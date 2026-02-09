Češky mají díky nastavenému systému v turnaji jistý postup do čtvrtfinále, stále však hrají o postavení v tabulce. Ve třech zápasech získaly čtyři body, na dálku svádí souboj především se Švýcarskem a Finskem.
Případný překvapivý úspěch proti Kanadě by je mohl v pořadí vystřelit výše, papírové předpoklady ale Češkám moc šancí nedávají.
Zámořský celek nemívá s národním týmem problémy, dřív nebo později český odpor dokáže zlomit. Třeba jako na posledním mistrovství světa, kdy Češky po dvou třetinách držely nadějný stav 1:2, nakonec však padly jasně 1:7.
Vědí, že je čeká mimořádně náročný duel. Vstoupí do něj alespoň s pocitem jednoho vítězství v zádech, které zaznamenaly v neděli večer proti Finkám.
Po prohrách jsme si sedly na zadek a padlo pár agresivních slov, říká kapitánka
„Porazily jsme silný tým a vzaly to zodpovědně. Teď jdeme na Kanadu, to bude zase o krok dva intenzivnější a bruslivější,“ hlásila kapitánka Aneta Tejralová.
Zatímco Češky proti Kanadě završují skupinový program, zámořské soupeřky se pouští do teprve druhého zápasu. O ten první přišly kvůli noroviru ve finské kabině, zápas organizátoři odložili.
V sobotu si se Švýcarkami poradily s přehledem 4:0.
Jak si povedou proti svěřenkyním Carly MacLeodové?