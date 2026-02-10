Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Autor:
  16:30
Dokráčely k pohodové výhře 5:1. Dá se říct, že podle očekávání. Přesto měly kanadské hokejistky důvod ke smutku, když už v první třetině souboje s Češkami přišly o kapitánku a legendu Marie-Philip Poulinovou. A do zbytku olympijského turnaje tak musí řešit nepříjemné komplikace.
Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny Kaltounkové v utkání s Češkami. | foto: AP

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová při rozbruslení před utkáním s...
Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová při rozbruslení před utkáním s...
Brankářka Michaela Hesová v akci během zápasu na zimních olympijských hrách (9....
Noemi Neubauerová v akci s Kanaďankou Sarah Nurseovou během zápasu na zimních...
41 fotografií

Zmíněný okamžik nastal po necelých devíti minutách. Poulinová si s Kristýnou Kaltounkovou nejprve vyměnily několik háčků u branky.

Když se pak kanadská forvardka rozjela k mantinelu, schytala od Kaltounkové náraz ramenem na rameno. V ženském hokeji, obzvláště na mezinárodních akcích, se jedná o zakázaný zákrok. Takzvané pozdní dohrání.

„Je to součást mé hry. A když nehraju fyzicky, ubírá mi to na kvalitě, a to nechci. Samozřejmě ale existuje hranice, kterou nesmím překročit, abych nepoškodila svůj tým,“ líčila Kaltounková.

Stálo nás to zápas, vadil hokejistkám metr sudích. A Kanaďanky? Pořád si jen stěžují

A zatímco česká útočnice mířila na trestnou lavici a čelila dotírání kanadských soupeřek, Poulinová zůstala klečet na ledové ploše a v její tváři jste mohli vyčíst bolestivou grimasu. Nakonec se však dokázala zvednout a s viditelným belháním se dostat na střídačku.

Posléze naskočila i do nabídnuté přesilové hry, zapojila se do kombinace, avšak poté se naskytl neobvyklý obrázek. Poulinová se při početní výhodě odpojila od spoluhráček a namířila si to ke střídačce.

A nejen to. Kanadská kapitánka totiž odešla rovnou do kabiny.

Kanaďanka Laura Staceyová oslavuje třetí gól jejího týmu v zápasu proti Česku na zimních olympijských hrách. (9. února 2026)

„Naši střídačku to zasáhlo. Podívaly jsme se na sebe a všechny jsme měly ten stejný pocit,“ přiblížila Laura Staceyová, autorka třetího gólu.

A když před úvodní sirénou přidala čtvrtou trefu zámořských favoritek Julia Goslingová, bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Stejná hráčka se pak prosadila ještě jednou, se dvěma zásahy by tak její výkon patřil mezi hlavní události duelu.

Jenže tou se na straně obhájkyň zlata z Pekingu stal zdravotní stav Poulinové. Legendy světového hokeje, jež je považována za dost možná nejlepší hráčku historie.

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová při rozbruslení před utkáním s Češkami.

Je na svých pátých olympijských hrách, třikrát je ovládla. Pozoruhodný je její zápis z finálových bitev pod pěti kruhy, když ve všech třech utkáních vstřelila vítězný gól.

I proto si vysloužila přezdívku „Captain Clutch“. Ve volném překladu „kapitánka klíčových momentů“.

Nelze se tak divit, že její výpadek spoluhráčky i příznivce tolik zasáhl. Ve druhém vystoupení na turnaji zvládla celkem za sedm střídání odehrát pouze čtyři minuty a jednu sekundu.

Česko - Kanada 1:5. Špatný start a marný vzdor, prohru hokejistek mírnila Mlýnková

Z kabiny se ještě v průběhu úvodního dějství vrátila na střídačku a parťačky alespoň podporovala.

„Znám ji, chtěla být zpátky s námi a vidět, přes co všechno se dokáže vrátit,“ hlásila Brianne Jennerová, která proti českému týmu zapsala dvě asistence.

Do hry ovšem Poulinová po návratu nezasáhla a kanadská reprezentace později potvrdila, že už se do zápasu ani nevrátí. Bližší informace aktuálně nejsou známé.

Marie-Philip Poulinová

„Tohle samozřejmě nevidíte rádi, obzvláště u ní, naší lídryně. Ale už tolikrát nás povzbudila, že nyní bylo na nás, abychom ji podpořily a vyhrály pro ni,“ doplnila Staceyová.

Jestli odstoupení Poulinové někoho zasáhlo nejvíce, je to právě ona. Od konce září 2024 jsou totiž spolu v manželském svazku. A kromě osobní roviny si rozumí i v té sportovní, na spolupráci z klubového působení navazují také v reprezentaci, kde nastupují v elitním útoku.

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

Staceyová si však už po úvodních momentech utkání proti Češkám musela zvykat na jinou formaci. I vzhledem k rodinné blízkosti však doufá, že se ve zbytku turnaje po boku manželky ještě představí.

Kanadu navíc už v úterý od 20.10 čeká ostře sledovaný duel zámořských velmocí proti Spojeným státům. A pár hodin před úvodním buly je jasné, že bude bez Poulinové.

Stihne se legenda vrátit alespoň na klíčové bitvy v play off?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 3.29
  • 3.84
  • 1.95
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 3.99
  • 4.22
  • 1.70
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.62
  • 4.33
  • 4.43
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Dokráčely k pohodové výhře 5:1. Dá se říct, že podle očekávání. Přesto měly kanadské hokejistky důvod ke smutku, když už v první třetině souboje s Češkami přišly o kapitánku a legendu Marie-Philip...

10. února 2026  16:30

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

10. února 2026  16:07

Slovinské olympijské trumfy v defenzivě. Místo zlata jen hořkost a oplakané stříbro

Zklamaná Nika Prevcová po závodě na středním můstku.

Společně nesli na zahájení slovinskou vlajku, společně je slovinská média označila za hlavní trumfy olympijské výpravy. Jakpak by také ne. Vždyť sourozenci Nika a Domen Prevcovi dominují skokům na...

10. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

10. února 2026  15:53

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Výborný start do čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který ve sprintu obsadil skvělé páté místo. Dalším českým sportovcům se už tak nedařilo....

10. února 2026  15:46

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

10. února 2026  15:41

Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v mixzóně odpovídal na dotazy, kolem něj český tým jako na fotbalové tribuně skandoval: „Jiří? Tuž! Jiří? Tuž!“ Český běžec na lyžích si ovace naprosto zasloužil. Vždyť pátým místem ve sprintu...

10. února 2026  15:38

Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna. Hornig na 26. místě

Johan-Olav Botn vítězí ve vytrvalostním závodě.

Vytrvalostní závod biatlonistů na zimních olympijských hrách přinesl dramatickou bitvu o zlato. Dlouho vedl Francouz Eric Perrot, přestože ho tížila jedna trestná minuta. Pak ale předvedl bezchybný...

10. února 2026  10:45,  aktualizováno  15:34

Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....

Favorizovaná dvojice amerických lyžařek Breezy Johnsonová s Mikaelou Shiffrinovou v Cortině nedosáhla na medaili z olympijské kombinace dvojic. Druhá jmenovaná nezvládla slalom a dobře rozjetý závod...

10. února 2026  11:53,  aktualizováno  15:27

Neviděl jsem na boule, láteřil debutant Kroupa. A teď hlavně nevykydnout

Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Sebevědomí mu nechybí. A proč by mělo, vždyť je juniorským mistrem světa v paralelní jízdě v boulích. I proto už před startem olympijské kvalifikace v singlu otevřeně přiznával, že chce do finále. A...

10. února 2026  14:38

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Běžec Tuž dojel ve sprintu na pátém místě. Zlato získal suverénní Klaebo

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále olympijského sprintu klasickou technikou. Závodem skvěle procházel už od kvalifikace, kde zajel čtvrtý nejlepší čas, a...

10. února 2026  13:25,  aktualizováno  14:05

Olympionik poškádlil ochranku na letišti, „prošel“ s medailí na krku

Bulharský snowboardista Tervel Zamfirov během medailového ceremoniálu na ZOH...

Bulharský snowboardista Tervel Zamfirov si z olympijských her veze domů cenný kov. V paralelním obřím slalomu získal bronz a jako většina úspěšných sportovců se i on pochlubil na sociálních sítích...

10. února 2026  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.