžování – skokyzlato
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 15km volněstříbro
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – 30 km volnězlato
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – skiatlonstříbro
2006TurínLukáš BauerBěh na lyžích – 15km klasickystříbro
2006TurínHokejistéZápas o 3. místobronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůzlato
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2010VancouverLukáš BauerBěh na lyžích – 15km volněbronz
2010VancouverMartin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin KoukalBěh na lyžích – štafeta 4x10kmbronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 1500 metrůbronz
2010VancouverŠárka ZáhrobskáAlpské lyžování – slalombronz
2014SočiEva SamkováSnowboarding – snowboardcrosszlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůstříbro
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – stíhací závodstříbro
2014SočiGabriela SoukalováBiatlon – závod s hromadným startemstříbro
2014SočiVeronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej MoravecBiatlon – smíšená štafetastříbro
2014SočiJaroslav SoukupBiatlon – sprintbronz
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – závod s hromadným startembronz
2014SočiEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika VítkováBiatlon – štafeta ženbronz
2018PchjongčchangEster LedeckáAlpské lyžování – superobří slalomzlato
2018PchjongčchangEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2018PchjongčchangMichal KrčmářBiatlon – sprintstříbro
2018PchjongčchangMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůstříbro
2018PchjongčchangVeronika VítkováBiatlon – sprintbronz
2018PchjongčchangEva SamkováSnowboarding – snowboardcrossbronz
2018PchjongčchangKarolína ErbanováRychlobruslení – 500 metrůbronz
2022PekingEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2022PekingMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrů
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

31. ledna 2026  9:58

Olympiáda láká i mafii, Itálie proti ní vytasila umělou inteligenci

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Několik miliard eur, které italská vláda, místní samosprávy i soukromí investoři utratí za uspořádání letošních zimních olympijských her v severní Itálii, jsou velkým lákadlem i pro mafie. Uvádí to...

31. ledna 2026  9:37

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

28. ledna 2026  11:56,  aktualizováno  31. 1. 1:52

Musím Ledeckou brzdit, říká její věhlasný kouč. Vidí v ní podobu s italskou hvězdou

Premium
Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

Den, kdy si Ester Ledecké všiml poprvé, si nevybavuje. „Tak rok 2016, 2017?“ zapřemýšlí nahlas Ital Michael Mair. „Určitě to bylo dávno před Pchjongčchangem, kde ji po olympijském zlatu v super-G...

31. ledna 2026

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

30. ledna 2026  19:36

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

30. ledna 2026  14:26

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

30. ledna 2026  12:59

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30

Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí

Premium
Skeletonistka Anna Fernstädtová pózuje fotografům na tiskové konferenci před...

V Šumperku, nedaleko od centra, si pořídila byt 3+1. „Mám v něm dost místa i extra postel navíc, když za mnou někdo přijede,“ libuje si Anna Fernstädtová. Tady se chystá na skeletonové bitvy, v nichž...

30. ledna 2026

Bolšunov na olympiádě Rusy nenadchne, arbitráž ho odmítla z procesních důvodů

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov neuspěl u Sportovního arbitrážního soudu se žádostí o zrušení zákazu startu na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Arbitráž jeho odvolání zamítla,...

29. ledna 2026  21:54

Úleva před OH, Šimkovo zranění není vážné. Připojí se do kempu, řekl Rulík

Radim Šimek na tréninku české reprezentace.

Nepříznivý scénář se nenaplnil. Podrobnější vyšetření ukázala, že zranění Radima Šimka není tak závažné. Český obránce i nadále zůstává součástí hokejové reprezentace pro nadcházející olympijský...

29. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:59

Menší odměny pro paralympioniky? Šťastný po kritice couvá, slíbil nápravu

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Že jsou sportovci s handicapem občany druhé kategorie? I takové implikace naznačovalo rozhodnutí o rozdílném udělování odměn za olympijské a paralympijské medaile. Teď se zdá být vše jinak. „Naší...

29. ledna 2026  15:50

