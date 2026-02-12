Hráči z NHL chyběli na olympiádě od roku 2014, naposledy se představili v Soči, kde triumfovala právě Kanada.
Hvězdy typu McDavid, MacKinnon nebo Makar po účasti na hrách přímo toužili, dočkali se ale až v Miláně. A cíl mají jasný: získat zlato.
ONLINE: Česko – Kanada
Sledujte úvodní zápas národního týmu na ZOH v Miláně od 16.40 podrobně
Milánské putování začínají proti Čechům, které čeká mimořádná výzva. Pro hráče z aktuálního výběru půjde pravděpodobně o nejtěžší utkání na mezinárodní scéně, nikdy nečelili těžšímu soupeři.
„Většina kluků je na ně zvyklá, hrají proti nim každý den v NHL. Problém to nebude. První minuty bude asi každý trošku nervózní, ale pak to z každé lajny spadne,“ věří asistent trenéra Tomáš Plekanec.
Reprezentace se v posledních dnech připravovala za zavřenými dveřmi, na tréninky nikoho nepouštěla. Nechtěla nic odtajnit, pilovala především speciální situace. Přesilovky, oslabení, hru bez brankáře.
Právě takové situace mohou utkání rozhodnout. Češi je potřebují mít vyladěné, při vyrovnaném počtu na ledě sice budou chtít hrát troufale, především se ale musí soustředit na pevnou defenzivu.
„Musíme jít do zápasu s respektem, na druhou stranu je taky třeba být odvážný. Jasně, jako tým mají sílu, musíme jim to ale znepříjemnit. A hrát bez faulů,“ konstatoval útočník David Pastrňák.
Předpokládaná sestava Česka: Dostál - Hronek, Šimek, Kempný, Gudas, Špaček, Rutta, Ticháček (Kundrátek) - Nečas, Hertl, Pastrňák - Palát, Kämpf, O.Kaše - Červenka, Sedlák, Tomášek - M. Stránský, Faksa, Kubalík.
Právě na něj bude národní tým hodně spoléhat. Také na Martina Nečase nebo Tomáše Hertla, kteří na trénincích utvořili elitní útok. A v neposlední řadě rovněž na výkon gólmana, ať už to bude kterýkoliv z trojice Dostál, Vejmelka, Vladař.
„Každopádně se budeme snažit jít do zápasu bez přehnaného respektu k soupeři. Jen se zdravým respektem a sebevědomím,“ dodal trenér Radim Rulík.