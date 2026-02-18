ONLINE: Česko - Kanada 0:0. Čtvrtfinále startuje, Dostál hned vychytává McDavida

Autor:
Sledujeme online   16:40
Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Teď se ve čtvrtfinálové odvetě pokouší o zázrak, v první třetině platí průběžný stav 0:0. Utkání můžete od 16.40 sledovat v podrobné reportáži online.
Fotogalerie3

Lukáš Dostál vede české hokejisty do čtvrtfinále s Kanadou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Do velkých rošád se Radim Rulík nepouštěl. Oproti duelu s Dánskem provedl v sestavě jen jednu změnu, jako sedmý obránce se do sestavy na úkor Jiřího Ticháčka vrací Tomáš Kundrátek.

Branku už počtvrté na hrách střeží Lukáš Dostál, jenž vychytal i osmifinálovou výhru 3:2 nad Dánskem.

ONLINE: Česko - Kanada

Čtvrtfinále hokejové turnaje na ZOH sledujeme od 16.40 podrobně

Ani úterní výkon proti severskému outsiderovi ale nešlo považovat za povedený. Národní tým sice proklouzl mezi nejlepší osmičku, v závěru se ovšem pořádně strachoval o výsledek.

Mezi střelce se zapsali Martin Nečas, David Kämpf a kapitán Roman Červenka. K postupu pomohl i Lukáš Dostál, který zastavil několik slibných možností soupeře.

Sestava Česka

Dostál (Vladař) – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Rutta, Kundrátek – Červenka, Sedlák, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Palát, Hertl, Kaše – Flek, Tomášek, Stránský – Kubalík

„Bylo to mdlé, bez energie. Pan Rulík po druhé třetině zvedl hlas, že to takto nejde, že nehrajeme individuální sport. Musíme se probrat, jinak to bude ostuda,“ hlásil Radim Šimek.

I jeho slova ukazují, že hokejisté mají stále co zlepšovat. Ve středu odpoledne ale v Miláně budou čelit jednomu z nejsilnějších reprezentačních výběrů v historii.

Znovu, už podruhé v rozmezí sedmi dnů. Ve skupině zámořskému gigantovi vzdorovali jen v první třetině, utkání skončilo jednoznačným výsledkem 5:0.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Kanada si po českém výběru hravě poradila i se Švýcarskem (5:1) a s Francií (10:2), do čtvrtfinále prošla naprosto hladce. Ukázala, jak našlapané mužstvo do Itálie přivezla.

V jeho čele stojí těžko polapitelný Connor McDavid, jeden z nejlepších hokejistů současnosti, který s devíti body (2+7) vede tabulku produktivity celého turnaje.

Zvládnou Češi hvězdu z Edmontonu a její parťáky zastavit?

Zimní olympijské hry 2026
18. 2. 2026 16:40
Zápas probíhá
Kanada : Česko 0 : 0
()
Sestavy:
J. Binnington - C. Makar, D. Toews - D. Doughty, T. Harley - C. Parayko, T. Sanheim - S. Theodore - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - N. Suzuki, N. MacKinnon, B. Hagel - M. Stone, S. Crosby, M. Marner - S. Reinhart, B. Horvat, B. Marchand - S. Jarvis
Sestavy:
L. Dostál - F. Hronek, R. Šimek - R. Gudas, M. Kempný - J. Rutta, D. Špaček - T. Kundrátek - D. Pastrňák, L. Sedlák, R. Červenka - M. Nečas, D. Kämpf, F. Chlapík - O. Kaše, T. Hertl, O. Palát - M. Stránský, D. Tomášek, J. Flek - D. Kubalík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (123 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.23
  • 8.40
  • 8.50
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:10
  • 1.65
  • 4.49
  • 4.62
USA vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:10
  • 1.69
  • 4.67
  • 4.21
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.77
  • 4.12
  • 3.71
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.31
  • 5.36
  • 7.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 běží naplno. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisty čeká Kanada, biatlonistky jsou ve štafetě páté

Sledujeme online
Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Biatlonistky finišovaly ve štafetě na pátém místě. Běžci na...

18. února 2026  16:35

Nedostižné Francouzky kralovaly štafetě. Češky jely o medaili, nakonec jsou páté

Julia Simonová z Francie překračuje cílovou čáru a získává zlatou medaili v...

Týmové závody biatlonistů na olympijských hrách v Itálii mají jediného vítěze. Po smíšené štafetě a štafetě mužů svítí francouzská vlajka na prvním místě také u týmového závodu žen. Francouzky stejně...

18. února 2026  12:30,  aktualizováno  16:28

ONLINE: Česko - Kanada. Do čtvrtfinále s Dostálem v brance, vrací se Kundrátek

Sledujeme online
Lukáš Dostál vede české hokejisty do čtvrtfinále s Kanadou.

Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v...

18. února 2026  16:28

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

18. února 2026  16:18

Rusové budou na paralympiádě. Ukrajina reaguje: Naši představitelé ji bojkotují

Vlajka se symbolem paralympiády.

Nejprve ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil start ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách bez omezení se státními symboly za skandální. O pár hodin později podle SkyNews...

18. února 2026  11:54,  aktualizováno  15:28

Slovensko - Německo 6:2. Přesvědčivý postup do bojů o medaile, zářil Regenda

Milos Kelemen ze Slovenska slaví druhý gól se slovenským spoluhráčem Martinem...

Jasná záležitost, možná až nečekaně. Olympijský turnaj zná prvního semifinalistu. Slovenští hokejisté si poradili s Německem, tým okolo hvězdného útočníka Leona Draisaitla přejeli 6:2 a stále živí...

18. února 2026  15:18

Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, zvítězila Sü Meng-tchao

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Olympijskou šampionkou v akrobatických skocích na lyžích se stejně jako před čtyřmi lety stala Sü Meng-tchao a získala na hrách v Itálii pro Čínu druhé zlato. V Livignu navázala na freestyle...

18. února 2026  12:32,  aktualizováno 

Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku

Mikaela Shiffrinová slaví po druhém kole slalomu na ZOH 2026.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d’Ampezzo a vybojovala třetí olympijské zlato v kariéře. Stříbro získala Švýcarka Camille Rastová, která v součtu obou jízd zaostala za...

18. února 2026  12:02,  aktualizováno  14:53

Trump na olympiádě? Mohl by dorazit na hokejové finále a slavnostní zakončení

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Takové spekulace se kolem Donalda Trumpa v posledních hodinách objevují. Americký prezident by měl údajně na poslední chvíli překvapivě dorazit do dějiště olympijských her v Miláně. Lákadlem pro něj...

18. února 2026  14:46

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

18. února 2026  14:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlatý dárek k 22. narozeninám. Su I-ming ovládl olympijské finále slopestylu

GZlatý medailista Su I-ming z Číny oslavuje své vítězství po finále mužského...

Olympijský závod snowboardistů ve slopestylu vyhrál v den svých 22. narozenin Číňan Su I-ming a po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý v Livignu byl Japonec Taiga...

18. února 2026  13:47

Měli získat bronz, v Miláně ale zklamali. V zámoří o Česku píšou: Týmu chybí duše

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Reprezentace na vzestupu. Velká výzva pro soupeře. Jsou schopní potrápit každého. Zámořské portály popisovaly české hokejisty před startem olympiády různě, označení se však nesla v podobné rovině....

18. února 2026  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.