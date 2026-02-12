„Ne, nechtěli jsme něco schovávat. Tady už nic neschováme. Ale když vidíte ten mumraj lidí, kde se má trénovat, chceme, aby se hráči mohli koncentrovat. Tady v tréninkové hale bývá blázinec,“ pověděl Rulík ve středu.
Ostatně i Kanada jeden ze svých tréninků uzavřela před médii, což například kanadská televize CBS, která za olympijská televizní práva zaplatila velké peníze, nese vcelku nelibě. Vždyť nemají co točit!
Generální manažer zámořské velmoci Doug Armstrong ve středu vysvětloval, že šlo o jednorázové opatření a odteď už prý veřejnost na tréninky pouštět bude. Ale musíte mít pochopení, jde o zlato z olympiády! Poprvé po dvanácti letech s hráči NHL.
Ve středu turnaj začali třeba Slováci, kteří vyzráli 4:1 na Finsko. Čeští hokejisté nastoupí proti Kanadě ve čtvrtek v 16.40.
Výzva? Ta největší.
Očekávání? Nejasná.
Vždyť Kanada by v NHL přesáhla platový strop dvojnásobně. Dosahuje ke dvěma stům milionů dolarů, zatímco Češi se dostanou lehce šedesát milionů. Tak silného soupeře nepotkali deset let, od Světového poháru. Kanada je protivník odskočený, ale ne nutně nezdolný.
„Musíme být odvážní,“ shodnou se Davidové Pastrňák a Tomášek, Radko Gudas i trenér Radim Rulík.
Skoro byste to mohli nazvat českým mottem Milána.
A napětí pomalu stoupá.
Snad největší otázka se točí kolem toho, jak čeští hokejisté ustojí kanadský styl hokeje. Kdo si vybaví loňský turnaj Čtyř národů, jak se do sebe Kanaďané a Američané od první sekundy pustili, zajímá ho, jestli na to jsou připraveni i čeští hráči z evropských soutěží.
Proti nim se postaví provokatéři jako Brad Marchand, Brandon Hagel, Sam Reinhart (a ano, výtečně to umí také Sidney Crosby). Nebo hromotluk Tom Wilson, který na podzim málem ukončil sezonu Filipu Chytilovi.
Marchand sice ve středu tvrdil, že provokovat Pastrňáka se nevyplácí, ale kdo mu věří?
„Kanaďani zajet pod kůži umí, ovšem zrovna Pasta je taky týpek, na kterého to nemusí platit. A my si nenecháme nic líbit, od toho máme v týmu taky plno kluků, kteří to umějí. Nikam ustupovat nebudeme,“ tvrdí Tomášek.
„Jestli nás budou dohrávat, tak ať. Co se dá dělat,“ pokrčí rameny obránce Radim Šimek. A útočník Matěj Stránský dodá: „Každý z nás je na to zvyklý. Kanaďani asi budou ještě tvrdší, ale zvládneme to.“
A Gudas, zlá tvář mužstva, která si hned vybavila, jak na mistrovství světa v Praze znechutila čtvrtfinále Američanu Bradymu Tkachukovi rukavicí pod krkem?
„Uvidíme, s čím vyjedou. S Wilsonem jsem hrál, víme, co od sebe můžeme čekat. Já se na to těším, ona tu taky budou jiná pravidla než v NHL. Což může být naše výhoda. Musíme udržet nervy na uzdě,“ říká Gudas a u toho se usmívá pod vousy.
Fakt se těší!
Správně ale zmínil pravidla. To byla před olympijským startem taky velká neznámá. Ano, na rozdíl od NHL, kde za bitku vyfasujete jen pět minut na trestné, v Miláně pro vás končí celý zápas. Ale tvrdá hra není jen o bitkách, hlavní faktor budou tvořit hity. Srážky dvou těl.
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) pracovala s NHL několik posledních let na tom, aby pravidla co nejvíc sblížila. Jinými slovy, aby se zachovala ochrana hráčů, ale aby se místy prudérní pískání pod hlavičkou IIHF změnilo.
Server The Athletic s odkazem na šéfa rozhodčích IIHF Scotta Zelkina napsal: Jistě, za úder do hlavy bude hrozit vyšší trest, ale hráči jako Brady Tkachuk nebo Wilson „se nemusí vychýlit od své fyzické hry z NHL“.
Rozhodčí – půlka bude z NHL, půlka z IIHF – dokonce se všemi trenéry standard pískání na olympiádě dopředu probírali. Nastínili jim, jak se budou zákroky posuzovat.
„Uvidíme, jaký metr nastaví. Můžou vyprávět cokoliv, ale až zápasy ukážou, jak to budou posuzovat,“ říká Rulík. „A musíme se tomu co nejrychleji přizpůsobit, abychom nebyli vylučovaní.“
Jestli něco naznačil středeční duel Slováků s Finy, tak to byl volnější metr. „Musíme být fakt chytří, neztrácet puky a nenechat se vylučovat,“ varoval centr Radek Faksa.
Ambice Čechů? Vyjádření po téhle otázce jsou od začátku přípravy opatrná. Střízlivá. Nikdo útok na zlato nevyhlašuje – třeba na rozdíl od německého kapitána a jednoho z nejlepších hráčů planety Leona Draisaitla.
Reprezentanti zůstávají obezřetní. Vždyť za posledních pět olympiád prošli přes čtvrtfinále jedinkrát.